جوائز الكاف 2024: النيجيري لوكمان أفضل لاعب وتراجع عربي

توج النيجيري أديمولا لوكمان مهاجم أتالانتا الإيطالي بجائزة أفضل لاعب افريقي لعام 2024 الذي يمنحها الاتحاد القاري للعبة وذلك خلال مراسم الاحتفال التي أقيمت في مدينة مراكش المغربية، مساء الاثنين (16 ديسمبر/ كانون الأول 2024).

وتفوق المهاجم النيجيري على كل من النجم المغربي مدافع باريس سان جرمان أشرف حكيمي، والغيني سيرهو غيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، والعاجي سيمون أدينغرا جناح برايتون الإنكليزي وكذا رونوين ويليامس حارس صن داونز الجنوب إفريقي، الذي حاز في المقابل على جائزة أفضل حارس.



أسباب فوز لقمان بالجائزة

وقاد لوكمان، أتالانتا إلى التتويج بلقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في مرمى باير ليفركوزن الألماني في النهائي، وهو أول لقب يحرزه النادي الإيطالي على الصعيد الأوروبي.

كما بلغ المهاجم البالغ 27 عاما مع منتخب بلاده نهائي كأس الأمم الإفريقية مطلع العام في ساحل العاج.

ويخلف لوكمان مواطنه مهاجم نادي غلطة سراي فيكتور أوسيمين الذي توج العام الماضي بهذه الجائزة، بعد مساهمته في نيل لقب البطولة الإيطالية للموسم ما قبل الماضي مع نادي نابولي.

وبات لوكمان أيضا سادس لاعب نيجيري يتوج بجائزة الأفضل في إفريقيا بعد كل من رشيد ياكيني وفيكتور إيكبيبا ونوانكو كانو وإيمانويل أمونيكي، نجوم منتخب "النسور" في التسعينات من القرن الماضي.



ويليامز أفضل لاعب بالداخل وأفضل حارس مرمى

وفاز رونوين ويليامز حارس مرمى صنداونز ومنتخب جنوب إفريقيا بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا للعام الجاري 2024، وتفوق حارس المرمى جنوب الإفريقي في سباق الجائزة على الثنائي المصري، حسين الشحات لاعب الأهلي وأحمد مصطفى زيزو نجم الزمالك.

وفاز رونوين ويليامز أيضا بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى أفريقي، متفوقا على كل من الإيفواري يايا فوفانا حارس مرمى آنجيه الفرنسي، والكاميروني أندريه أونانا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وفاز السنغالي لامين كامارا مهاجم موناكو الفرنسي بجائزة أفضل لاعب شاب. ولم يتواجد كامارا في الحفل بل تسلم الجائزة نيابة عنه رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم. وحصد كامارا جائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا للعام الثاني على التوالي بعد أن حقق الإنجاز ذاته العام الماضي مع فريقه السابق ميتز.

ويليامز أفضل حارس مرمى وأفضل لاعب داخل أفريقيا صورة من: Themba Hadebe/AP/picture alliance



الأهلي أفضل ناد وكوت ديفوار أفضل منتخب

وفاز الأهلي المصري بجائزة أفضل فريق كرة قدم للرجال بقارة أفريقيا. وتفوق الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسمين الماضيين والفائز ببرونزية مونديال الأندية 2023 في سباق هذه الجائزة على كل من منافسه التقليدي الزمالك المصري بطل كأس الكونفدرالية والسوبر الأفريقي، وأيضا صن داونز بطل جنوب أفريقيا.

وفاز منتخب كوت ديفوار بطل النسخة الأخيرة من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بجائزة أفضل منتخب رجال في القارة السمراء. وانتزع المنتخب الإيفواري الجائزة متفوقا على نظيره منتخب نيجيريا وصيف كأس الأمم الأخيرة، ومنتخب جنوب أفريقيا الذي فاز بالميدالية البرونزية.



جوائز السيدات: الزامبية باندا أفضل لاعبة

وفي جوائز السيدات، فازت باربرا باندا لاعبة منتخب زامبيا وفريق أورلاندو برايد الأمريكي بجائزة أفضل لاعبة في أفريقيا. وتسلمت باندا الجائزة من باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتفوقت اللاعبة الزامبية في سباق هذه الجائزة على كل من المغربية سناء مسعودي لاعبة الجيش الملكي الفائزة خلال نفس الحفل بجائزة أفضل لاعبة داخل أفريقيا، والنيجيرية تشيماكا نادوزي لاعبة باريس إف سي.





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وفازت المغربية ضحى المدني لاعبة الجيش الملكي بجائزة أفضل لاعبة صاعدة. كما فازت سناء مسعودي لاعبة منتخب المغرب ونادي الجيش الملكي بجائزة أفضل لاعبة داخل قارة أفريقيا. وتفوقت اللاعبة المغربية في سباق الفوز بالجائزة على كل من مواطنتها ضحى المدني، وفلورا مارتا من الكونغو الديمقراطية.

وفاز فريق مازيمبي الكونغولي بجائزة أفضل فريق كرة قدم نسائية متفوقا على ناديي الجيش الملكي المغربي وإيدو كوينز النيجيري. وحققت النيجيرية تشاماكا ننادوزي لاعبة باريس إف سي الفرنسي جائزة أفضل حارسة مرمى في القارة، متفوقة على كل من المغربية خديجة الرميشي من الجيش الملكي، والجنوب أفريقية أنديلي دلاميني من صنداونز.

وفاز منتخب نيجيريا بجائزة أفضل فريق نسائي متفوقا على منتخبي المغرب وجنوب أفريقيا. وفاز الليبي معتز إبراهيم الشلماني بجائزة أفضل حكم ساحة في أفريقيا والكاميروني إلفيس نوبي بجائزة أفضل حكم مساعد في القارة السمراء للعام الجاري.

وفازت المغربية بشرى كاربوبي بجائزة أفضل حكمة ساحة، بينما حققت ديانا تشيكوتيشا من زامبيا جائزة أفضل حكمة مساعدة في القارة السمراء.



التشكيل المثالي لرجال إفريقيا

وتصدر التشكيل المثالي لفريق العام ثلاثة من نجوم الكرة العربية، وهم محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، والثنائي المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي، وسفيان أمرابط لاعب وسط فنربخشة التركي. وضم التشكيل أيضا حارس المرمى الكاميروني أندريه أونانا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، والثنائي النيجيري أديمولا لوكمان مهاجم أتالانتا الإيطالي وفيكتور أوسيمين مهاجم جلطة سراي التركي. كما تواجد أيضا السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع الهلال السعودي، وتشانسيل مبيمبا قائد منتخب الكونغو الديمقراطية ومدافع أولمبيك مارسيليا الفرنسي، والغاني محمد قدوس لاعب ويستهام يونايتد الإنجليزي، والإيفواري فرانك كيسي لاعب أهلي جدة السعودي، ويفيس بيسوما لاعب وسط منتخب مالي وفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

تشكيلة الكرة النسائية

وبالنسبة للتشكيل المثالي لفريق العام لفئة الكرة النسائية، تقاسمت جنوب أفريقيا ونيجيريا الهيمنة فيما بينهما على التشكيل المثالي، مع ظهور لاعبة عربية واحدة. وزينت المغربية غزلان شيباك لاعبة ليفانتي القائمة التي ضمت الجنوب أفريقية أنديلي دالميني حارسة مرمى صنداونز والنيجيرية ميشيل ألوزي لاعبة فهيوستن داش والجنوب أفريقية كاربو دالميني لاعبة صنداونز. كما ضم التشكيل المثالي النيجيرية أوسيناتشي أوهالي لاعبة باتشوكا الجنوب أفريقية ليبوهانج راماليبي صنداونز والجنوب أفريقية ليندا موتلاهلو لاعبة راسينج لويسفيل والنيجيرية راشيدات أجيبادي لاعبة أتلتيكو مدريد والزامبية باربرا باندا لاعبة أورلاندو برايد والنيجيرية أسيسات أوشوالا لاعبة باي إف سي وتابيثا تشاوينجا لاعبة منتخب مالاوي ونادي أولمبيك ليون الفرنسي.

عناصر الكرة النسائية المغربية كن الوحيدات من الدول العربية بين الفائزات في جوائز الأفضل 2024 صورة من: Ryan Wilkisky/Sports Inc/empics/picture alliance

الإيفوارية فايي أفضل مدرب

وحصد الإيفواري إيمرس فايي المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار جائزة أفضل مدرب في أفريقيا. وتسلم إيمرس فايي الجائزة من الأسطورة بادو الزاكي حارس مرمى منتخب المغرب في الثمانينات من القرن الماضي، والمدير الفني الأسبق لأسود أطلس.

ونافس فايي على هذه الجائزة هوغو بروس مدرب جنوب أفريقيا، وسيباستيان ديسابر مدرب الكونغو الديمقراطية. وانتزع المدرب الإيفواري الجائزة بعد التتويج الإعجازي بكأس أمم أفريقيا في أوائل العام الجاري بعدما بدأ البطولة كمدرب مساعد قبل أن يتم تصعيده لمنصب المدير الفني بعد إقالة الفرنسي جان لويس جاسيه.

بومهدي أفضل مدربة للنساء

وفازت المغربية لمياء بومهدي مدربة فريق مازيمبي الكونغولي الديمقراطي بجائزة أفضل مدير فني لفريق كرة قدم نسائية. وقادت بومهدي فريق مازيمبي للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للسيدات لأول مرة في تاريخه بعد الفوز في النهائي على الجيش الملكي المغربي بهدف دون رد. وتفوقت المدربة المغربية على ثلاثة مرشحين آخرين للجائزة، وهم أحمد رمضان مدرب فريق مسار المصري، ومحمد أمين عليوة مدرب الجيش الملكي المغربي، والجنوب أفريقية ثيناسونكي مبولي مدربة جامعة كيب تاون، وأصبحت أول مدربة أو مدرب عربي يحصد الجائزة.

ص.ش/ف.ي (أ ف ب، د ب أ)