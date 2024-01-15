جوائز فيفا: ميسي وغوارديولا الأفضل في العالم عام 2023

توج نجم إنتر ميامي الأمريكي الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة "الأفضل" لعام 2023، متفوقاً على الدولي النروجي إرلينغ هالاند وزميله السابق في باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي. كما فاز بيب غوارديولا بجائزة أحسن مدرب.

فاز ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم بعام 2023 خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم الإثنين (15 يناير/ كانون الثاني 2024) في العاصمة البريطانية لندن.

واحتفظ ابن الـ36 عاماً بالجائزة التي نالها العام قبل الماضي عقب قيادته منتخب بلاده الأرجنتين الى الفوز في نهاية 2022 بكأس العالم للمرة الأولى منذ 1986.

وفاز ميسي بالجائزة متفوقا على النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وكيليان مبابي قائد منتخب فرنسا والهداف التاريخي لباريس سان جيرمان.

ولم يتواجد ليو ميسي ، لاعب إنتر ميامي الأمريكي ، في الحفل ليتسلم الجائزة بالنيابة عنه النجم الفرنسي تييري هنري مقدم الحفل.

كما فازت الإسبانية آيتانا بونماتي لاعبة فريق برشلونة بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعبة في العالم لعام 2023.

وبالنسبة لحراس المرمى فاز البرازيلي إيدرسون لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " لأفضل حارس مرمى في العالم. وتفوق إيدرسون على منافسيه البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد والمغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي الحالي وإشبيلية الإسباني السابق.

وفازت الإنجليزية ماري إيربس بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل حارسة مرمى في العالم. وتفوقت لاعبة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في سباق الجائزة على كل من كاتا كول حارسة مرمى فريق برشلونة الإسباني، والأسترالية ماكينزي أرنولد لاعبة وست هام يونايتد الإنجليزي.

غوارديولا أفضل مدرب في العالم

وفاز الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة أفضل مدرب في العالم للعام الماضي 2023 في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتوزيع جوائز الأفضل والذي أقيم مساء اليوم الإثنين في العاصمة البريطانية لندن.

فاز الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة أفضل مدرب في العالم للعام الماضي 2023 صورة من: MIke Egerton/PA Wire/picture alliance

وتفوق غوارديولا في سباق هذه الجائزة على الثنائي سيموني إنزاجي مدرب فريق إنتر ميلان، ولوتشيانو سباليتي المدير الفني السابق لفريق نابولي والحالي لمنتخب إيطاليا.

وقاد المدرب الإسباني فريق مانشستر سيتي للفوز بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا إضافة للقبي السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في عام 2023.

وقال غوارديولا عقب تسلمه الجائزة "أشكر اللاعبين وإدارة النادي على ما حققناه طوال السنوات الماضية لقد كانت رحلة رائعة، مما يحفزني للعمل يوميا معهم وأشكر أيضا أبي البالغ من العمر 92 عاما والذي يحضر الحفل، وأشكر أيضا أفراد عائلتي وزوجتي ".

أضاف المدير الفني لمانشستر سيتي "فريق برشلونة سيبقى في قلبي، كل ما حققته في مسيرتي بفضل هذا النادي ولكن مع مانشستر سيتي قمنا ببناء الفريق خطوة بخطوة".

وسبق لغوارديولا الفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم في 2011 تكريما له على إنجازاته الاستثنائية مع فريقه السابق برشلونة.

وفي الكرة النسائية فازت الهولندية سارينا ويجمان مدربة منتخب إنجلترا للسيدات بجائزة أفضل مدربة في العالم لفريق نسائي بالعام الماضي 2023. وتفوقت ويجمان على الإسباني جوناتان جيرالديز مدرب فريق برشلونة، والإنجليزية إيما هايس مدربة تشيلسي الإنجليزي.

ع.ج.م/ أ.ح (د ب أ، ا ف ب، رويترز)