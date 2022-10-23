جورجيا ميلوني تتسلّم رسميًا من دراغي مهام رئاسة وزراء إيطاليا

تسلمت رئيسة وزراء إيطاليا الجديدة جورجيا ميلوني منصبها رسميا من رئيس الوزراء المنتهية ولايته ماريو دراغي في قصر "كيجي"، اليوم الأحد (23 أكتوبر/ تشرين الأول) حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا". وبعد محادثات مع ميلوني استمرت 90 دقيقة، سلّم دراغي رئيسة الحكومة الجديدة رمزيًا الجرس الذي يستخدمه رئيس مجلس الوزراء لضبط المناقشات خلال اجتماعات مجلس الوزراء.

وغادر دراغي قصر "كيجي" بعد انتهاء مراسم تسليم رئاسة الوزراء. وتستعد ميلوني لرئاسة أول اجتماع لمجلس الوزراء في المقر الرسمي للحكومة.

وكانت السياسية الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني قد أدت أمس السبت اليمين الدستورية كرئيسة للوزراء في البلاد، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ إيطاليا.

حيث وأدت زعيمة حزب "أخوة إيطاليا" اليمين أمام الرئيس سيرجيو ماتاريلا. وأدى وزراء حكومتها الجديدة اليمين أيضا في "قصر كويرينال" في روما.

وفي أعقاب الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، يبدو أن البلاد على وشك أن يحكمها تحالف يضم حزب "الرابطة" اليميني المتطرف بزعامة ماتيو سالفيني و حزب "فورزا إيطاليا" (إيطاليا إلى الأمام) المنتميليمين الوسط بزعامة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو بيرلسكوني.

في ظل الحكومة اليمينية الجديدة، من المرجح أن يصبح موقف إيطاليا من الهجرة أكثر عدائية. وشدد التحالف أيضا على أنه سيعمل بجدية أكبر من أجل مصالح إيطاليا.

وأثار موقف ميلوني تجاه الاتحاد الأوروبي بالفعل القلق في أوروبا. ومؤخرا، أعلنت أن إيطاليا ستظل جزءا كاملا من أوروبا وحلف شمال الأطلسي"ناتو".

وقالت ميلوني في تغريدة موجهة إلى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ مساء السبت: "على استعداد للعمل مع الناتو، إنه أكثر من مجرد تحالف عسكري: إنه حصن من القيم المشتركة لن نتوقف عن الدفاع عنها".

إيطاليا.. أبرز وجوه اليمين المتطرف وملامح سياسته جورجيا ميلوني هي زعيمة حزب "فراتيلّي دي إيطاليا" (إخوة إيطاليا) وتبلغ من العمر 45 عاماً. فاز حزبها بأكثر من 26 بالمئة من الأصوات رغم أنه تاسس في عام 2012. يتوقع أن تقوم بتشكيل الحكومة لتصبح أول سيدة في إيطاليا تتولى هذا المنصب ولتقود أول حكومة يمينية في البلاد بعد الحرب العالمية الثانية.

إيطاليا.. أبرز وجوه اليمين المتطرف وملامح سياسته يمينية.. منذ الصغر! انضمت ميلوني في صغرها لفرع الحركة الطلابية "جبهة الشباب" اليمينية المتطرفة والتي أسسها عدد من أتباع الزعيم الفاشي بينيتو موسوليني بعد الحرب العالمية الثانية. عُرفت لاحقاً بخطبها النارية والحماسية. وفي مقابلة تليفزيونية عام 1996 وصفت موسوليني بالسياسي الجيد، ما جعل سياسيين إيطاليين يصنفونها كأحد رموز الفاشيين الجدد.

إيطاليا.. أبرز وجوه اليمين المتطرف وملامح سياسته قادة اليمين المتطرف يهنئون تلقت ميلوني تهنئة من زملائها في اليمين بجميع أنحاء أوروبا، بمن فيهم القومية الفرنسية مارين لوبان، وقيادة حزب البديل اليميني الشعبوي في ألمانيا، ورئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي. ستحظى ميلوني مع حليفيها في الائتلاف، حزب "الرابطة" المعادي للهجرة بقيادة ماتيو سالفيني و"فورزا إيطاليا" اليميني بقيادة سيلفيو بيرلوسكوني، بغالبية مطلقة في مجلسي النواب والشيوخ.

إيطاليا.. أبرز وجوه اليمين المتطرف وملامح سياسته ماتيو سالفيني أحد أبرز حلفاء ميلوني وزعيم حزب "لا ليغا" (الرابطة) اليميني الشعبوي الذي حصل على 9 بالمئة من الأصوات. يبلغ من العمر 49 عاما وهو أحد أشد المعادين لاستقبال بلاده للمهاجرين واللاجئين وتصادم عدة مرات مع منظمات إغاثة داخل وخارج إيطاليا. ليس من المرجح أن يعود لمنصبه السابق كوزير للداخلية لأنه يجب أن يمثل أمام المحكمة بسبب الاحتجاز غير القانوني، وإساءة استخدام السلطة في قضية سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز".

إيطاليا.. أبرز وجوه اليمين المتطرف وملامح سياسته سيلفيو بيرلسكوني رجل أعمال ذائع الصيت وكان رئيساً للوزراء. يتزعم حاليا حزب فورزا إيطاليا الذي حصل على 8 بالمئة تقريبا من الأصوات في الانتخابات. يبلغ من العمر 85 عاماً. كان عضواً في البرلمان الإيطالي لعدة سنوات، قبل أن يتم انتخابه عضواً في مجلس الشيوخ في أوائل عام 2013. بعد عدة إدانات بتهم الاحتيال الضريبي، تم طرده من المجلس في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه. ونتيجة لذلك، تم منعه من الترشح لمدة ستة أعوام.

إيطاليا.. أبرز وجوه اليمين المتطرف وملامح سياسته غضب شعبي تعرضت أحزاب الوسط واليسار الإيطالية لانتقادات شديدة من المواطنين بسبب "عدم الكفاءة الاستراتيجية"، لتتراجع نسب التصويت عاماً بعد عام في تعبير عن الإحباط، إذ انخفضت المشاركة من 73 بالمئة عام 2018 إلى 64 بالمئة في 2022. ويزداد غضب الإيطاليين وخاصة في الجنوب بسبب وعود السياسيين على مدى سنوات والتي لم يتحقق منها سوى القليل. يرى محللون أن التصويت كان أشبه بعملية انتقامية من الفشل السياسي المتتالي.

إيطاليا.. أبرز وجوه اليمين المتطرف وملامح سياسته لا تغييرات كبيرة في السياسة الخارجية من الناحية الاقتصادية والسياسة الخارجية، قد لا تتغير إيطاليا كثيرا على المدى القصير. وفق خبراء، ستحرص ميلوني على أن تظهر للنخب الإيطالية والدولية أنها زعيمة تتمتع بقدر كبير من المسؤولية السياسية. يتوقع أيضا أن تبقي ميلوني على مجموعات المصالح المحلية القوية، مثل اتحاد أرباب العمل "Confindustria" إلى جانبها. لكنها ستتفاوض بقوة مع الاتحاد الأوروبي على الدعم المقدم من خلال خطة التعافي من أزمة كورونا.

إيطاليا.. أبرز وجوه اليمين المتطرف وملامح سياسته مخاوف المهاجرين والمثليين أجندة ميلوني والأحزاب المتحالفة معها مناهضة للأقليات العرقية والدينية والجنسية والمهاجرين. تحدثت في أكثر من لقاء عن ضرورة محاربة أوروبا لمحاولات "الأسلمة"، كما انتقدت كثيراً المثلية الجنسية. وقالت إنها ستعمل على فرض حصار بحري على قوارب اللاجئين والمهاجرين. وترى ميلوني أن اليسار العلماني والإسلام الراديكالي يهددان الهوية الثقافية لبلادها!

إيطاليا.. أبرز وجوه اليمين المتطرف وملامح سياسته أزمات في مواجهة ميلوني سيتحتم على ميلوني معالجة الأزمة الناجمة من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة نتيجة حرب أوكرانيا، في وقت تواجه إيطاليا ديناً يمثل 150 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي، وهي أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان.

إيطاليا.. أبرز وجوه اليمين المتطرف وملامح سياسته ميلوني وإصلاحات دراغي! يقول خبراء اقتصاديون إن أكبر قلق يساور المستثمرين بالنسبة لميلوني هو معرفة ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستبتعد عن إصلاحات أقرها رئيس الحكومة المستقيل ماريو دراغي أتاحت لإيطاليا الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي، وهو الرجل الذي كان يعرف كيف يناور مع باقي أوروبا، وهذا ما لا ينطبق على ميلوني. إعداد: عماد حسن



وهنأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين السبت ميلوني على تعيينها "كأول امرأة تشغل هذا المنصب".

وقالت فون دير لاين إنها تتطلع إلى "تعاون بناء" مع حكومة ميلوني الجديدة.

كما أعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عن استعداده للعمل مع رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة "من أجل منفعة إيطاليا والاتحاد الأوروبي".

ويحظى حزب "أخوة إيطاليا" بغالبية الحقائب الوزارية في مجلس الوزراء الجديد بتسعة مناصب. وحصل كل من الرابطة وفورزا إيطاليا على خمسة حقائب.

وسيكون سياسي الاتحاد الأوروبي أنطونيو تاجاني من حزب فورزا إيطاليا وزيرا للخارجية ونائب ميلوني. وسيصبح زعيم الرابطة ماتيو سالفيني وزيرا للبنية التحتية ونائبا لرئيسة الوزراء. وكان قد طالب في البداية بتولي وزارة الداخلية، التي قادها في حكومة كونتي في عام 2018 بسياسة صارمة مناهضة للهجرة.

ع.أ.ج/ ص ش (د ب ا، أ ف ب)