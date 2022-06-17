جورجيا: فرار الشباب الروس بحثا عن الحرية

بوتين يدافع عن قرار الحرب ولا يمانع انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

في خطاب ألقاه بمنتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، دافع الرئيس الروسي بوتين عن الحرب في أوكرانيا وأشار إلى أن بلاده تتوقع استعادة العلاقات مع أوكرانيا بعد انتهاء الحرب. ووصف العقوبات الغربية ضد بلاده بـ"العبثية".