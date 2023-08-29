 "جوارب ذكية" لحماية المصابين بالخرف! | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 29.08.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

علوم وتكنولوجيا

"جوارب ذكية" لحماية المصابين بالخرف!

نجح باحثون في تطوير "جوارب ذكية" قادرة على الكشف مبكرا على المشكلات الصحية للأشخاص المصابين بالخرف ومنع سقوطهم. ويتوقع أن تحمي الجوارب المزودة بأجهزة استشعار وتقنية الذكاء حياة الكثير من مرضى الخرف حول العالم.

الجوارب تبدو وكأنها عادية للغاية (صورة رمزية)

الجوارب تبدو وكأنها عادية للغاية (صورة رمزية)

طور باحثون من بريطانيا "جوارب ذكية" قادرة على رصد المشكلات الصحية للأشخاص المصابين بالخرف ومنع سقوطهم. وتحتوي الجوارب ذات التقنية العالية على أجهزة استشعار، فضلا عن تقنية الذكاء الاصطناعي، وفق ما أورده موقع "نيوز روم أوديشا".

وتقوم "الجوارب الذكية"، والتي طورها باحثون من جامعة "إكستر" البريطانيةـ تقوم ـ بجمع بيانات من يرتديها، إذ ترصد معدل ضربات القلب، مستويات العرق والحركة، وهو ما يُعطي نظرة دقيقة عن حالة المريض.

مختارات

وتعمل هذه "الجوارب الذكية" بمساعدة أجهزة الاستشعار الخاصة بها على إرسال بيانات المريض إلى تطبيق هاتفي يستخدمه من يتكفل برعاية المريض. كما أن هذه الجوارب تبدو وكأنها عادية للغاية، ولا تحتاج إلى شحن. بالإضافة إلى إمكانية غسلها في الغسالة، حسب نفس المصدر.

وقال مطور الجوارب الذكية الدكتور زيكي ستير، إن فكرة تطوير هذا النوع من الجوارب خطرت بباله أول مرة عندما شاهد معركة جدته مع مرض الخرف. وأضاف في تصريحات نقلها موقع "تي تاون ميديا" إن " المنتج الحالي هو نتيجة بحث واستشارة وعملية تطوير مكثفة".

وتابع نفس المتحدث كلامه قائلا :"حتى الآن، لاقت الجوارب الذكية استحانا كبير في دور الرعاية. أنا متحمس للغاية لرؤية التأثير يمكن أن تحدثه الجوارب في توفير تنبيهات مبكرة عن الانفعالات والسقوط، مما يمكن موظفي دور الرعاية من التدخل في وقت مبكر".

وواصل زيكي ستير حديثه عن "الجوارب الذكية" قائلا:" تعد القدم في الواقع مكانًا رائعًا لجمع البيانات حول التوتر، والجوارب هي قطعة ملابس مألوفة يرتديها الناس كل يوم"، وأردف:" يظهر بحثنا أن الجوارب يمكنها التعرف بدقة على علامات التوتر- والتي يمكن أن تساعد ليس فقط أولئك الذين يعانون من الخرف، بل أيضًا القائمين على رعايتهم".

وفي نفس السياق، قالت مارغوت ويتاكر مديرة التمريض في مجموعة الرعاية الصحية الجنوبية ببريطانيا "فكرة الجوارب الذكية هي طريقة ممتازة للمضي قدما للمساعدة في اكتشاف متى يبدأ الشخص في الشعور بالقلق أو الخوف"، حسب ما أورده موقع "تي تاون ميديا".

ر.م

  • Symbolbild Disco Party Nachtclub

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    متى كانت آخر مرة رقصت فيها ولو حتى داخل منزلك؟ إن كان هذا منذ أكثر من أسبوع، فعليك تكرار الأمر سريعا، فالرقص وفقا لما قاله خبراء لموقع "غوفيمين" الألماني، يحسن الحالة المزاجية ويساعد على الاسترخاء.

  • Symbolbild Nahrung teilen

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    الضحك والاستمتاع ونسيان الهموم..هذه هي حصيلة لقاء الأصدقاء المقربين وكلها أمور تحسن الحالة النفسية وتنعكس بالطبع على الصحة.

  • Schlafen Symbolbild

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    ينصح الخبراء بتقديم موعد النوم لمدة 30 دقيقة كل يوم، فقلة النوم تعني الإسراع في ظهور آثار العجز والتقدم في العمر.

  • Symbolbild Joghurt

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    تناول اللبن (الزبادي) يوميا يقلل من مخاطر الإصابة بالسكري، ويمكن تقطيع الفواكه الطازجة على الزبادي لمن لا يحب طعمه، أو خلطه بالعسل.

  • Deutschland Geschäftsfrau mit Pfeil

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    تجاهل المصعد الموجود في مدخل بيتك أو مكان عملك، واصعد السلالم فكل حركة إضافية تفيد الجسم وتبعد عنك السمنة.

  • 25.06.2014 DW fit und gesund richtig atmen

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    راقب طريقة تنفسك وإذا وجدتها سريعة وسطحية، فاعلم أن هذا يساهم في زيادة التوتر. لذا عليك تغيير الأمر فورا. أفضل طريقة هي التنفس ببطء وبعمق فذلك يساعد على الاسترخاء.

  • Jubelnde Frau

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    الطقس سيء ويوم العمل متعب؟ حاول بالرغم من ذلك أن تضحك فالبعض يقول إن "كل دقيقة ضحك تطيل عمر الإنسان ساعة".

  • Tasse Kaffee Latte

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    تناول القهوة يقلل من مخاطر الإصابة بالزهايمر والسكري ومرض باركينسون، لكن لا تزيد عن أربعة أكواب يوميا.

  • Symbolbild Ehestreit

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    المشاجرات البسيطة بين الحين والآخر مفيدة للصحة فهي تساعد في التخلص من الأمور التي تؤرقك، لذا تحدث بصراحة عما يضايقك حتى وإن احتد الحوار واقترب من حافة الشجار.

  • Symbolbild Internetnutzung

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    قلل من وقت مشاهدة التلفاز واستخدام الكمبيوتر ساعة يوميا. وقم خلال هذه الساعة بالمشي في الهواء الطلق فهذا يساعد في حرق السعرات الحرارية وتصفية الذهن. الكاتب: ابتسام فوزي


مواضيع ذات صلة

Fußball: Bundesliga, VfB Stuttgart - FC Schalke 04, 5. Spieltag, in der Mercedes-Benz-Arena. Stuttgarts Enzo Millot (l) und Schalkes Schalkes Cédric Brunner beim Kopfball.

الضربات الرأسية في كرة القدم – متى تضر بالدماغ؟ 29.08.2023

تشير دراسة بريطانية لحالة محترفي كرة قدم سابقين إلى العلاقة بين الضربات الرأسية المتكررة والتأثيرات طويلة المدى التي قد تصل إلى الخرف. بعض الدول تحظر الضربات الرأسية على الأطفال ويسلك الاتحاد الألماني للكرة طريقا مختلفا.

©PHOTOPQR/LE REPUBLICAIN LORRAIN ; Thionville 19 septembre 2018. SANTE . Journée mondiale Alzheimer, vendredi 21 septembre. En France, 900 000 personnes sont atteintes dAlzheimer ou dune pathologie apparentée. Photo Julio PELAEZ

دراسة: الاكتئاب يزيد من خطر الإصابة بالخرف 31.07.2023

طالما اعتبر الاكتئاب من الأعراض المبكرة للخرف، بيد أن دراسة دنماركية حديثة خرجت بنتيجة مفادها أن الاكتئاب يضاعف خطر الإصابة بالخرف. كيف؟

3D Illustration Concept of Central Organ of Human Nervous System Brain Anatomy

نصائح للحفاظ على دماغ سليم مع التقدم في العمر 23.07.2023

هناك العديد من الطرق للمحافظة على نشاط الدماغ، وخصوصا مع التقدم في العمر، مثل ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي متوازن. إليك نصائح هامة للمحافظة على صحة الدماغ.