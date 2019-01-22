 جهود ألمانية حثيثة لتمديد مهمة ″صوفيا″ لمكافحة تهريب البشر | أخبار | DW | 24.01.2019

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أخبار

جهود ألمانية حثيثة لتمديد مهمة "صوفيا" لمكافحة تهريب البشر

رغم إعلان ألمانيا أنها لن تستمر في مهمة الاتحاد الأوربي "صوفيا" إلا أنها تبذل جهودها لتمديد المهمة ولن تسحب حنودها المشاركين في العملية حسب دبلوماسيين أوروبيين

Fregatte Augsburg läuft zur Operation Sophia aus NEU (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

 

أثار إعلان ألمانيا سحب فرقاطتها المشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي "صوفيا" لإنقاذ المهاجرين ومكافحة المهربين في البحر المتوسط، القلق والجدل على المستوى الأوروبي. وقد بررت برلين موقفها بأن الفرقاطة المشاركة في "صوفيا" كانت خلال الأشهر الماضية تقوم بمهام أخرى مثل مكافحة تهريب النفط والأسلحة في البحر، ولم تكن في منطقة بحرية تمر عبرها سفن المهاجرين.

مختارات

أكد وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل على أهمية مهمة "صوفيا" الأوروبية لمكافحة عصابات تهريب البشر في البحر المتوسط، على الرغم من الانتقادات الموجهة لعملها. وأشار غابرييل إلى أنه لا يمكن التخلي عن عمليات الإنقاذ. (02.06.2017)

علقت ألمانيا مشاركتها في مهمة صوفيا التابعة للاتحاد الأوروبي التي تهدف لمكافحة تهريب البشر ومنع تهريب الأسلحة إلى ليبيا وإنقاذ المسافرين الذين يتعرضون للخطر في عرض البحر. كانت المهمة بدأت في عام 2015 إبان أزمة اللاجئين. (22.01.2019)

وفي هذا السياق قال قائد مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية "صوفيا" حقيقة أن ألمانيا قد تتوقف عن المساهمة بسفينة في المهمة البحرية الأوروبية في البحر المتوسط، لا يعني أنها سوف تنسحب بالكامل. وقال الأدميرال إنريكو كريديندينو "لقد تحدثنا للتو مع الألمان، وألمانيا لن تنسحب من العملية صوفيا. إنها مازالت أحد الشركاء الرئيسيين بالعملية"، بحسب وكالة أنباء أدنكرونوس الإيطالية.

وقالت ألمانيا، يوم الثلاثاء الماضي، إنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في "صوفيا" في أوائل شباط/فبراير المقبل. ويقول كريديندينو إنه جرى "تحديد " سفينة بديلة، ولكنها لن تتحرك بسبب خلاف بشأن إلى أين من المفترض أن تأخذ مهمة الاتحاد الأوروبي المهاجرين الذين تنقذهم.

إيطاليا تقرر مصير صوفيا

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الهجرة عبر المتوسط تهدد وحدة الاتحاد الأوروبي

لكن لا يزال مصير عملية "صوفيا" مجهولا حتى الآن، حيث يتعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. إيطاليا مثلا تطالب بتغيير قواعد وشروط المهمة، إذ صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني لإذاعة "Rai1" الإيطالية، أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة" حسب سلفيني.

وفي بروكسل قال مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة، ديمتريس أفراموبولوس، إن مستقبل مهمة "صوفيا" يتوقف الآن على إيطاليا التي ستقرر مصيرها. وحسب أفراموبولس، هناك اتصالات ومحادثات بين الدول الأوروبية لإيجاد حل واتخاذ قرار بشأن مصير "صوفيا".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قالت مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، فريدريكا موغيريني، إن المهمة "صوفيا" ساهمت في تراجع عدد المهاجرين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط بمعدل 85 بالمائة. وأضافت المسؤولة الأوروبية أنه تم إنقاذ نحو 180 مهاجر شهريا وهذا يساوي 9 بالمائة من المهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر المتوسط خلال عام 2018.

وكانت "صوفيا" قد بدأت في صيف عام 2015 بهدف مكافحة تهريب المهاجرين والأسلحة في البحر المتوسط وتدريب وتأهيل خفر السواحل الليبيين. وستنتهي في نهاية مارس/ آذار المقبل.

