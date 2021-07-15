 جورج دبليو بوش في لقاء مع DW: ميركل امرأة لها مبادئ وقلب كبير | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 15.07.2021

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سياسة واقتصاد

جورج دبليو بوش في لقاء مع DW: ميركل امرأة لها مبادئ وقلب كبير

لا يسمح الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش بإجراء أي لقاء صحفي معه يدور حول السياسة. إلا أنه جعل هذه المرة استثناء خاصا في لقاء أجرته معه مديرة مكتب DW في واشنطن، حول المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

بوش وميركل في تكساس عام 2007

العلاقة بين ألمانيا والولايات المتحدة كانت وثيقة خلال حقبة ميركل، عدا المرحلة التي كان فيها ترامب رئيسا.

يقع مقر إقامة الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش بالقرب من بلدة كينيبونكبورت على ساحل المحيط الأطلسي، على بعد أقل من ساعتين بالسيارة من بوسطن. بينما كان المصور وفريق العمل يستعدون لتركيب الإضاءة والكاميرا، وقبل ساعة من موعد التصوير دخل فجأة جورج دبليو بوش إلى الغرفة مرتديا بنطالا قصيرا وتي شيرت أخضر اللون، في فمه سيجارة وبيده الأخرى جهاز آي باد، قائلا : "أنا سعيد لفعل ذلك (المقابلة) لعزيزتي أنغيلا".

ثم بدأ بالتحدث بأريحية وبساطة أولا حول ميركل، ثم حول هوايته الرسم، ثم أظهر صورا لرسوماته على جهاز آي باد، مسترسلا بالقول إن العمل في مرسمه أمام حامل اللوحات يستغرق طيلة يومه وإن الفرشاة قد أضحت وسيلته للتعبير السياسي منذ مغادرته البيت الأبيض. وبينما هو يغير ملابسه للتحضير للقاء التلفزيوني، علمنا جيدا أن الجليد قد ذاب فعلا بيننا.

الرئيس جورج دبليو بوش في لقاء مع مراسلة DW في واشنطن أنيس بول.

قبل ساعة من موعد التصوير دخل فجأة جورج دبليو بوش إلى الغرفة وقال إنه سعيد بإجراء هذه المقابلة

انسحب بوش من المسرح السياسي منذ مغادرته البيت الأبيض. وإذا ما أجرى الرئيس الأميركي الثالث والأربعون لقاء صحفيا، فإن اللقاء يدور حول أعماله الفنية فقط. لكنه استثنى في لقائنا هذا القاعدة من أجل أنغيلا ميركل، إذ استقبلنا في منزله ومنحنا متسعا من الوقت.

"جاءت ميركل لمنصبها بالكثير من الرقي والكرامة. اتخذت قرارات صعبة للغاية، بالذات لصالح ألمانيا، وبقيت محافظة على مبادئها دائما"، يقول بوش. ويضيف "هي قائدة عطوفة، إمراة لا خوف لديها من القيادة".

 ميركل محبوبة في أميركا عند كثيرين

بالنسبة إليه وكذلك بالنسبة لكثير من الأميركيين، أنغيلا ميركل نموذج مميز من "الحلم الأميركي"، سيدة نشأت وترعرعت في نظام شيوعي غير حر وصعدت إلى أعلى المناصب القيادية في العالم. وليس في أي مكان، في ألمانيا بالذات، بلد تحرر بمساعدة أميركية مرتين في تاريخه، المرة الأولى من النظام النازي والمرة الثانية بتحرر الجزء الشرقي من ألمانيا من قبضة الكرمل (الاتحاد السوفيتي).

وبالخصوص في فترة رئاسة دونالد ترامب، نظر كثير من الأميركيين لميركل على أنها "قائدة العالم الحر" ، وهو منصب شغله الرؤساء الأميركيون فقط. وبالنسبة لدول كثيرة في الاتحاد الأوروبي تعتبر ميركل في الظروف الصعبة الصخرة التي تكسر الأمواج، ثابتة في عالم تزداد فيه المشاكل تعقيدا.

