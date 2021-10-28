جهود دولية لحل الأزمة في السودان بعد الانقلاب العسكري

مع استمرار الضغوط والوساطات البرهان يفرج عن بعض الوزراء

أمرت القيادة العسكرية في السودان بإطلاق سراح أربعة وزراء تم احتجازهم أثناء استيلائها على السلطة. جاء هذا الإعلان بعد اتصال هاتفي بين عبد الفتاح البرهان الحاكم العسكري الجديد والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش.