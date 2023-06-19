 جنيف تستضيف مؤتمرًا لتنسيق إيصال المساعدات إلى السودان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.06.2023

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جنيف تستضيف مؤتمرًا لتنسيق إيصال المساعدات إلى السودان

برعاية السعودية ينظم في جنيف السويسرية، مؤتمر لمحاولة تنسيق المساعدات الإنسانية لمتضرري الحرب في السودان. العديد من المنظمات والجهات تشارك في هذا المؤتمر في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بهدنة دائمة.

Sudan Khartum | Konflikt im Sudan

الحرب تزيد من معاناة سكان السودان.

تستضيف جنيف اليوم الإثنين (19 يونيو/ حزيران 2023)، مؤتمرًا برعاية السعودية لمحاولة تنسيق وصول المساعدات الإنسانية التي يحتاجها سكان السودان حيث تتواصل الحرب منذ أكثر من شهرين.

ودخلت الأحد حيّز التنفيذ هدنة جديدة أبرمها الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو. والتزم الطرفان بوقف إطلاق النار للسماح بمرور المساعدات الإنسانية في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، وهي إحدى أفقر دول العالم. ورغم توقف إطلاق النار الأحد بعد عدة أيام من القصف المتواصل، لا تزال الأدوية والمواد الغذائية شحيحة.

والأحد، كتب مدير المجلس النروجي للاجئين بالسودان ويليام كارتر عبر حسابه على موقع تويتر أنّه "لم تُصدر تأشيرات دخول إلى السودان لغالبية المنظمات غير الحكومية الإنسانية في الشهرين الماضيين". وتابع "منذ بدء الصراع لا يزال هناك حوالي 100 طلب تأشيرة معلّقة قُدّمت من أكثر من 30 منظمة". وأضاف كارتر "لدينا فريق مكوّن من 20 شخصًا في وضع الاستعداد لأكثر من شهر.. كان بإمكاننا مساعدة 200 ألف نازح حتى الآن".

وتسبّب النزاع منذ اندلاعه في 15 نيسان/أبريل، بمقتل أكثر من 2000 شخص، وفق آخر أرقام مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد). إلا أنّ الأعداد الفعليّة قد تكون أعلى بكثير، بحسب وكالات إغاثة ومنظّمات دوليّة. كذلك، تسبّبتالمعاركبنزوح أكثر من 2,2 مليون شخص، لجأ أكثر من 528 ألفا منهم الى دول الجوار، وفق المنظّمة الدوليّة للهجرة. ووفق تقديرات الأمم المتّحدة، يحتاج 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان وعددهم نحو 45 مليوناً، للمساعدة في بلد كان يُعدّ من أكثر دول العالم فقرا حتى قبل اندلاع النزاع. وأشارتالأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر الى أن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدّتها جمعت 16 بالمئة فقط من التمويل المطلوب.

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من جهتها، أعلنت السعودية التي تترأس المؤتمر بالشراكة مع دول وأطراف أخرى أنّ المؤتمر هدفه "إعلان التعهّدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة".

وإلى جانب السعودية، تشارك في المؤتمر كلّ من قطر ومصر وألمانيا ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا) والاتحاد الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وفق الرياض.

 وفي بيان الإثنين، أكدت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وهيئة التنمية غير الحكومية بشرق إفريقيا (إيغاد)، على "الحاجة الماسّة إلى هدنة إنسانية دائمة للسماح بوصول المساعدات إلى ملايين السودانيين المحتاجين". وأشارت الآلية إلى "استمرار تدهور الوضع الإنساني في جميع أنحاء البلاد .. مع دخول الصراع في السودان شهره الثالث".

وسبق أن أُعلنت هدن عدّة منذ اندلاع النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم، معظمها برعاية سعوديّة وأميركيّة، لكن لم يتمّ التزامها كلّياً على الأرض. بالتالي تصل المساعدات الإنسانية بصعوبة وبكميات قليلة.

 و.ب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ) 

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