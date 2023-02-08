جهود الإنقاذ متواصلة في تركيا وأردوغان يواجه انتقادات

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جهود الإنقاذ تركيا متواصلة وآمال العثور على ناجين في تضاؤل بعد مرور عدة أيام. الناس يعانون من ظروف معيشية قاسية. توجيه انتقادات للحكومة التركية لتأخر جهود الإنقاذ.
مع دخول الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا يومه السادس، تتراجع الآمال في العثور على ناجين. بيد أنّ فرق الإنقاذ، وفي سباق مع الزمن، تواصل عملها، فيما أعلن فيه الجيش النمساوي استئناف عملياته بعد توقف بسبب "مخاوف أمنية".
أعلن الجيش النمساوي وقف مشاركته في أعمال الإنقاذ في تركيا بعد الزلزال المدمر وذلك بسبب "مخاطر أمنية". وبعد ستة أيام من حدوث الكارثة، أودى الزلزال المدمر في تركيا وسوريا بحياة أكثر من 25 ألف شخص في سوريا وتركيا.
عشرات الآلاف من الضحايا، مدن وقرى دمرها زلزال تركيا وسوريا في منطقة على حافة تقاطعات جيوسياسية بالغة التوتر، تستدعي من صناع القرار القفز على الحسابات الجيوسياسية الضيقة لضمان إيصال المساعدات، وفق خبراء ألمان وأوروبيين.
منذ وقوع كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من المقاطع والصور التي تسرد حدة الكارثة. كما وثق نشطاء عمليات الإنقاذ وما قام به مسعفون لإخراج المتضررين من تحت الأنقاض، خصوصا بسوريا.
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