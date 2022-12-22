جهود مواجهة الأحكام المسبقة بحق النساء.. لماذا لا تتقدم؟

دراسة: ثلث الرجال الألمان يعتبرون العنف ضد المرأة "مقبولا"

في ضوء دراسة استقصائية جديدة حول العنف ضد المرأة، دعت نائبة برلمانية إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد العنف الذكوري وتحسين الوقاية. يأتي ذلك بعد ما أظهرت دراسة أن حوالي ثلث الألمان وجدوا العنف لدى النساء مقبولا.