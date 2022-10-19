جنون عظمة روسي؟ - بوتين وحب السلطة

منذ البداية كانت السياسة الخارجية للرئيس الروسي تستهدف زعزعة استقرار الدول المجاورة لروسيا. تبع الحرب الشيشانية من عام 1999 وحتى عام 2009، الهجوم على جورجيا في عام 2008، ثم ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014. كان هدف بوتين على الدوام هو إعادة دمج هذه الأراضي في دائرة النفوذ الروسية، والحيلولة دون تطوّر المسار الديمقراطي في هذه البلدان بكل السُبل.

كما سعى بوتين بشدة إلى منع تقارب هذه البلدان من الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي (الناتو). بيد أن سياسة بوتين الخارجية لا تنحصر في النطاق الأوروبي وحده. فقد حاول ممارسة نفوذ عسكري في بلدان أخرى. كما ظهر أيضا كمساند للدكتاتور السوري بشّار الأسد ضد المنتفضين السوريين. وتدخّل كذلك بقوّات من المرتزقة الروس في ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وفنزويلا. وفي داخل روسيا تمكن من تعزيز سلطته من خلال تدابير قسرية صارمة وبروباغاندا موجهة من قبل الدولة ضد كل القوى المعارضة. يتضمّن الفيلم الوثائقي شهادات صحفيين روس وناشطين في مجال حقوق الإنسان، وكذلك أوليغارشيين روس. إنهم يرسمون صورة رجل لا يعرف أحد أين سيتوقف طموحه للسلطة.





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