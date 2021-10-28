 جهود دولية لحل الأزمة في السودان بعد الانقلاب العسكري | DW الأخبار | DW | 04.11.2021

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جهود دولية لحل الأزمة في السودان بعد الانقلاب العسكري

جهود أفريقية وعربية ودولية لحل الأزمة في السودان بعد الانقلاب العسكري، وحديث عن توجه لتشكيل حكومة تكنوقراط مدنية. واستمرار حجب الإنترنت في البلاد.

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TOPSHOT - Sudanese anti-coup protesters attend a gathering in the capital Khartoum's twin city of Omdurman on October 30, 2021, to express their support for the country's democratic transition which a military takeover and deadly crackdown derailed. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

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