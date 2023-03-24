جورجيا: ملاذ للشباب الروسي

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ماريا دعمت السياسي المعارض نافالني. وإيليا هرب من التجنيد لكي لا يذهب إلى الحرب مع جيش بوتين. كلاهما من روسيا، ويعملان مطوّرا برماجيات. وقد وجدا في جورجيا ملجأ لهما، لكنهما لا يشعران بالترحيب هناك.
قال مسؤولون أوروبيون إن أوكرانيا ومولدوفا تحرزان تقدما في مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على خلاف جورجيا التي يتعين عليها بذل المزيد من الجهد لكسب عضوية التكتل الأوروبي، فشروط الانضمام تتطلب إصلاحات صعبة.
في معرض مقارنته للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بسلفه دونالد ترامب، يرى محلل أمريكي أن ترامب حافظ على سلامة مواطنيه دون إشعال حرب وأن روسيا لم تحتل أي أراض في عهده على خلاف الأمر خلال رئاسة جو بايدن.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جريمة حرب في أوكرانيا، لكن موسكو اعتبرتها باطلة. فما قيمة هذه المذكرة؟ وهل يمكن جلب بوتين إلى لاهاي لمحاكمته؟
في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان، تلقي منظمة العفو الدولية "أمنستي إنترناشونال" نظرة على ما وقع لحقوق الإنسان في عام 2022. وتركز في تقريرها على الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا وقمع الاحتجاجات في إيران.
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