"ميركل تمكنت من البقاء في وضع صعب أكثر من ثمانية أعوام. هذا أمر رائع جدا، إذا ما فكر المرء فيه". في إشارة إلى أن الرئيس الأميركي يسمح له للبقاء في منصبه لولايتين على أقصى حد، وفي إشارة إلى أن الأميركيين يملون من الرئيس بعد مثل هذه الفترة. "هذا يعني أن الناخب الألماني وضع ثقته فيها"، يوضح بوش.

تفهم سياسة ميركل تجاه روسيا

مثله مثل الرئيس الحالي جو بايدن ينتقد جورج بوش الابن مشروع  نورد ستريم - 2 "سيل الشمال" ، بين روسيا وأوروبا وبالخصوص ألمانيا، لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، فهو يزيد من اعتماد ألمانيا على روسيا، كما أنه يعقد الوضع حول أوكرانيا. إلا أنه يتفهم أن ميركل تنتتهج سياسة مختلفة تجاه روسيا وبوتين عما تنتهجه الولايات المتحدة، فلكل دولة طريقها وسياستها الخاصة.

وبالنسبة لقرارها بفتح الحدود أمام اللاجئين قال بوش "كان انطباعي الأول أنها امرأة بقلب كبير. وأنا متأكد أنها كانت مدفوعة بالرحمة الإنسانية. هل تعلمون، لقد كان قرارا سياسيا صعبا بالنسبة لها. لكنها أخذت على عاتقها مسؤولية القيادة". جورج دبليو بوش لم يكن راضيا أبدا عن سياسة ترامب تجاه الهجرة والمهاجرين، حتى أنه نشر كتابا مصورا فيه صور للمهاجرين، طريقة تمكنه من التعبير عن موقفه السياسي.

بوش وبوتين وميركل

بوش مثل بايدن ينتقد مشروع نورد ستريم2 لكنه يتفهم سياسة ميركل تجاه روسيا

مثال يحتذى به

جورج بوش والد لابنتين، يرى في ميركل نموذجا يحتذى به لكل الفتيات: "هناك كثير من الفتيات ينظرن إلى ميركل ويقلن: حتى نحن بإمكاننا تقلد مناصب فيها سلطة ومسؤولية".

ميركل تزور الولايات المتحدة آخر مرة  كمستشارة لألمانيا وتلتقي في زيارتها الرئيس جو بايدن ، في زيارة وداع. واشنطن تعلم أن حقبة أكبر من ميركل قد بلغت نهايتها. وأن العلاقات بين ضفتي الأطلسي يجب إعادة تعريفها. فدول كبرى مثل الصين والهند ودول كبرى أخرى تريد لعب دور كبير على الساحة العالمية. وأنغيلا ميركل هي آخر مستشارة ألمانية تتعامل مع الولايات المتحدة وترى أن علاقة وثيقة بين ألمانيا وأوروبا وأمريكا أمر بديهي.

جورج دبليو بوش والمستشار شرويدر.

لم تكن علاقة بوش مع المستشار الألماني السابق غيرهارد شرويدر طيبة خصوصا تجاه حرب العراق عام 2003.

الماضي وحده ليس كافيا

قبل 16 عاما حين تولت منصبها، كانت هناك داخل كل أسرة أميركية علاقة خاصة مع ألمانيا، بوجود كثير من المقاتلين القدامى وقادة سياسيين حاربوا في ألمانيا وأوروبا ضد النظام النازي خلال الحرب العالمية الثانية، وبعضهم بقي في ألمانيا حتى سقوط جدار برلين. هذه العلاقة تشكلت نتيجة انعطافه مذهلة في التاريخ، تحول فيها مئات آلاف الجنود الأميركيين "المحتلين" إلى سفراء صداقة للعلاقات الألمانية الأميركية.

