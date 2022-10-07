جود بيلينغهام سيقود دورتموند في مباراته ضد بايرن

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يحلّ البطل بايرن ميونيخ في الكلاسيكو الألماني غدًا السبت ضيفًا على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند. بايرن يحظى بأفضلية بعد فوزه على دورتموند بآخر سبعة لقاءات في الدوري الألماني.
تتوجه أنظار عشاق كرة القدم الألمانية إلى مباراة "الكلاسيكر" بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند والتي ستكون مختلفة هذه المرة، لأنها ستشهد مواجهة بين وجهين جديدين: جمال موسيالا وجود بيلينغهام. فمن سيقود فريقه إلى الفوز؟
قال أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ إن النادي "غير راض" عن النتائج المخيبة للفريق في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم لكنه لا يزال يثق في المدرب يوليان ناغلسمان.
حقّق بوروسيا دورتموند، فوزًا افتتاحيًا صعبًا على ضيفه باير ليفركوزن 1-صفر على ملعب سيغنال إيدونا بارك، في المرحلة الأولى من الدوري الألماني لكرة القدم التي شهدت أيضا اكتساح بايرن ميونيخ لآينتراخت فرانكفورت بسداسية.
يتهدد فريق برشلونة الإسباني خروجاً مبكراً من دوري أبطال أوروبا، في حال لم يفز على العملاق البافاري. وليس برشلونة وحده من قد يلاقي هذا المصير في ختام منافسات الجولة السادسة من منافسات دوري الأبطال.
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