جنون السرعة على الطرق السريعة الألمانية

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بسرعة 250 كيلومترا في الساعة على الطريق السريع - لماذا يعشق الألمان السرعة المفرطة؟ في 70 في المائة من الطرق السريعة في ألمانيا يمكن لكل شخص القيادة بالسرعة التي يريدها. ولكن ماذا عن حماية البيئة؟
بعد حضورها فعالية للحزب المسيحي الديمقراطي، تواجه متزلجة السرعة، البطلة الأولمبية خمس مرات كلوديا بيششتاين، وابلا من الانتقادات، بل فُتح تحقيق ضدها والسبب يعود إلى زيّها الرسمي كشرطية اتحادية.
تشتهر ألمانيا بعدم وجود تحديد للسرعة على أجزاء من طرقاتها السريعة. دراسة بيئية تؤكد ضرورة تحديدها، لتخفيف الاحتباس الحراري. لكن المعارضة كبيرة.
سوف تطلب اللوائح الأوروبية الصديقة للبيئة من الشركات إثبات التزامها بحماية البيئة ومكافحة تغير المناخ. التقرير التالي يحقق في مدى التزام شركات عملاقة مثل "شل" و"اتش أند ام" بهذه اللوائح.
رصدت الاستخبارات الداخلية الألمانية مخاطر متزايدة بشأن "مستوى التشدد المرتفع" الذي يشكله اليسار المتطرف بألمانيا، كما ظهر ذلك بمناسبة الحكم على الطالبة لينا بالسجن خمس سنوات، قضية حظيت باهتمام ملفت للرأي العام الألماني.
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