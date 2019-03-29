جورج كلوني يدعو لمقاطعة فنادق سلطان بروناي دعما للمثليين

دعا النجم الأميركي جورج كلوني إلى مقاطعة الفنادق الفاخرة التي يمتلكها سلطان بروناي "حسن البلقية" رداً على إعلان السلطنة الغنية بالنفط والتي تقع في جنوب شرق آسيا، عن قوانين جديدة تجرم المثلية الجنسية والزنا وتعاقب عليها بالإعدام.
ووفقاً للقوانين الجديدة المقرر تطبيقها في بروناي اعتباراً من 3 نيسان/ أبريل سيكون الجلد والرجم حتى الموت عقاب المثليين جنسياً. إذ في ظل قانون العقوبات الحالي في السلطنة، فإن عقوبة إقامة علاقات جنسية مثلية هو السجن لمدة 10 سنوات.
وقد كتب النجم الفائز بجائزة الأوسكار في عمود نشر في موقع "Deadline.com" -المعني بنشر أخبار نجوم هوليوو- قائمة تتضمن 9 فنادق فاخرة تمتلكها هيئة بروناي للاستثمار في إنكلترا وفرنسا وإيطاليا وولاية كاليفورنيا الأميركية.
وقال كلوني محذراً أن كل زيارة إلى هذه الفنادق من شأنها أن تساعد في تمويل قتل الأبرياء، مشيراً إلى التشديد المقبل للقانون الجنائي في بروناي. وأضاف أنه قد اعتاد زيارة الكثير من الفنادق دون أن يقوم "بواجبه" والبحث عن مالكها ومن وراء هذه الفنادق. وذكر كلوني أيضاً صعوبة تغيير الأنظمة المستبدة، غير أن كبح جماحها قليلاً قد يكون ممكناً عبر مقاطعة البنوك والشركات التي تتعامل معها. بحسب ما نشره موقع "دير شبيغل" الألماني.
وأشار النجم الشهير البالغ من العمر (57) عاماً إلى أن دعوته ليست الأولى لمقاطعة فنادق سلطان بروناي، إذ قامت المذيعتان الأميركيتان المعروفتان أوبرا وينفري وإيلين لي ديغينيرس بدعوة مقاطعة مماثلة، عندما شددت سلطنة بروناي عام 2014 عقوبة المثلية الجنسية، وأمر السلطان بتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد. بحسب ما نشره موقع "ذا هيل" الأميركي.
من جهة أخرى، دعت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان إلى "الوقف الفوري" للقوانين الجديدة في بروناي ووصفت العقوبات المقررة بـ "قاسية وغير إنسانية".
ر.ض/ ع.ج
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أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...
يزداد النشاط الجنسي المثلي بين ذكور الزرافات مقارنة مع النشاط بين الإناث والذكور، إذ بيّنت الدراسات أن من خلال متابعة أكثر من 90 في المائة من السلوك الجنسي لدى الزرافات، أن لديها ميلاً إلى الجنس نفسه. وتعرف الذكور كيفية ملاطفة الطرف الآخر الذي يبدأ عادة بعناق الرقاب الذي يمكن أن يدوم لأكثر من ساعة.
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أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...
تظهر إناث وذكور الدلافين ميولاً مثلية إلى الجنس نفسه، ويترافق ذلك مع استخدام خطومها القارورية الشكل. وعادة ما تكون الميول الجنسية لدى ذكور الدلافين موجهة إلى الجنسين، غير أنها تمر بفترات تصبح فيها حصرية للجنس ذاته.
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أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...
الميول المثلية شائعة بين الأسود أيضاً، إذ يقوم ذكران أو أربعة ذكور بتشكيل تحالف يجمع بينهم، ويتم تعزيز هذا التحالف بإقامة علاقات مثلية فيما بينهم. لكن العديد من الباحثين يشيرون إلى أن طبيعة هذه العلاقة أقرب ما تكون إلى العلاقة القوية بين ذكرين بعيداً عن المثلية.
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أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...
النشاط الجنسي المثلي بين ذكور ثيران البيسون هو أكثر شيوعاً من العلاقة بين ذكور وإناث ثيران البيسون، لأن إناث البيسون تتزاوج مرة واحدة في السنة، وإذا لم تُشْبِع ذكور البيسون رغبتها خلال موسم التزاوج، فإنها تلجأ إلى إقامة علاقة مثلية مع ذكور آخرين.
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أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...
تنخرط ذكور وإناث قرود المكاك في علاقات مثلية مع بعضها البعض، ولكن بينما تستمرالعلاقة المثلية بين القرود يوماً واحداً فقط، نلاحظ أن العلاقة المثلية بين إناث قرود المكاك تشكل رابطاً قوياً يجمع الإناث ويساعدها على البقاء معاً والدفاع عن بعضها البعض ضد الأعداء.
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أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...
تُعرف أعشاش طيور القطرس في جزيرة هاواي بأنها تضم تجمعاً كبيراً من الطيور مثلية الجنس، إذ ما يقارب 30 في المائة من كل الأعشاش في جزيرة هاواي تشغلة أنثيان من طائر القطرس تبقيان معاً طوال حياتهما، وتتحملان معاً عبء رعاية الفراخ التي نتجت من علاقة بطيورٍ ذكور هي بالأصل على علاقات بإناث طيور أخرى.
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أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...
تعتبر حياة قرود البابون الأشبه بحياة الإنسان، ويُعرف عن هذه القرود سعيها للمتعة الجنسية، إذ تقيم ذكور وإناث قرود البابون علاقة مثلية مع نفس الجنس، وأكثر من ثلثي العلاقات المثلية تمارسها إناث قرود البابون، كما تنشط العلاقة المثلية بين هذين الذكرين من قرود البابون.
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أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...
مثل العديد من الطيور، يكتفي طائر البجع بزوجة واحدة ويظل الزوجان معاً طوال حياتهما، غير أن ذكرالبجع يقوم باختيار شريك من نفس جنسه، ويعتبر نحو 20 في المائة من أزواج طيور البجع من المثليين جنسياً، وهم ينشئون عائلات مع بعضهم البعض، وأحياناً تقوم الأنثى بإقامة علاقة مع أنثى أخرى وتنتهي العلاقة بوضع تلك الأنثى الأخرى لبيضها فتطردها من العش وتحتض بيضها في عملية تُعرف بتبني البيض.
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أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...
يصل ذكر حيوان الفظ المائي إلى سن البلوغ في الرابعة من عمره، ولحين وصوله إلى سن البلوغ يعيش حصراً حياة المثليين، غير أنه فور وصول معظم الذكور إلى سن البلوغ يبدأ بإقامة علاقة مع الإناث خلال موسم التكاثر، بينما يتابع الذكور إقامة علاقة مثلية مع بقية الذكور طوال بقية العام.
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أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...
.تشير الدراسات إلى أن ما يُقارب 8 في المائة من ذكور الأغنام تفضل إقامة علاقة مثلية مع ذكورأغنام أخرى حتى ولو كانت إناث الأغنام في فترة الخصوبة. وبينت الدراسة أن بُنية الأدمغة لدى الأغنام المثلية الجنس تختلف عن بُنية أدمغة نظرائها التي تفضل الجنس الآخر. كما أن تفرز كميات أقل من الهرمونات الجنسية. غ.د/ ي.أ