جهود مواجهة الأحكام المسبقة بحق النساء.. لماذا لا تتقدم؟

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تقريرٌ للأمم المتحدة يكشِف عن أن نحو َنصف سكان العالم ما زالت لديهم تحيزات ضد المرأة وأن العنف ضدَها مبرر.. كيف يقرأ الخبراء نتائج هذا التقرير؟
في ضوء دراسة استقصائية جديدة حول العنف ضد المرأة، دعت نائبة برلمانية إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد العنف الذكوري وتحسين الوقاية. يأتي ذلك بعد ما أظهرت دراسة أن حوالي ثلث الألمان وجدوا العنف لدى النساء مقبولا.
بعد نحو أسبوعين من إطلاق طرابلس عملية عسكرية ضد مهربي البشر أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من الاحتجاز التعسفي للمهاجرين وطالبي اللجوء في البلاد، إلى جانب ما وصفته بتصاعد مقلق للخطابات التي تحض على الكراهية والعنصرية.
قال تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن "مؤشر الأعراف الاجتماعية الجندرية" يظهر "عدم تحسّن التحيز ضد النساء خلال عقد رغم الحملات القوية عالميًا ومحليًا لمناصرة حقوق النساء" مثل حركة "مي تو".
أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن ملايين النساء حول العالم محرومات من حقهن في حرية التصرف بأجسادهن عندما يتعلق الأمر بممارسة الجنس واستخدام وسائل منع الحمل وطلب الرعاية الصحية، داعيًا الحكومات إلى احترام هذا الحق.
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