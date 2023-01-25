 جوائز أوسكار 2023 - ترشيح فيلم ألماني لجائزة أفضل فيلم أجنبي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.01.2023

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جوائز أوسكار 2023 - ترشيح فيلم ألماني لجائزة أفضل فيلم أجنبي

أُعلنت من لوس أنجليس ترشيحات الأوسكار وتصدر الفيلم الكوميدي "إيفري ثينغ إيفري وير اول آت وانس" السباق بـ11 ترشيحاً، من بينها جائزة أفضل فيلم، ورشح الألماني "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية" لجائزة أحسن فيلم بلغة أجنبية.

سيتم توزيع جوائز الأوسكار في هوليوود في الثاني عشر من آذار/مارس المقبل

سيتم توزيع جوائز الأوسكار في هوليوود في الثاني عشر من آذار/مارس المقبل

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المختصة بتوزيع جوائز الأوسكار في لوس أنجليس اليوم الثلاثاء (24 كانون الثاني/يناير 2023) ترشيح الفيلم الألماني "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية" للمخرج إدوارد برغر، لجائزة أحسن فيلم بلغة أجنبية.

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بغض النظر عن موقعه الساحر، لا يتجاهل مهرجان فينيسيا الشهير شبكة نتفلكس بل إن إدارته تعرف أيضاً كيفية اختيار المرشحين للحصول على جائزة الأوسكار فيما بعد.

سيطرت النساء على أبرز جوائز الدورة الثانية والسبعين لمهرجان برلين السينمائي الدولي "البرلينالة"، الذي منح جائزته الرئيسة لفيلم "ألكاراس" للمخرجة الإسبانية كاترلا سيمون، من بين 18 فيلما تنافست على "الدب الذهبي".

نجم هوليوود ويل سميث يعلن استقالته من أكاديمية الأوسكار وذلك على خلفية واقعة صفعه للفكاهي كريس روك خلال احتفال توزيع جوائز الأوسكار، فيما تدرس الأكاديمية "الإجراءات التأديبية الواجب اتخاذها" في حقه.

وإلى جانب هذه الدراما المناهضة للحرب هناك تسعة أفلام أخرى مرشحة لهذه الجائزة من بينها "افاتار: طريق الماء" و" كل شيء في كل مكان في وقت واحد" وفيلم "فابلمانز".

ومن المنتظر أن يتم توزيع الجوائز في هوليوود في الثاني عشر من آذار/مارس المقبل.

وتصدّر الفيلم الكوميدي "إيفري ثينغ إيفري وير اول آت وانس" الثلاثاء السباق إلى جوائز الأوسكار، إذ حصل على 11 ترشيحاً من بينها جائزة أفضل فيلم. وتقدّم هذا العمل الذي يحكي قصة صاحب مغسلة منغمسة في أكوان متوازية على الفيلم الألماني الطويل "آل كوايت أون ذي ويسترن فرونت" (9 ترشيحات) والكوميديا التراجيدية الأيرلندية "ذي بانشيز أوف إنيشيرين" (9 ترشيحات).

وكما كان متوقعاً، كافأ أعضاء الأكاديمية الذين يصوّتون لاختيار لائحة الأعمال المُرشحة، أفلاماً حظيت برواج بينها "توب غَن: مافريك" و"أفاتار: ذي واي أوف ووتر"، لمساعدتها على إعادة رواد السينما إلى الصالات بعد الجائحة. ورُشّح هذان العملان لنيل أوسكار أفضل فيلم، بينما غاب "بلاك بانثر: واكاندا فوريفر" عن ترشيحات هذه الفئة.

ومن الأعمال الأخرى المُرشحة للفوز بأبرز جائزة في مجال السينما الأمريكية والعالمية، فيلم السيرة "إلفيس" عن أسطورة موسيقى الروك أند رول وفيلم "ذي فيبلمانز" المُستوحى بصورة كبيرة من طفولة ستيفن سبيلبرغ وفيلم "تار" الذي تؤدي كيت بلانشيت دور البطولة فيه وفيلم "تراينغل اوف سادنس" الفائز في مهرجان كان السينمائي وفيلم "وومن توكينغ" الذي يستند إلى عمل أدبي.

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وحصل "إيفريثينغ إيفريوير اول آت وانس" على أربعة ترشيحات في الفئات الفردية، بينها أفضل ممثلة لميشيل يو وأفضل ممثل في دور مساعد لكي هو كوان الذي أدّى عندما كان طفلاً أحد الأدوار في فيلم "إنديانا جونز أند ذي تامبل أوف دوم" قبل أربعين عاماً. وأصبحت يو ثاني امرأة آسيوية تحظى بترشيح لنيل أوسكار في فئة أفضل ممثلة منذ انطلاق حدث جوائز الأوسكار قبل 95 سنة. وتتنافس يو مع كيت بلانشيت التي سبق أن نالت جائزتي أوسكار.

ولم يَرِد اسم أي امرأة سوداء في قائمة الترشيحات عن أفضل ممثلة رغم الحظوظ التي كانت تتمتع بها كل من فيولا ديفيس (عن "ذي وومن كينغ") ودانييل ديدوايلر (عن "تيل"). أما النجمات اللواتي برزت أسماؤهنّ في اللائحة إلى جانب بلانشيت ويو، فهنّ أنّا دي أرماس عن "بلوند"، وميشيل ويليامز عن "ذي فيبلمانز" وأندريا ريسبورو عن "توليسلي".

وفي الفئات الفردية الأخرى، رُشح في فئة أفضل ممثل كل من براندن فرايزر عن "ذي وايل"، وكولين فاريل عن "ذي بانشيز أوف إنيشيرين"، وأوستن بتلر عن "إلفيس"، بول ميسكال عن "أفترصن"، وبيل ناي عن "ليفينغ".

وبترشيح أنجيلا باسيت في فئة أفضل ممثلة في دور مساعد عن ("بلاك بانثر: واكاندا فوريفر")، أصبحت أول نجمة من فيلم ينتمي إلى عالم مارفل تنال ترشيحاً في جوائز الاوسكار.

وبينما برز اسم ستيفن سبيلبرغ في قائمة ترشيحات أفضل مخرج، غابت النساء بصورة تامة في هذه الفئة، مما أثار سريعاً ردود فعل عبر مواقع التواصل.

وكان الصحافي المتخصص كلايتن دايفس، قال لمجلة "فرايتي" إنّ "هذه السنة هي إحدى أكثر السنوات غموضاً في ما يتعلّق بالترشيحات"، بسبب انضمام أعضاء جدد من خارج الولايات المتحدة إلى الأكاديمية، يُنسب إليهم البعض نجاحات غير أميركية كفيلم "باراسايت" الكوري الجنوبي عام 2020 مثلاً. ودعم هؤلاء الأعضاء هذه السنة فيلم "آل كوايت أون ذي ويسترن فرونت" الذي حاز الأسبوع الفائت 14 ترشيحاً في جوائز "بافتا" البريطانية.

جون ويليامز يدخل التاريخ

وصنع الملحن الأمريكي جون ويليامز التاريخ مرة أخرى في حفل توزيع جوائز الأوسكار اليوم الثلاثاء، عندما حصل على ترشيح للجائزة عن موسيقى فيلم "ذا فابلمانز" للمخرج الأمريكي ستيفن سبيلبرغ. وذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" أنه في سن التسعين، أصبح ويليامز الآن أكبر شخص يتم ترشيحه لجائزة الأوسكار التنافسية، وهو رقم قياسي كان قد احتفظ به في السابق ثلاثة أشخاص تم ترشيحهم بعمر 89 عاما وهم: مصممة الأزياء آن روث، والسيناريست جيمس إيفوري والمخرجة أجنيس فاردا. وإذا فاز ويليامز، فسيصبح بذلك الفائز الأكبر سنا في جميع فئات جائزة الأوسكار.

ويحمل إيفوري، الذي فاز بجائزة أوسكار أفضل سيناريو معدل عن فيلم "نادني باسمك" في عام 2018، حاليا الرقم القياسي بحصوله عليها عند سن 89؛ وسيبلغ ويليامز 91 عاما بحلول 12 آذار/مارس المقبل، وهو موعد حفل هذا العام.

جون ويليامز يحمل جائزة الأوسكار التي فاز بها عام 1994 عن فيلم قائمة شيندلر.

الملحن الأمريكي جون ويليامز، أصبح أكبر المرشحين سنا للفوز بالأوسكار على مدار تاريخ أهم جائزة سينمائية في العالم.

وحطم ويليامز، الذي حصل على ترشيحه 53 لجائزة الأوسكار اليوم الثلاثاء، رقمه الشخصي باعتباره الشخص الحي الذي حصل على أكبر عدد من ترشيحات الأوسكار. وهو أيضا ثاني أكثر الأشخاص ترشيحا في تاريخ الأوسكار - بعد والت ديزني، 59 ترشيحا - والشخص الوحيد على الإطلاق الذي تم ترشيحه لجائزة الأوسكار في سبعة عقود مختلفة. 

وتولى الممثلان ريز أحمد ("ساوند أوف ميتل") وأليسون ويليانز ("غيرلز") إعلان قائمة ترشيحات الأوسكار من لوس أنجليس صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وتشهد نسب المتابعة التلفزيونية لحفلات توزيع الجوائز بينها الأوسكار انخفاضاً، علماً أنّ الأكاديمية منحت مكافآتها في السنوات الأخيرة إلى أفلام مستقلة لا تحظى بشهرة كبيرة كـ"نومادلاند" و"كودا".

ويبدي لاعبون كثر في المجال السينمائي آمالهم في أن تُوزَّع الترشيحات بصورة متساوية بين الأفلام الرائجة لعام 2022، والتي كان ينتظرها محبو السينما بحماسة بعد الجائحة.

وتختتم حفلة الأوسكار موسماً سينمائياً لا يزال متأثراً بالجائحة التي بسببها لا تزال دور سينما كبرى تواجه صعوبات للتعافي بينها مجموعة "سينيوورلد"،  ثاني أكبر سلسلة لدور السينما في العالم.

خ.س/ص.ش (د ب أ، أ ف ب)

  • صورة رمزية لجائزة الأوسكار

    حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة

    الاسم الصحيح الكامل للجائزة

    الاسم الصحيح لجائزة الأوسكار هو "جائزة الأكاديمية للجدارة/ Academy Award of Merit". لكن لماذا تعرف باسم "أوسكار"؟ يقال إن الممثلة بيت ديفيس التي كانت رئيسة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عام 1941، أطلقت الاسم على الجائزة تكريما لزوجها الأول. ويقال إن مارغريت هيريك، التي كانت مديرة الأكاديمية بداية ثلاثينات القرن الماضي، أطلقت الاسم لأن شكل التمثال الذهبي يشبه شكل عمها أو خالها أوسكار.

  • صورة من فيلم للرسوم المتحركة

    حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة

    الفائز بأكبر عدد من جوائز الأوسكار

    ولت ديزني، مؤسس ستوديو الرسوم المتحركة "شركة ديزني" فاز بـ 26 جائزة. تليه مصممة الأزياء إديث هيد 8 جوائز التي كانت من أكثر مصممي الملابس المقربين من ألفريد هيتشكوك، ويشاركها المركز الثاني بـ 8 جوائز أيضا الملحن والمؤلف الموسيقي آلان منكن. أما الممثلة كاترين هيببورن ففازت بـ 4 جوائز، وهي الوحيدة التي فازت بهذا العدد من جوائز التمثيل، علما بأنها لم تحضر أي حفل لتوزيع الجوائز!

  • مشهد من فيلم كل شيء عن إيف

    حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة

    الأفلام الفائزة بأكبر عدد من الترشيحات

    ثلاثة أفلام تم ترشيحها لـ 14 جائزة أوسكار، وهي: "كل شيء عن إيف/ All About Eve" عام 1950، "تيتانيك" عام 1997، "لا لا لاند/La La Land" عام 2016.

  • الممثلة تاتوم اونيل في فيلم القمر الورقي

    حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة

    أصغر فائز بالجائزة

    الممثلة تاتوم او نيل فازت بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم "القمر الورقي/Paper Moon" عام 1973 حين كان عمرها 10 سنوات فقط، حيث شارك والدها أيضا الممثل ريان أونيل في الفيلم.

  • الممثل الكندي كريستوفر بلامر في مشهد من فيلم الزا وفريد

    حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة

    الأكبر سنا

    فاز الممثل الكندي كريستوفر بلامر عام 2010 بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "المبتدئون/Beginners" حين كان عمره 82 عاما. وبذلك يكون الأكبر سنا بين الفائزين بجائزة الأوسكار حتى الآن.

  • صورة مركبة للمخرجة كاثرين بيلغو وأسامة بن لادن

    حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة

    أول امرأة فازت بجائزة الإخراج

    جائزة أفضل مخرج هي الجائزة الأهم من بين جواز الأوسكار، وأول مخرجة فازت بها كانت الأمريكية كاترين بيغلو عام 2010 عن فيلم "خزانة الألم/The hurt Locker"، وذلك بعد 80 عاما من تاريخ الجائزة! فيلم بيغلو الذي أثار الكثير من الجدل ورشح لعدد من الجوائز كان Zero Dark Thirty (أول عرض 2012) وتناول الجهود الأمريكية لاعتقال أو قتل أسامة بن لادن. (صورة مركبة)

  • الممثلة جنيفر لورنس تستلم جائزة الأوسكار عام 2013 وهي ترتدي أغلى فستان حتى الآن

    حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة

    أغلى فستان في حفل توزيع الجوائز

    حفلات توزيع جوائز الأوسكار مناسبة لعرض الأزياء أيضا، ودور الأزياء تتكتم على سعر الفستان الذي تصممه لإحدى المشاركات. وأغلى فستان تم ارتداؤه حتى الآن، كان للممثلة جنيفر لورنس الذي ارتدته في حفل توزيع جوائز عام 2013 ويقدر سعره بأربعة ملايين دولار، من تصميم دار أزياء "ديور/Dior". لكن هذا الفستان أحرجها، حيث تعثرت بتجاعيده وثنياته وهي تصعد المسرح فوقعت على الأرض.

  • الكاتب والمخرج دودلي نيكولاس

    حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة

    فائزون رفضوا استلام الجائزة!

    رغم أن الأوسكار من أرفع وأشهر الجوائز في عالم السينما، هناك من رفضها مثل الكاتب والمخرج دودلي نيكولاس الذي فاز بجائز أفضل نص عام 1935، والممثل جورج سي سكوت الذي فاز بجائزة أفضل ممثل عام 1971. أما الممثل مارلون براندو الذي فاز بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "العراب/Godfather" عام 1973، فأرسل الممثلة والناشطة ساشين ليتلفيذر بدلا عنه والتي احتجت في الحفل على طريقة التعامل مع الهنود الحمر.

  • مشهد من فيلم المواطن كين

    حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة

    القيمة المادية لجائزة الأوسكار

    تمثال الأوسكار المصنوع من البرونز ومطلي بالذهب من عيار 24 قيراط، لا يمكن بيعه. منذ عام 1950 يشترط على الفائز بالجائزة أن يعرضها أولا على الأكاديمية نفسها بسعر دولار واحد فقط. لكن قبل عام 1950، وجدت بعض الجوائز طريقها إلى دور المزادات، فورثة المخرج أورسون ويلز الذي فاز بالجائزة عام 1941 عن فيلم "المواطن كين/Citizen Kane" باعوا جائزته "التمثال الذهبي" بأكثر من 800 ألف دولار.

  • الممثلة أريانا بوزي حصلت على جائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عم 2022

    حقائق ومعلومات عن جائزة الأوسكار الشهيرة

    حجم "تمثال أوسكار"

    يبلغ طول جائزة أوسكار "التمثال الذهبي" 34 سنتمترا ووزنه 3,85 كيلوغرام. ويحفر اسم الفائز به على قاعدة التمثال فيما بعد. الصورة للممثلة أريانا بوزي التي حصلت على جائزة الأوسكار أفضل ممثلة مساعدة عم 2022. إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو