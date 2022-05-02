 جهود جديدة لإجلاء المدنيين المحاصرين في ماريوبول | DW الأخبار | DW | 04.05.2022

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DW الأخبار

جهود جديدة لإجلاء المدنيين المحاصرين في ماريوبول

قال حاكم منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا إن قافلة من الحافلات غادرت ماريوبول اليوم في مسعى جديد من أوكرانيا والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لإجلاء المدنيين من المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا.

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