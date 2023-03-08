جورجيا تسحب قانون "العميل الأجنبي" المثير للجدل

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اضطر الحزب الحاكم في جورجيا إلى إعادة التفكير بمشروع قانون مثير للجدل يقييد عمل المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام المستقلة وسط انتقادات دولية واشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين.
بعد أيام من مظاهرات بلغت ذروتها يوم أمس، سحب الحزب الحاكم في جورجيا مشروع قانون مثير للجدل عرف باسم قانون "العملاء الأجانب"، والذي يهدد عمل وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.
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