أيا كان الذي سيخلف ميركل في منصبها، سيكون في انتظاره عمل كبير لتحفيز الجيل الجديد الذي لم يعش مرحلتي الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة والجدار الحديدي. بالنسبة لهذا الجيل الجديد، لن يكون الماضي المكتوب في كتب التاريخ كافيا لدعم هذه العلاقة بين ضفتي الأطلسي.

"هل قامت ميركل بعمل جيد؟" يجيب بوش محركا رأسه: "نعم، أعتقد هذا". ثم يختم بالقول "لا أنا ولا هي علينا الاهتمام بما يكتبه التاريخ القصير الأمد. سيستغرق الأمر طويلا بعد مماتنا، لنوضع في مكاننا".

انيس بول/ ع.خ

  • Belgien Brüssel Pressekonferenz Donald Trump (Reuters/Y. Herman)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    الهجوم الجديد!

    شن الرئيس الأميركي مجددا هجوما حادا على ألمانيا، متهما إياها بأنها "رهينة" روسيا في امدادات الطاقة. ترامب قال إن ألمانيا تدفع مليارات الدولارات لروسيا لتأمين إمداداتها بالطاقة وعلى الولايات المتحدة الدفاع عنها في مواجهة روسيا. "كيف يمكن تفسير هذا الأمر؟ هذا ليس عادلا"، يتساءل ترامب! تصريحات ترامب دفعت ميركل للرد. فماذا قالت؟

  • Brüssel Nato-Gipfel - Merkel (picture-alliance/dpa/F. Mori)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    ميركل ترد

    ميركل لم تسكت عن انتقادات ترامب وقالت إن بلادها تتخذ قرارتها بشكل "مستقل". وأوضحت المستشارة الألمانية، دون الإشارة مباشرة إلى ترامب: "يمكننا اعتماد سياساتنا الخاصة ويمكننا اتخاذ قرارات مستقلة". كثيرون اعتبروا في رد ميركل وانتقاد ترامب استمرارا للحرب الكلامية التي تنم عن خلافات كثيرة بين الطرفين.

  • Nord Stream 2-Baustelle in Lubmin (picture alliance/dpa/S. Sauer)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    خلاف حول "نوردستريم"

    من بين الخلافات الواضحة بين ميركل ونظيرها ترامب تلك المتعلقة بأنبوب الغاز "نورستريم"، ولطالما ندد الرئيس الأميركي بالمشروع الذي سيربط مباشرة روسيا بألمانيا ويطالب بالتخلي عنه. وفي هذا السياق، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب سيعقد لقاء ثنائيا مع المستشارة الألمانية على هامش قمة حلف شمال الأطلسي.

  • Kanada Staats- und Regierungschefs G7-Staaten diskutieren gemeinsame Erklärung in Charlevoix (Reuters/Prime Minister's Office/A. Scotti)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    قمة مجموعة السبع

    أثارت هذه الصورة التي تم التقاطها خلال انعقاد قمة الدول السبع الكبرى، تعليقات العالم. الصورة اعتبرها البعض دليلا على الخلاف الكبير بين ترامب ونظرائه الأوروبيين، خاصة ميركل التي ظهرت في مواجهة مباشرة معه. الرئيس الأمريكي كعادته هرع إلى "تويتر" ليعلن التراجع عن تأييده للبيان الختامي لقمة مجموعة السبع، وهو ما اعتبرته ميركل: أمرا "محبطا إلى حد ما"، حسب قولها.

