 جورجيا: ملاذ للشباب الروسي | عصر العولمة | DW | 08.07.2023

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عصر العولمة

جورجيا: ملاذ للشباب الروسي

ماريا دعمت السياسي المعارض نافالني. وإيليا هرب من التجنيد لكي لا يذهب إلى الحرب مع جيش بوتين. كلاهما من روسيا، ويعملان مطوّرا برماجيات. وقد وجدا في جورجيا ملجأ لهما، لكنهما لا يشعران بالترحيب هناك.

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