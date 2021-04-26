 جورجينا تكشف عن مزايا وعيوب رونالدو داخل المنزل! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 04.05.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

جورجينا تكشف عن مزايا وعيوب رونالدو داخل المنزل!

لا يقتصر اهتمام عشاق كريستيانو رونالدو بأدائه داخل الملعب بل أيضا بحياته الخاصة. وكشفت خطيبته جورجينا رودريغيز بعضا من جوانب حياتهما المشتركة، وتقول إنها تشعر كأنها "سندريلا"، لكن رونالدو لديه أيضا عيوب.

كريستيانو رونالدو مع خطيبته جورجينا رودريغيز (أرشيف)

يقال إن جورجينا رودريغيز وكريستيانو رونالدو تزوجا، لكن تلك الإشاعة لم يجر تأكيدها حتى الآن.

في مقابلة مع مجلة "غراند هوتل" الإيطالية، ألقت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز (27 عاما) الضوء على بعض تفاصيل حياتها الشخصية مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو البالغ 36 عامًا من العمر. وجاءت تصريحات رفيقة حياة لاعب يوفنتوس الإيطالي قبل ظهورها قريبا في برنامج جديد لتلفزيون الواقع أعدته شبكة نتفلكس، وهو البرنامج الذي ستكشف فيه عددا من جوانب حياتها الشخصية، بما فيها حياتها المشتركة مع رونالدو، بحسب ما نقل موقع صحيفة "بيلد" الألمانية.

مختارات

بالرغم من شهرته الواسعة كمقدم برامج طبخ عبر التلفزيون، أصبح أتيلا هيلدمان واحدا من أشهر المحرضين الشعبويين الألمان وأكثرهم تطرفا. المقدم التلفزيوني فرَّ من ألمانيا إلى تركيا تجنبا لاعتقاله بعد صدور مذكرة توقيف بحقه.

وعن علاقتها بالنجم العالمي قالت إنه دخل حياتها "كما لو كان ذلك في قصة من عالم الأساطير"، مضيفة أنها تشعر في بعض الأحيان وكأنها "سندريلا"، لكن أميرها المليونير "لا يخلو أيضا من عيوب"، كما جاء على لسانها.

ووصفت الحسناء - التي يتابعها على موقعها في إنستغرام 24 مليون شخص- رفيق حياتها بأنه أب رائع وأفضل زوج، لكنه لا يستطيع الطهي !. وحتى فيما يتعلق ببعض الأعمال داخل البيت كالمطبخ أو استبدال المصابيح إذا تعطلت تقول جورجينا إنها من يعتني بكل ما يدور في البيت.

ويقوم الاثنان، اللذان يرتبطان ببعضهما البعض منذ عام 2016 بتربية أربعة أطفال معًا أكبرهم كريستيانو "جونيور" (10 أعوام)، والذي لم يكشف رونالدو عن والدته، والتوأم إيفا وماتيو (3 أعوام)، وهما من أم بديلة، وآلانا مارتينا وهي ابنة جورجينا من رونالدو، وقد ولدت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017. 

ورغم أن الدون البرتغالي لا يجيد الطهي؛ تنفي خطيبته أن يكون كسولا أو متهاونا داخل البيت. فبعض الأمور المنزلية كإصلاح المصابيح قد يشكل خطورة على سلامته بسبب ارتفاع سقف المسكن، الذي يصل إلي ستة أمتار، كما توضح جورجينا، بحسب ما نقل   موقع صحيفة "بيلد" الألمانية.

ويقال إن جورجينا ليست خطيبة رونالدو فقط وإنما الاثنان متزوجان منذ فترة، لكن تلك الشائعات لم يأت تأكيد لها حتى الآن. 

ع.ع/ص.ش

  • Fußball UEFA Champions League Borussia Dortmund - Real Madrid Toni Kroos (picture-alliance/dpa/B. Thissen)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    قبل أن يصبح أباً، كانت ذراعا لاعب خط وسط المنتخب الألماني، توني كروس، منطقة خالية من الوشم. غير أن نجم ريال مدريد قد غير ذلك عقب ولادة طفليه ليون وإيميلي، إذ حصل على وشم يصور وجه ابنه ليون مع تاريخ ميلاده واسمه على ذراعه اليسرى، في حين وشم اسم إيميلي وميلادها على ذراعه اليمنى. ربما لتذكيره في حال نسي أسماء أطفاله؟!

  • David Beckham gibt Autogramme (picture-alliance/dpa/Globe-ZUMA)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    ديفيد بيكهام، نجم المنتخب البريطاني السابق وناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي ولوس أنجيلوس غالاكسي الأمريكي، وشم أسماء أطفاله على جسده إضافة إلى صورة زوجته فيكتوريا، فضلاً عن وشوم أخرى تمثل يسوع والملائكة، واقتباس جميل من الإنجيل: "أنا ملك لحبيبي، وحبيبي لي".

