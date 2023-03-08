 جورجيا تسحب قانون "العميل الأجنبي" المثير للجدل | DW الأخبار | DW | 09.03.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

جورجيا تسحب قانون "العميل الأجنبي" المثير للجدل

اضطر الحزب الحاكم في جورجيا إلى إعادة التفكير بمشروع قانون مثير للجدل يقييد عمل المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام المستقلة وسط انتقادات دولية واشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين.

المزيد من المركز الإعلامي

احتجاجات عنيفة في تبليسي، العاصمة الجورجية، على خطط حكومية لفرض قانون العميل الأجنبي.

جورجيا.. المعارضة تدعو لتظاهرات جديدة احتجاجًا على قانون مثير للجدل 08.03.2023

بسبب التضخم وتراجع الجنيه القياسي أمام الدولار... ازدياد أعداد مستخدمي تطبيقات التقسيط في مصر

لمواجهة غلاء الأسعار... مصريون يلجأون لتطبيقات التقسيط الإلكترونية لتلبية احتياجاتهم 09.03.2023

أطلق استوديو للباليه في الاسكندرية مبادرة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال رقص الباليه.

رقص باليه لذوي الاحتياجات الخاصة 09.03.2023

أكبر قصف صاروخي روسي على أوكرانيا منذ منتصف فبراير الماضي.

ضربات صاروخية روسية واسعة النطاق في أنحاء أوكرانيا 09.03.2023

المزيد DW الأخبار

بعد عامين من الإغلاق وفي ظل التضخم، تحاول البلدان العربية المشاركة في المعرض الدولي للسياحة جذب المزيد من السياح الألمان

معرض برلين للسياحة.. بلدان عربية تسعى لتعزيز حضورها في السوق الألمانية 09.03.2023

حكمت محكمة في إندونيسيا على اثنين من المسؤولين عن مباراة كرة قدم بالسجن بعد أن أدين كلاهما بالإهمال

أحكام بالسجن في إندونيسيا في قضية التدافع المميتة 09.03.2023

الاحتجاجات على تعديل النظام القضائي تتصاعد في كافة أنحاء إسرائيل رفضا لتعديل النظام القضائي

الاحتجاجات على تعديل النظام القضائي تتصاعد في كافة أنحاء إسرائيل 09.03.2023

تستأنف تركيا المحادثات مع السويد وفنلندا بشأن انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي في بروكسل

تركيا تستأنف مفاوضات انضمام السويد وفنلندا للناتو 09.03.2023

اقرأ أيضا

08.03.2023+++ TBILISI, GEORGIA - MARCH 08: Clashes erupt between Georgian police and protesters on the second day of protest against foreign agents bill, in Tblisi, Geogia on March 08, 2023 David Mdzinarishvili / Anadolu Agency

بعد مظاهرات ضخمة..جورجيا تسحب مشروع قانون "العملاء الأجانب" 09.03.2023

بعد أيام من مظاهرات بلغت ذروتها يوم أمس، سحب الحزب الحاكم في جورجيا مشروع قانون مثير للجدل عرف باسم قانون "العملاء الأجانب"، والذي يهدد عمل وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.