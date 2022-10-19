 جنون عظمة روسي؟ - بوتين وحب السلطة | تقارير جديدة | DW | 20.10.2022

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تقارير جديدة

جنون عظمة روسي؟ - بوتين وحب السلطة

في 24 فبراير 2022 بدأ بأمر من بوتين الغزو الروسي لأوكرانيا. وزعم بوتين بأنه يجب "تطهير البلاد من النازية". هذا الهجوم هو أسوأ مرحلة مؤقتة من إستراتيجية هدفها إعادة بناء إمبراطورية روسية.

Ukraine Konflikt | Russland PK Putin

Krim I Russischer Panzer

منذ البداية كانت السياسة الخارجية للرئيس الروسي تستهدف زعزعة استقرار الدول المجاورة لروسيا. تبع الحرب الشيشانية من عام 1999 وحتى عام 2009، الهجوم على جورجيا في عام 2008، ثم ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014. كان هدف بوتين على الدوام هو إعادة دمج هذه الأراضي في دائرة النفوذ الروسية، والحيلولة دون تطوّر المسار الديمقراطي في هذه البلدان بكل السُبل.

Ukraine Russland Konflikt | Wladimir Putin

كما سعى بوتين بشدة إلى منع تقارب هذه البلدان من الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي (الناتو). بيد أن سياسة بوتين الخارجية لا تنحصر في النطاق الأوروبي وحده. فقد حاول ممارسة نفوذ عسكري في بلدان أخرى. كما ظهر أيضا كمساند للدكتاتور السوري بشّار الأسد ضد المنتفضين السوريين. وتدخّل كذلك بقوّات من المرتزقة الروس في ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وفنزويلا. وفي داخل روسيا تمكن من تعزيز سلطته من خلال تدابير قسرية صارمة وبروباغاندا موجهة من قبل الدولة ضد كل القوى المعارضة. يتضمّن الفيلم الوثائقي شهادات صحفيين روس وناشطين في مجال حقوق الإنسان، وكذلك أوليغارشيين روس. إنهم يرسمون صورة رجل لا يعرف أحد أين سيتوقف طموحه للسلطة.

 

مواعيد البث
DW  عربية

السبت 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 03:15 UTC
السبت 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 13:15 UTC
السبت 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 16:15 UTC
السبت 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 19:15 UTC
لأحد 30 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 05:15 UTC
لأحد 30 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 22:15 UTC
الإثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 11:15 UTC
الإثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 18:15 UTC
الثلاثاء 01 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 01:15 UTC
الثلاثاء 01 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 07:15 UTC
الأرباء 02 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 09:15 UTC
الأرباء 02 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 15:15 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

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