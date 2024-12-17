جوائز فيفا للأفضل 2024: البرازيلي جونيور والإسبانية بونماتي

تُوج نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل لكرة القدم فينيسيوس جونيور بجائزة "الأفضل" لعام 2024، في حفل سنوي أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في الدوحة. فيما فازت الاسبانية أيتانا بونماتي بقلب أفضل لاعبة في العالم.

فاز البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، بجائزة فيفا لأفضل لاعب في العالم للعام الجاري 2024، خلال حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول/ ديسمبر 2024).

وعوَّض فينيسيوس المتوج مع النادي الملكي بلقبي الدوري المحلي "لا ليغا" ومسابقة دوري أبطال أوروبا، خيبة حلوله ثانيا في جائزة الكرة الذهبية لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب في العالم التي كانت من نصيبلاعب الوسط الإسباني رودري.

وتصدر فينيسيوس البالغ من العمر 24 عاما التصويت الذي شارك فيه قادة ومدربو المنتخبات وصحافيون وجماهير، متفوقًا على عشرة مرشحين آخرين برصيد 48 نقطة، أمام لاعب وسط مانشستر سيتي الإنكليزي وبطل أوروبا مع منتخب إسبانيا رودري (43 نقطة) وزميله في ريال مدريد الدولي الإنكليزي جود بيلينغهام (37 نقطة).

وبات فينيسيوس الذي خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي، صاحب الجائزة في النسختين الاخيرتين، أول برازيلي يفوز بجائزة فيفا لأفضل لاعب منذ عام 2007 حينما نالها ريكاردو كاكا، وهو أول من يفوز بها تحت مسمى "الأفضل" (ذا بيست).

وخاض فينيسيوس موسما رائعا 2023-24 وحسم الكثير من المباريات المهمة بالنسبة لفريقه مسجلًا 24 هدفًا خلال 39 مباراة خاضها في جميع المسابقات.

وقالفينيسيوس الذي اختير افضل لاعب في المسابقة القارية العريقة "لا أعرف من أين أبدأ ولكن بدا وانه من المستحيل ان أصل إلى هنا عندما كنت طفلا يلعب كرة القدم في الشارع. خرجت من الفقر وبعيدا عن الجرائم وكان مهما أن أفعل ما قمت به حتى الآن من أجل الأطفال والكثير من الأشخاص الذين أشكرهم على مساعدتي وبالتأكيد اللاعبين والجمهور وكل من صوَّت لي".

بونماتي تحتفظ باللقب

احتفظت نجمة برشلونة ومنتخب إسبانيا للسيدرات أيتانا بونماتي بجائزة الفيفا لأفضل لاعبة في العالم عام 2024 صورة من: Jonathan Moscrop/Sportimage/IMAGO

ولدى السيدات، احتفظت نجمة برشلونة ومنتخب إسبانيا أيتانا بونماتي باللقب الذي نالته العام الماضي وباتت سادس لاعبة تحرز الجائزة أكثر من مرة بعد ميا هام وكارلي لويد والبرازيلية مارتا وبيرغيت برينتس وزميلتها أليكسيا بوتياس.

وتفوقت بونماتي على 15 مرشحة بجمعها 52 نقطة متفوقة على لاعبة شنغهاي شينغلي الصيني الدولية الزامبية باربرا باندا (39) وزميلتها في النادي الكاتالوني الدولية النروجية كارولين غراهام هانسن (37).

وحصلت بونماتي البالغة من العمر 26 عامًا على لقب أفضل لاعبة في البطولة الأخيرة لدوري الأبطال، وساهمت في قيادة فريقها إلى تحقيق الثلاثية المحلية، وفازت بعدد كبير من الألقاب الأخرى خلال الموسم.

انشيلوتي أفضل مدرب

واختير كارلو أنشيلوتي أفضل مدرب في العام بعدما جمع 26 نقطة متفوقًا على المدرب الاسباني لباير ليفركوزن الألماني شابي ألونسو (22 نقطة) ومواطنه مدرب "لا روخا" لويس دي لا فوينتي (11 نقطة)، فيما جاء الاسباني الاخر مدرب سيتي بيب غوارديولا رابعا (10 نقاط).

وقال أنشيلوتي "شرف حقيقي أن أتلقى هذه الجائزة التي أريد تقاسمها مع النادي ورئيسه فلورنتينو بيريس الذي منحني الفرصة لأكون مدربا لأفضل نادٍ في العالم ومع اللاعبين الذين لا يسمعون دائما كلامي وعائلتي وزوجتي".

إيما هايس أفضل مدربة

وكانت جائزة أفضل مدربة من نصيف الانكليزية إيما هايس (تشلسي الانكليزي/منتخب الولايات المتحدة).

ونال حارس عرين أستون فيلا الانكليزي ومنتخب الأرجنتين إيميليانو مارتينيس جائزة أفضل حارس، فيما كانت جائزة السيدات من نصيب حارسة المرمى المخضرمة الأمريكية أليسا نايهر.

وكسبت النجمة البرازيلية مارتا الجائزة التي تحمل اسمها "مارتا" والخاصة بأفضل هدف في فئة السيدات بهدفها في مرمى جامايكا، فيما نال جناح مانشستر يونايتد الانكليزي ومنتخب الأرجنتين أليخاندرو غارناتشو جائزة بوشكاش بهدفه المذهل في شباك إيفرتون في الدوري.

وعادت جائزة فيفا للمشجعين للطفل البرازيلي غييرمي غاندرا مورا، واللعب النظيف للاعب إنترناسيونل البرازيلي تياغو مايا.

أما التشكيلة المثالية للرجال فجاءت كالتالي: إيميليانو مارتينيس (الأرجنتين)، داني كارفاخال (إسبانيا)، روبن دياش (البرتغال)، أنتونيو روديغر (ألمانيا)، وليام صليبا (فرنسا)، رودري (إسبانيا)، جود بيلينغهام (إنكلترا)، توني كروس (ألمانيا)، لامين جمال (إسبانيا)، إرلينغ هالاند (النروج)، فينيسيوس جونيور (البرازيل).

ع.ج/ ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)