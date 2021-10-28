جهود دولية لحل الأزمة في السودان بعد الانقلاب العسكري

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جهود أفريقية وعربية ودولية لحل الأزمة في السودان بعد الانقلاب العسكري، وحديث عن توجه لتشكيل حكومة تكنوقراط مدنية. واستمرار حجب الإنترنت في البلاد.
أمرت القيادة العسكرية في السودان بإطلاق سراح أربعة وزراء تم احتجازهم أثناء استيلائها على السلطة. جاء هذا الإعلان بعد اتصال هاتفي بين عبد الفتاح البرهان الحاكم العسكري الجديد والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش.
أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل مسيلة للدموع على متظاهرين منددين بالانقلاب، في وقت طالبت فيه الولايات المتحدة وأصوات دولية الجيش بضبط النفس، عشية تعبئة حاشدة مقررة ينظمها معارضي الانقلاب العسكري في السودان.
قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الانقلاب قد يعرقل إلغاء الديون الفرنسية المستحقة على السودان. وطالب مجلس حقوق الإنسان الأممي "بعودة فورية" للحكومة المدنية، والمهدي تدعو إلى إحالة الانقلاب إلى المحكمة الجنائية الدولية.
أجرى المبعوث الأممي فولكر بيرتس مباحثات مع رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك حول خيارات الوساطة مع الجيش، فيما عاد المتظاهرون إلى شوارع العاصمة الخرطوم لتجديد رفضهم للانقلاب العسكري والمطالبة بحكومة مدنية.
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