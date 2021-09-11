 ″جهاز منزلي″ خاص وراء لياقة رونالدو المذهلة | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 04.01.2022

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رياضة

"جهاز منزلي" خاص وراء لياقة رونالدو المذهلة

فيما يواصل كريستيانو رونالدو إبهار عشاق كرة القدم بلياقته البدنية الخاصة، كشف تقرير صحفي عن سر خاص داخل منزل النجم البرتغالي يساعده على البقاء في القمة وتجنب الإصابة رغم تقدمه في العمر.

Manchester United v Atalanta: Group F - UEFA Champions League

كريستيانو رونالدو على القمة منذ سنوات، صورة أرشيفية.

لا يتوقف كريستيانو رونالدو عن مفاجأة عشاق الساحرة المستديرة أينما حل وارتحل، فالنجم البرتغالي ينشر سحره الكروي مع كل الفرق التي حمل قميصها، ويقودها منذ سنوات إلى اعتلاء منصات التتويج سواء المحلية منها أو القارية.

ورغم اقترب نجم فريق ما نشستر يونايتد من بلوغ الـ 37 عاماً، إلا أن لياقته البدنية العالية ما تزال سراً يرغب الكثير من الناس في اكتشافه يوماً ما. ويبدو أن واحدة من أسرار لياقة رونالدو العالية قد ظهرت أخيراً للعلن.

مختارات

كسر البرتغالي كريستيانو رونالدو الرقم القياسي التاريخي لعدد الأهداف على مستوى المنتخبات محرزا الهدف 110 قبل ان يضيف هدفاً ثانيا أهدى به البرتغال فوزا مجنونا على حساب أيرلندا ضمن تصفيات كأس العالم لمونديال قطر.

الفوز في سوق الانتقالات لا يقل أهمية عن الفوز على أرض الملعب، خصوصاً في زمن مواقع التواصل الاجتماعي التي زادت من أهمية نجوم الكرة بالنسبة للأندية، فهي لا تتعاقد مع النجوم للفوز فحسب، بل لسبب آخر، ما هو؟

كشف تقرير صحفي عن سر تألق المهاجم الهداف زلاتان إبراهيموفيتش مع فريقه الإيطالي ميلان، فرغم أنه على مشارف الأربعين من العمر، إلا أن لياقته البدنية مازالت عالية للغاية وحاسته التهديفية قوية أمام المرمى، فما السر؟

فقد كشفت صحيفة "ذا صن" أن كريستيانو رونالدو  حصل على جهاز خاص يساعده على تحسين لياقته البدنية، وأضافت أن أحسن لاعب في العالم خمس مرات قد اشترى غرفة أوكسجين عالية التقنية، من أجل الحفاظ على لياقته في المنزل.

وأوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية واسعة الانتشار أن هدف كريستيانو رونالدو من استخدام غرفة الأوكسجين هو دفع الهواء النقي مباشرة إلى بلازما الدم، وهو ما يساعد على إصلاح الأنسجة التالفة بالجسم.

ونقلت "ذا صن" عن مصدر لم يكشف عن اسمه قوله "الكل يعرف أن كريستيانو يهتم كثيراً بلياقته البدنية ويبذل أقصى جهده ليكون في أفضل حالة ممكنة". وأضاف المصدر: "لقد سبق واستخدم غرف الأوكسجين في مسيرته الكروية، لكنه ليس من السهل العثور عليها في المملكة المتحدة، لذلك قرر اقتناء واحدة وتركيبها في منزله".

وعن أهمية جهاز غرفة الأوكسجين، قال نفس المصدر "يعني هذا أنه إذا شعر (رونالدو) بألم في أي وقت، فإنه يمكنه الذهاب واستخدام (غرفة الأوكسجين) والحصول على فوائدها"، وأردف: "هذه هي الأسباب التي تجعله يغيب عن عدد قليل من المباريات بسبب الإصابة".

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو عاد بداية هذا الموسم إلى فريقه مانشستر يونايتد بعد رحلة ناجحة للغاية مع ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي. وتأمل جماهير "الشياطين الحمر" أن يساعد رونالدو الفريق الإنجليزي على التتويج بالألقاب الغائبة عن خزائن الفريق منذ مدة.

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


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