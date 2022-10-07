جود بيلينغهام سيقود دورتموند في مباراته ضد بايرن

دورتموند يحقق فوزا صعبا على ليفركوزن

حقّق بوروسيا دورتموند، فوزًا افتتاحيًا صعبًا على ضيفه باير ليفركوزن 1-صفر على ملعب سيغنال إيدونا بارك، في المرحلة الأولى من الدوري الألماني لكرة القدم التي شهدت أيضا اكتساح بايرن ميونيخ لآينتراخت فرانكفورت بسداسية.