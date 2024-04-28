جهود دولية حثيثة من أجل هدنة في غزة - هل تصمت المدافع قريبا؟

تتكثف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة تنص على الافراج عن الرهائن، في وقت تدرس حركة حماس اقتراحا إسرائيليا جديدا لوقف إطلاق النار في القطاع المحاصر والمهدد بالمجاعة.

قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض اليوم الأحد (28 أبريل/ نيسان 2024) إن إسرائيل وافقت على بحث مخاوف ورؤى واشنطن قبل اجتياحها لمدينة رفح بجنوب قطاع غزة. وأضاف كيربي لشبكة (إيه.بي.سي) إن إسرائيل بدأت في الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها للرئيس جو بايدن بشأن السماح بدخول المساعدات إلى شمال غزة.

وتقول واشنطن إنها لن تدعم عملية في رفح دون وجود خطة إنسانية مناسبة يعتد بها.

وأضاف كيربي لشبكة (إيه.بي.سي) "لقد أكدوا لنا أنهم لن يدخلوا رفح حتى تتاح لنا الفرصة لمشاركة وجهات نظرنا ومخاوفنا معهم".

ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الرياض حيث سيناقش "الجهود المستمرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يسمح بالإفراج عن الرهائن". كما "سيركز على أهمية منع توسع" إقليمي للحرب، كما قالت وزارة الخارجية الأميركية السبت.

فيما قال كيربي إن بلينكن سيواصل الضغط من أجل وقف مؤقت لإطلاق النار تريد واشنطن أن يستمر لمدة ستة أسابيع على الأقل.

وتابع المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: "ما نأمله هو أنه بعد ستة أسابيع من وقف إطلاق النار المؤقت، ربما نتمكن من تحقيق شيء أكثر استدامة"، مشيرا إلى أن عدد شاحنات المساعدات المتجهة إلى شمال غزة بدأ في التزايد. وأضاف "بدأ الإسرائيليون في الوفاء بالالتزامات التي طلب الرئيس (الأمريكي جو) بايدن منهم الوفاء بها".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلب بايدن من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حماية المدنيين الفلسطينيين وعمال الإغاثة الأجانب في غزة وإلا فإن واشنطن قد تقيد دعمها لإسرائيل في الحرب على حماس.

ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

حماس تقدم ردها على مقترح إسرائيلي

ومن جانبه، أكد مسؤول كبير في حماس لوكالة فرانس برس الأحد أن الحركة ستقدم الإثنين في القاهرة ردها على المقترح الإسرائيلي المتعلق بإعلان وقف إطلاق النار في غزة. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن "وفدا قياديا من حماس برئاسة خليل الحية يصل مصر غدا ويلتقي مع مدير ومسؤولين في المخابرات المصرية العامة لمناقشة وتسليم رد الحركة" على الاقتراح الاسرائيلي.

وكانت مصر التي تلعب دور الوسيط، أرسلت وفدا إلى إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع لاستئناف المفاوضات المتوقفة وسط احتدام القتال في قطاع غزة.

ويحاول الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق هدنة جديد في قطاع غزة بعد الاتفاق الأول الذي استمر لأسبوع في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وشهد أول اتفاق هدنة إطلاق سراح 80 رهينة إسرائيلية مقابل 240 أسيرا فلسطينيا معتقلين لدى إسرائيل.

وذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن المقترح الإسرائيلي الأخير يتضمن استعدادا لمناقشة "استعادة هدوء مستدام" في غزة بعد إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة. وبحسب الموقع نفسه، هذه هي المرة الأولى منذ الحرب المستمرة منذ ما يقرب من سبعة أشهر التي يشير فيها القادة الإسرائيليون إلى أنهم منفتحون على مناقشة إنهاء الحرب.

مقترح مصري، ما هو؟

من جهة أخرى، قال المسؤول نفسه في حماس إن الوفد سيناقش "اقتراحا مصريا جديدا لوقف النار وتبادل الأسرى". وأوضح مصدر آخر في حماس قريب من المفاوضات أن الحركة "منفتحة على مناقشة الاقتراح الجديد بإيجابية وتحرص على التوصل إلى اتفاق يضمن وقفا دائما لإطلاق النار وعودة حرة للنازحين وصفقة مقبولة للتبادل (الأسرى) وضمان إنهاء الحصار (غزة) وإعادة الإعمار".

وقال المصدر القريب من المفاوضات إن المقترح المصري حقق "بعض التقدم". وينص المقترح المصري على ضمان غياب القوات الإسرائيلية عن شارع الرشيد الذي يمثل شريان تنقل رئيسيا في القطاع، عند عودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله. كما ينص على ضمان إبقاء القوات الإسرائيلية على بعد 500 متر من طريق صلاح الدين وضمان عدم تعرض المدنيين لإطلاق نار أو اعتقال أو احتجاز أثناء العودة.

وتحدثت قناة القاهرة الإخبارية المرتبطة بأجهزة المخابرات المصرية عن "تقدم ملحوظ في تقريب وجهات النظر" بين الوفدين المصري والإسرائيلي.

صيدلية ميدانية لصيدلي نازح من غزة To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

التعويل على الموقف الأوروبي

ومن جهته، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد ، تعويل بلاده على بلورة موقف أوروبي قوي وموحد يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة . جاء ذلك خلال لقاء جمع شكري مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، وفق المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد.

وحرص شكري وبوريل على تبادل التقييمات ونتائج اتصالاتهما مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب في غزة ووضع نهاية للمأساة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع. وذكر المتحدث أن الجانبين أعادا التأكيد على موقفهما الرافض لشن إسرائيل عملية عسكرية برية في مدينة رفح جنوب قطاع، حيث شدد شكري علي أهمية تحرك الاتحاد الأوروبي والأطراف الدولية الفاعلة للضغط على إسرائيل للحيلولة دون القيام بهذه العملية العسكرية، ووقف أية محاولات لتنفيذ سيناريو التهجير القسري لأهالي قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية، بحسب ما ذكر أبوزيد.

خ.س/ص.ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)