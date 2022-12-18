جنون الحفاظ على الرشاقة

تقليل السكريات أم الدهون.. ما هي الحمية الأفضل؟

من أجل فقدان الوزن، يحاول البعض اتباع النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات الذي يتحول إلى غلوكوز ويرفع نسبة السكر في الدم. بينما يعتمد آخرون على تقليل معدل الدهون في الطعام. فأي حمية هي الأفضل؟