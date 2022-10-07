 جود بيلينغهام سيقود دورتموند في مباراته ضد بايرن | DW الأخبار | DW | 07.10.2022

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DW الأخبار

جود بيلينغهام سيقود دورتموند في مباراته ضد بايرن

يحلّ البطل بايرن ميونيخ في الكلاسيكو الألماني غدًا السبت ضيفًا على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند. بايرن يحظى بأفضلية بعد فوزه على دورتموند بآخر سبعة لقاءات في الدوري الألماني.

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