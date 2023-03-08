جورجيا تسحب قانون "العميل الأجنبي" المثير للجدل

بعد مظاهرات ضخمة..جورجيا تسحب مشروع قانون "العملاء الأجانب"

بعد أيام من مظاهرات بلغت ذروتها يوم أمس، سحب الحزب الحاكم في جورجيا مشروع قانون مثير للجدل عرف باسم قانون "العملاء الأجانب"، والذي يهدد عمل وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.