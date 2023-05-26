عالم السرعة

جنون السرعة على الطرق السريعة الألمانية

بسرعة 250 كيلومترا في الساعة على الطريق السريع - لماذا يعشق الألمان السرعة المفرطة؟ في 70 في المائة من الطرق السريعة في ألمانيا يمكن لكل شخص القيادة بالسرعة التي يريدها. ولكن ماذا عن حماية البيئة؟