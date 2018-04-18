 جورج بوش الأب.. قاد حرب تحرير الكويت ودعم وحدة ألمانيا | أخبار | DW | 01.12.2018

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أخبار

جورج بوش الأب.. قاد حرب تحرير الكويت ودعم وحدة ألمانيا

حياة طويلة ومسيرة حافلة بالمناصب الرفيعة تركها خلفه الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب، الذي رحل عن عالمنا. قاد بلاده إبان انهيار الاتحاد السوفيتي ونهاية الحرب الباردة، كما يعرفه العرب جيدا، ويذكره الألمان خصوصا بكل امتنان.

George Bush Senior (Getty Images/S. Platt)

نعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت (أول ديسمبر/ كانون الأول 2018) الرئيس الأسبق جورج بوش الأب الذي توفي عن 94 عاما، مشيدا بـ"التزامه الثابت".

وقال ترامب في بيان من بوينوس آيرس حيث يحضر قمة مجموعة العشرين "بأصالته وروحه والتزامه الثابت بالإيمان والعائلة وبلده، شكل الرئيس بوش مصدر إلهام لأجيال من المواطنين الأميركيين".

وذكر الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، أن الولايات المتحدة فقدت شخصاً "وطنيا وخادما متواضعاً" بوفاة الرئيس الأمريكي الأسبق، وقال أوباما في بيان إن حياة بوش "هي شهادة على الفكرة التي مؤداها أن الخدمة العامة هي رسالة نبيلة وسارة"، مشيرا إلى أن بوش وزوجته، باربرا التي توفيت في نيسان/إبريل "هما معا الآن مرة أخرى".

وأعلن الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش في وقت متأخر الجمعة، وفاة والده جورج بوش الأب الرئيس الـ41 للولايات المتحدة. وقال بوش الابن في بيان نشره الناطق باسم العائلة على موقع "تويتر" إنه "يحزننا أنا وجيب ونيل ومارفن ودورو أن نعلن وفاة والدنا العزيز بعد 94 عاما مميزة". وأضاف أن جورج هربرت ووكر بوش "كان من أرفع الشخصيات وأفضل أب يتمناه أي ابن أو ابنة".

 ولجورج بوش خمسة أبناء و17 حفيدا. وقالت العائلة إن الترتيبات المتعلقة بجنازته ستعلن في وقت قريب. 

مسيرة فريدة وحافلة

مختارات

توفيت باربرا بوش، زوجة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب ووالدة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، عن سن ناهز 92 عاما، بحسب بيان نشره على تويتر المتحدث باسم زوجها. (18.04.2018)

أشاد زعماء ألمانيا والعالم بالمستشار الألماني الأسبق هيلموت كول الذي توفي عن عمر ناهز 87 عاما. ووصفت المستشارة ميركل كول بأنه "رجل ألماني وأوروبي عظيم"، فيما قال جورج بوش الأب إن كول كان "صديقا حقيقيا للحرية". (16.06.2017)

ولد جورج هربرت ووكر بوش في ماساشوسيتسعام 1924، وبدأ مسيرته المهنية في 1962 كعضو بقيادة الحزب الجمهوري في هاريس كاونتي بتكساس. وحظي بدعم من الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون، في انتخابات 1966 فأصبح عضوا بالكونغرس عن هوستون وتكساس. وتم تعيينه سفيرا أمريكيا بالأمم المتحدة عام 1971.

وفي منتصف سبعينيات القرن الماضي تم تعيينه كأول مندوب دبلوماسي لبلاده في الصين، قبل أن يتولى عام 1976 رئاسة جهاز الاستخبارات الأمريكية المركزية (سي آي أيه). 

في عام 1980 بدأ أول مساعيه لدخول البيت الأبيض لكنه خسر سباق الترشح عن الحزب الجمهوري أمام رونالد ريغان، الذي اختاره نائبا له فيما بعد. وكان ريغان يحتاجه خصوصا في التعامل مع الاتحاد السوفيتي. وبقي جورج بوش الأب ثماني سنوات نائبا لريغان، قبل أن يصبح الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة. ولم ينتخب جورج بوش الأب لولاية رئاسية ثانية، فقد هزم في انتخابات 1992 أمام خصمه الديموقراطي بيل كلينتون.

وتزامنت فترة رئاسة جورج هربرت ووكر بوش، التي استمرت من 1989 إلى 1993 مع انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة. وقد أعلن في 1990 "النظام العالمي الجديد". 

وبالنسبة لألمانيا أكتسب السياسي الراحل أهمية تاريخية كمدافع صريح عن إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.

عربيا قاد بوش الأب الحملة العسكرية لتحرير الكويت وإخراج القوات العراقية منها، لكنه رأى أن التدخل في الشرق الأوسط ينذر بفوضى قادمة.

 

USA Texas Benefizkonzert für Hurrikan Opfer mit Fünf Ex-Präsidenten (Reuters/R. Carson)

بوش الأب مع أربعة من الرؤساء السابقين للولايات المتحدة (كارتر، كلينتون، بوش الابن، أوباما) عام 2017 (أرشيف)

ورغم خسارته أمام كلينتون تطورت العلاقة بينهما إلى صداقة. وبعد خروجه من عالم السياسة استمتع بوش بحياته، كما ظل يلفت الانتباه عندما كان يقفز بالمظلة حتى وهو في سن التسعين. غير أن ظهوره الإعلامي أصبح نادرا منذ تعرضه لوعكة صحية في عامي 2014 و2015، كما كان يجلس مؤخرا في كرسي متحرك بعد تعرضه لكسور في عظام العامود الفقري قبل عامين ونصف. 

ويعتبر جورج بوش الأب شخصية ناجحة وذكية على مستوى السياسة الخارجية، بينما كانت نقطة ضعفه هي السياسة الداخلية في الولايات المتحدة.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ، DW)

  • ريتشارد نيكسون في برلين عام 1969

    زيارات الرؤساء الأمريكان إلي برلين

    نيكسون يعد بحماية حرية برلين

    ريتشارد نيكسون في برلين عام 1969

  • بوش الابن يزور المستشارة الألمانية ميركل عام 2006

    زيارات الرؤساء الأمريكان إلي برلين

    بوش الابن مع ميركل

    بوش الابن يزور المستشارة الألمانية ميركل عام 2006

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    جيمي كارتر يحي الجماهير في برلين

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  • هاري ترومان أول رئيس أمريكي يزور برلين بعد الحرب العالمية الثانية ويقابل مع رئيس وزراء بريطانيا تشرشل و الرئيس الروسي ستالين

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    ترومان اول رئيس أمريكي في برلين

    هاري ترومان أول رئيس أمريكي يزور برلين بعد الحرب العالمية الثانية ويقابل مع رئيس وزراء بريطانيا تشرشل و الرئيس الروسي ستالين

  • رونالد ريجان في خطابه أمام بوابة براندنبرج عام 1987

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    ريجان في برلين احتفالا بسقوط السور

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  • الرئيس بوش الأب مع المستشار الألماني كول عام 1989 في منطقة الراين.

    زيارات الرؤساء الأمريكان إلي برلين

    بوش الأب على الراين

    الرئيس بوش الأب مع المستشار الألماني كول عام 1989 في منطقة الراين.

  • بيل كلينتون أمام بوابة براندنبورج عام 1994

    زيارات الرؤساء الأمريكان إلي برلين

    كلينتون في برلين

    بيل كلينتون أمام بوابة براندنبورج عام 1994

  • بوش يتجول مع ميركل أثناء زيارته لألمانيا

    زيارات الرؤساء الأمريكان إلي برلين

    جولة في الهواء الطلق

    بوش يتجول مع ميركل أثناء زيارته لألمانيا


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زيارات الرؤساء الأمريكان إلي برلين  

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