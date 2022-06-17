 جورجيا: فرار الشباب الروس بحثا عن الحرية | مراسلون حول العالم | DW | 17.06.2022

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مراسلون حول العالم

جورجيا: فرار الشباب الروس بحثا عن الحرية

أصبحت جورجيا ملاذاً للروس المعارضين للحرب في أوكرانيا. وفر عشرات الآلاف إلى الدولة المجاورة حيث يمكنهم البقاء بدون تأشيرة لمدة تصل إلى عام واحد.

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