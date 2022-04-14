 جورجيا تتحول من قبلة للسياح الروس إلى ملاذ آمن للمعارضين للحرب | DW الأخبار | DW | 06.06.2022

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DW الأخبار

جورجيا تتحول من قبلة للسياح الروس إلى ملاذ آمن للمعارضين للحرب

أصبحت جورجيا ملاذاً للروس المعارضين لحرب بوتين في أوكرانيا. ففي العاصمة تبليسي استقر المقام بعشرات الآلاف منهم. من هناك تقرير مراسل DW يوري ريشيتو.

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