ع.ج (ك ن أ، د ب أ)

 

  • Mittelmeer Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main Leinen los

    يوميات طاقم السفينة العسكرية الألمانية جنوب المتوسط

    تعد سفينة "فرانكفورت"، أكبر سفينة تابعة للبحرية الألمانية. وتشارك السفينة في مهمة "صوفيا" تحت إشراف الاتحاد الأوروبي لوقف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وإنقاذ اللاجئين من الغرق.

  • Mittelmeer Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main Ortung von Flüchtlingsbooten

    يوميات طاقم السفينة العسكرية الألمانية جنوب المتوسط

    يراقب طاقم السفينة عرض البحر على مدار الساعة باستخدام الرادار، وذلك للتمييز بين قوارب المهربين والسفن التجارية والسياحية. ويأمل الجيش الألماني من خلال المقابلات التي يجريها مع اللاجئين على متن السفينة، في معرفة المزيد عن شبكات التهريب.

  • Mittelmeer Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main Leinen los

    يوميات طاقم السفينة العسكرية الألمانية جنوب المتوسط

    الأمواج المرتفعة ليست الوقت المناسب للاجئين لعبور المتوسط على زوارقهم الصغيرة. وفي انتظار ظهور قارب محتمل يجري طبيب الفريق الألماني فحصاً للسمع لطاقم السفينة. وعند الحاجة يمكن إجراء عمليات جراحية على متن السفينة أيضا.

  • Mittelmeer Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main Kommandant Andreas Schmekel

    يوميات طاقم السفينة العسكرية الألمانية جنوب المتوسط

    يشرف القائد شميكل (يمين الصورة) على طاقم السفينة الذي يضم مائتي شخص. وبالإضافة إلى البحارة وأعضاء الفريق الطبي هناك أيضا طباخون، وخبازون وقساوسة. ويقضي الفريق شهورا عدة في عرض البحر.

  • Mittelmeer Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main Leinen los

    يوميات طاقم السفينة العسكرية الألمانية جنوب المتوسط

    يثبت الضابط يان.س مصباحا كهربائيا في هذا المكان الذي يعد المحطة الأولى للمهاجرين على متن السفينة. بجانبه صورتين تشيران إلى أن "الأسلحة محظورة".

  • Mittelmeer Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main Maschinengewehr

    يوميات طاقم السفينة العسكرية الألمانية جنوب المتوسط

    إذا لم تظهر قوارب التهريب يخصص طاقم السفينة الوقت للتدريبات على مدفع رشاش، ومحاكاة عملية إخماد الحرائق، تحسبا لأي طارئ.

  • Mittelmeer Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main Kombüse

    يوميات طاقم السفينة العسكرية الألمانية جنوب المتوسط

    إضافة إلى الحراسة والتدريب يقوم طاقم السفينة أيضا بعملية التنظيف والخدمة داخل المطبخ. ويتم تنظيف السفينة يوميا ًعلى الرابعة بعد الزوال لمدة ساعة. طاقم السفينة يعمل باستمرار، ووقت الفراغ شبه غائب.

  • Mittelmeer Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main

    يوميات طاقم السفينة العسكرية الألمانية جنوب المتوسط

    في إطار مهمة "صوفيا" تقوم سفن البلدان المشاركة في العملية بتدريبات مشتركة كما هو الحال هنا بالنسبة للفرقاطة الألمانية "كارلسروه"، وحاملة الطائرات الإيطالية "كافور"، إلى جانب سفينة "فرانكفورت".

  • Mittelmeer Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main Deck

    يوميات طاقم السفينة العسكرية الألمانية جنوب المتوسط

    تقوم سفينة "فرانكفورت" بتزويد السفن الصغيرة بالوقود أو المياه. ويمكن علاج المصابين على متنها. وتركز السفينة الآن عملها على خدمة اللاجئين، حيث تقوم بحملهم إلى أقرب ميناء أو تنقلهم إلى سفينة أخرى.

  • Mittelmeer Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main Motivationshilfe

    يوميات طاقم السفينة العسكرية الألمانية جنوب المتوسط

    طاقم السفينة يعيش في عزلة عن العالم الخارجي بسبب غياب خدمة الإنترنت. وينتظر أعضاء الفريق لحظة رسو السفينة من حين لآخر في أحد المواني للاستراحة وتصفح بريدهم الالكتروني.

    الكاتب: دانييل بيلس/ عبد الرحمان عمار


مختارات

يوميات طاقم السفينة العسكرية الألمانية جنوب المتوسط

تشارك السفينة العسكرية الألمانية "فرانكفورت" في مهمة مراقبة الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية. فكيف يعيش أفراد طاقم هذه السفينة يومهم وماهي التحديات التي تواجههم؟ (28.04.2016)  

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