  • Frankreich Fußballer Zlatan Ibrahimovic (picture-alliance/dpa/Y. Valat)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    قبل ثلاث سنوات، قام مهاجم باريس سان جيرمان، زلاتان إبراهيموفيتش، بالكشف عن الوشوم التي تغطي جسده بأسماء 50 شخصاً يتضورون جوعاً، يمثلون 805 مليون شخصاً يعانون من نقص التغذية حول العالم. خلع النجم السويدي قميصه ليكشف عن هذه "الغابة" من الوشوم بعد أن سجل هدفاً.

  • Screenshot Twitter Jerome Boateng (Twitter/Jerome Boateng)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    بالإضافة إلى المقاطع النصية الطويلة، يتضمن أحد وشوم مدافع ناي بايرن ميونخ جيروم بواتينغ، رمزاً من عالم كرة القدم، حيث وشم صورة لكأس العالم على عضلة ساقه اليمنى، وذلك بعد فوز ألمانيا بكأس العالم عام 2014. وما يزال هنالك متسع لكأس العالم 2018 أيضاً.

  • Deutschland Fußball Trainingslager Borussia Dortmund (picture alliance/dpa/K.-J. Hindenbrand)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    نجم بوروسيا دورتموند المصاب ماركو رويس لاعب محب أيضاً، غير أنه لا يجد الوشوم طريقة مناسبة لعرض محبته. فعلى عكس لاعبي كرة القدم الآخرين، اختار ألا يوشم صور أو أسماء لوالدته أو زوجته أو أطفاله. ببساطة، لدى رويس وشم باسمه وتاريخ ميلاده على أسفل ذراعه اليسرى.

  • Screenshot Twitter FC Barcelona (Twitter/FC Barcelona)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    جميعاً نعلم مدى جرأة نجم برشلونة، ليونيل ميسي، عندما يتعلق الأمر بكرة القدم. لكن ما لا نعلمه أنه يتمتع بالجرأة ذاتها في اختياره الوشوم، إذ وشم النجم الأرجنتيني أحمر شفاه على جسده تحت منطقة الحزام.

  • Argentinien Lionel Messi (picture-alliance/dpa/D.Magno)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    قبل ذلك، تسبب ميسي بضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بوشم الجورب: وشم في العام الماضي أسفل ساقه اليسرى باللون الأسود في محاولة فاشلة لإخفاء وشم سابق.

  • Tätowierer Oscar Boge (Privat)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    يحب حارس نادي كولونيا الألماني تيمو هورن أن يكون وشمه كبيراً وذا مغزى ديني. هذا الوشم، الذي يمثل نص المعمودية، قام به فنان الوشم المفضل لديه أوسكار بوغ، الذي عرف بشعبية كبيرة بين نجوم كرة القدم، حيث اعتاد السفر لمسافات طويلة لرسم الوشوم على أجسادهم.

  • Fußball Champions League Finale 2016 Real Madrid - Atletio Madrid Ronaldo (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    مستحضرات البشرة وكريمات وعطور باهظة الثمن من مجموعته الخاصة: هذا كل ما يسمح به نجم نادي ريال مدريد ومنتخب والبرتغال، كريستيانو رونالدو، بأن يلمس جلده. رونالدو يخلع قميصه على الإغلب لإظهار عضلاته، لا لإظهار وشومه غير الموجودة أساساً.

  • Tätowierer Oscar Boge (Privat)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    هذا هو الرجل الذي يقوم برسم وشوم لاعبي الدوري الألماني وغيرهم أيضاً. قال أوسكار (دافنشي) بوغ إنه يحب جمع لاعبي كرة القدم كزبائن، كمحبة نجوم كرة القدم لجمع الجوائز والكؤوس. إلى جانبه في هذه الصورة يجلس أحد أبرز زبائنه، مهاجم منتخب ألمانيا ومانشستر سيتي ليروي ساني. ميلاني سانت/ ريم ضوا


مواضيع ذات صلة

Russland Putin am Laptop

روسيا تطرد دبلوماسياً إيطالياً وتستدعي سفير روما 26.04.2021

تتصاعد الأزمة بين روسيا وعدد من الدول الأوروبية على خلفية اتهامات متبادلة بالتجسس. آخر فصول تلك الأزمة كان قيام روسيا بطرد دبلوماسي إيطالي رداً على طرد روما لدبلوماسيين روسيين اتهمتهما بالتجسس.

Patrick George Zaki

البرلمان الإيطالي يصوت على منح الجنسية لمصري مسجون في القاهرة 14.04.2021

صوت البرلمان الإيطالي لصالح اقتراح يحث الحكومة على منح الجنسية الإيطالية لطالب مصري يدرس في إيطاليا، مسجون في مصر منذ أكثر من عام دون محاكمة. فيما أبدت الحكومة تحفظات من مخاطر منحه الجنسية.

Deutschland Biontech - Ugur Sahin

مدير بيونتيك "واثق" من فعالية لقاحه ضد "المتحور الهندي" 28.04.2021

أعلنت شركة بيونتيك الألمانية أن لقاحها الذي طورته مع شركة فايزر الأمريكية سيكون فعالا أيضا ضد النسخة الهندية من فيروس كورونا. ويسبب "المتحور الهندي" الكثير من المخاوف لأنه يحمل طفرتين معا، وتم رصده في 17 دولة على الأقل.