  • Screenshot Twitter - Trump twittert erneut gegen Deutschlands und Europas Migrationspolitik (Twitter/Donald J. Trump)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    انتقاد سياسة ميركل للجوء

    في الكثير من المرات وجه ترامب سهام النقد لألمانيا عبر تويتر، فقد سبق له أن نشر تدوينة تشير إلى ارتفاع معدلات الجريمة في ألمانيا بسبب الهجرة، مشككا في إحصاءات برلين الرسمية بشأن عدد الجريمة. ميركل ردت على هذه الانتقادات معتبرة أن الإحصائيات الحالية تشير إلى تطور إيجابي في معدل الجريمة في ألمانيا.

  • USA PK President Donald Trump zum Atomabkommen mit Iran (picture-alliance/AP Photo/E. Vucci)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    الملف النووي الإيراني

    الملف النووي الإيراني واحد من الملفات الخلافية الكبرى بين أمريكا وألمانيا ، حيث ترى ميركل في الاتفاق النووي ضمانا لعدم تطوير الأسلحة النووية الإيرانية، في حين يرى ترامب في الاتفاق أسوأ صفقة على الإطلاق. وقد زادت هوة الخلاف عمقا بعد إعلان ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، في 08 مايو/ آيار 2018.

  • Deutschland G20 Gipfel (Reuters/P. Wojazer)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    البيئة والمناخ

    في قمة مجموعة العشرين عام 2017 واجهت ميركل مواقف ترامب "العنيدة" بشأن ملف حماية المناخ. وبعد عدة محاولات إقناع باءت بالفشل، فضلت ميركل توثيق نقاط الاختلاف حول الملف من خلال خطاب واضح. وتشكل بنوذ اتفاقية باريس خلافا آخرا بين الطرفين، إذ تراها الحكومة الألمانية خطوة مهمة في تحدي مشكلات بيئية على عكس ترامب الذي أنهى التزام بلاده بالاتفاقية.

  • Archivbild Niederländische und deutsche Soldaten am Flughafen Eidhoven (picture-alliance/dpa)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    حلف الناتو

    ترامب ينتقد مرارا إنفاق ألمانيا العسكري المنخفض في حلف الناتو. ويرى أن ذلك لا يتناسب مع الحماية التي يقدمها الحلف لألمانيا. ويرغب ترامب في أن تستثمر برلين نسبة اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على النحو المتفق عليه في اجتماع الناتو عام 2014.

  • Deutschland BMW Hauptquartier in München (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    التجارة والرسوم الجمركية

    يرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن العجز التجاري الكبير للولايات المتحدة الأمريكية مع ألمانيا، دليل على وجود علاقات تجارية غير متكافئة بين البلدين. وندد ترامب بهذا الوضع ووهدد بفرض رسوم جمركية عقابية على واردات الصلب الأوروبي، وبالتحديد صادرات السيارات الألمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

  • USA Merkel und Trump suchen nach gemeinsamer Arbeitsebene (Reuters/J. Ernst)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    ترامب "يرفض" مصافحة ميركل

    التقارب الذي ميز علاقات ميركل ببعض الرؤساء الأمريكيين السابقين، بدا مفقودا في أول لقاء لها مع ترامب. صحف كثيرة تحدثت عن رفض ترامب مصافحة ميركل، حتى بعد أن طلبت منه ذلك. اللقاء الذي جمع المستشارة الألمانية بنظيرها الأمريكي كان مؤشرا على بداية الخلاف بين الطرفين. رغم محاولة ترامب التصريح بعكس ذلك.

  • Donald Trump im Interview mit Kai Diekmann (picture alliance/dpa/BILD/D. Biskup)

    ميركل وترامب: حرب كلامية تعكس خلافات جوهرية

    انتقادات لاذعة

    في حوار أجرته "بيلد" الألمانية و"تايمز" البريطانية، بداية 2017، انتقد ترامب سياسة ميركل للجوء، والاتحاد الأوروبي. وفي ردها على هذه الانتقادات اعتبرت ميركل أنه بوسع الاتحاد الأوروبي التصدي للإرهاب والتحديات الأخرى من خلال وحدة الاتحاد وقوته الاقتصادية . إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


 

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