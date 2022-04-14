جورجيا تتحول من قبلة للسياح الروس إلى ملاذ آمن للمعارضين للحرب

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أصبحت جورجيا ملاذاً للروس المعارضين لحرب بوتين في أوكرانيا. ففي العاصمة تبليسي استقر المقام بعشرات الآلاف منهم. من هناك تقرير مراسل DW يوري ريشيتو.
تبدو رحلة الرئيس السنغالي ماكي سال رئيس الإتحاد الأفريقي، إلى روسيا وأوكرانيا، مثقلة بهموم سكان القارة السمراء التي تبدو وكأنها مسرح للحرب وليس مجرد منطقة متأثرة بتداعياتها. فهل يستجيب الرئيس بوتين للصوت الأفريقي؟
عقوبات ضد روسيا وأسلحة لأوكرانيا، ولكن مع التزام أقصى درجات ضبط النفس حتى لا تصبح طرفا في الحرب. الحكومة الألمانية تسير على خيط رفيع بما يخص الحرب الدائرة في أوكرانيا، فهل ستثبت هذه الاستراتيجية نجاعتها؟.
فيما تتسارع التطورات الميدانية والسياسية للأوضاع في ليبيا، يبدو إيقاع تحركات القوى الإقليمية والدولية هناك على وقع تداعيات حرب أوكرانيا، فهل يشكل البلد المغاربي حقل إختبار مجددا لصراع قوى خارجية في ظل غياب مبادرة محلية؟
في اتصال دام 80 دقيقة، حث الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني الرئيس الروسي مجددا على إنهاء حرب أوكرانيا. كما تم التطرق لمسألة مخاوف أزمة غذاء عالمية. وذكرت برلين أن "بوتين أكّد أنه يريد السماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا.."
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