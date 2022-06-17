جورجيا: فرار الشباب الروس بحثا عن الحرية

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
أصبحت جورجيا ملاذاً للروس المعارضين للحرب في أوكرانيا. وفر عشرات الآلاف إلى الدولة المجاورة حيث يمكنهم البقاء بدون تأشيرة لمدة تصل إلى عام واحد.
في خطاب ألقاه بمنتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، دافع الرئيس الروسي بوتين عن الحرب في أوكرانيا وأشار إلى أن بلاده تتوقع استعادة العلاقات مع أوكرانيا بعد انتهاء الحرب. ووصف العقوبات الغربية ضد بلاده بـ"العبثية".
أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم" خفض الحد الأقصى لحجم الغاز الذي يتم ضخه عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" إلى ألمانيا بنسبة 40%، وأرجعت التقليص إلى تأخر شركة "سيمنز" الألمانية في تسليم أعمال إصلاحات.
"أوكرانيا تنتمي إلى العائلة الأوروبية"، هكذا أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس تأييده منح أوكرانيا وجارتها الصغيرة مولدوفا صفة مرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي. شولتس يقوم رفقة زعماء أوروبيين آخرين بزيارة إلى أوكرانيا.
أوصت المفوضية الأوروبية بمنح أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشح رسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي. وأصبح على زعماء الاتحاد اتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدماً في الأمر، لكن أمام الدولتين عملية انضمام طويلة وصعبة ستستغرق سنوات.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول