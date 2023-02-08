 جهود الإنقاذ متواصلة في تركيا وأردوغان يواجه انتقادات | DW الأخبار | DW | 11.02.2023

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جهود الإنقاذ متواصلة في تركيا وأردوغان يواجه انتقادات

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