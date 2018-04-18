جورج بوش الأب.. قاد حرب تحرير الكويت ودعم وحدة ألمانيا

نعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت (أول ديسمبر/ كانون الأول 2018) الرئيس الأسبق جورج بوش الأب الذي توفي عن 94 عاما، مشيدا بـ"التزامه الثابت".

وقال ترامب في بيان من بوينوس آيرس حيث يحضر قمة مجموعة العشرين "بأصالته وروحه والتزامه الثابت بالإيمان والعائلة وبلده، شكل الرئيس بوش مصدر إلهام لأجيال من المواطنين الأميركيين".

وذكر الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، أن الولايات المتحدة فقدت شخصاً "وطنيا وخادما متواضعاً" بوفاة الرئيس الأمريكي الأسبق، وقال أوباما في بيان إن حياة بوش "هي شهادة على الفكرة التي مؤداها أن الخدمة العامة هي رسالة نبيلة وسارة"، مشيرا إلى أن بوش وزوجته، باربرا التي توفيت في نيسان/إبريل "هما معا الآن مرة أخرى".

وأعلن الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش في وقت متأخر الجمعة، وفاة والده جورج بوش الأب الرئيس الـ41 للولايات المتحدة. وقال بوش الابن في بيان نشره الناطق باسم العائلة على موقع "تويتر" إنه "يحزننا أنا وجيب ونيل ومارفن ودورو أن نعلن وفاة والدنا العزيز بعد 94 عاما مميزة". وأضاف أن جورج هربرت ووكر بوش "كان من أرفع الشخصيات وأفضل أب يتمناه أي ابن أو ابنة".

ولجورج بوش خمسة أبناء و17 حفيدا. وقالت العائلة إن الترتيبات المتعلقة بجنازته ستعلن في وقت قريب.

مسيرة فريدة وحافلة

ولد جورج هربرت ووكر بوش في ماساشوسيتسعام 1924، وبدأ مسيرته المهنية في 1962 كعضو بقيادة الحزب الجمهوري في هاريس كاونتي بتكساس. وحظي بدعم من الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون، في انتخابات 1966 فأصبح عضوا بالكونغرس عن هوستون وتكساس. وتم تعيينه سفيرا أمريكيا بالأمم المتحدة عام 1971.

وفي منتصف سبعينيات القرن الماضي تم تعيينه كأول مندوب دبلوماسي لبلاده في الصين، قبل أن يتولى عام 1976 رئاسة جهاز الاستخبارات الأمريكية المركزية (سي آي أيه).

في عام 1980 بدأ أول مساعيه لدخول البيت الأبيض لكنه خسر سباق الترشح عن الحزب الجمهوري أمام رونالد ريغان، الذي اختاره نائبا له فيما بعد. وكان ريغان يحتاجه خصوصا في التعامل مع الاتحاد السوفيتي. وبقي جورج بوش الأب ثماني سنوات نائبا لريغان، قبل أن يصبح الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة. ولم ينتخب جورج بوش الأب لولاية رئاسية ثانية، فقد هزم في انتخابات 1992 أمام خصمه الديموقراطي بيل كلينتون.

وتزامنت فترة رئاسة جورج هربرت ووكر بوش، التي استمرت من 1989 إلى 1993 مع انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة. وقد أعلن في 1990 "النظام العالمي الجديد".

وبالنسبة لألمانيا أكتسب السياسي الراحل أهمية تاريخية كمدافع صريح عن إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.

عربيا قاد بوش الأب الحملة العسكرية لتحرير الكويت وإخراج القوات العراقية منها، لكنه رأى أن التدخل في الشرق الأوسط ينذر بفوضى قادمة.

بوش الأب مع أربعة من الرؤساء السابقين للولايات المتحدة (كارتر، كلينتون، بوش الابن، أوباما) عام 2017 (أرشيف)

ورغم خسارته أمام كلينتون تطورت العلاقة بينهما إلى صداقة. وبعد خروجه من عالم السياسة استمتع بوش بحياته، كما ظل يلفت الانتباه عندما كان يقفز بالمظلة حتى وهو في سن التسعين. غير أن ظهوره الإعلامي أصبح نادرا منذ تعرضه لوعكة صحية في عامي 2014 و2015، كما كان يجلس مؤخرا في كرسي متحرك بعد تعرضه لكسور في عظام العامود الفقري قبل عامين ونصف.

ويعتبر جورج بوش الأب شخصية ناجحة وذكية على مستوى السياسة الخارجية، بينما كانت نقطة ضعفه هي السياسة الداخلية في الولايات المتحدة.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ، DW)