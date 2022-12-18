جنون الحفاظ على الرشاقة

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ابتداء من الصابون المذيب للدهون إلى الديدان الشريطية في المعدة - طرق إنقاص الوزن تتسم أحيانا بالغرابة.
من أجل فقدان الوزن، يحاول البعض اتباع النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات الذي يتحول إلى غلوكوز ويرفع نسبة السكر في الدم. بينما يعتمد آخرون على تقليل معدل الدهون في الطعام. فأي حمية هي الأفضل؟
يلجأ كثيرون للجري والركض لفقدان الوزن واكتساب لياقة بدنية جيدة لكن هناك من يفضل المشي والتنزه سيرا على الأقدام مرتديا ملابسه وأحذيته العادية. هنا نوضح لماذا المشي أفضل من الجري لمن يبحث عن اللياقة والرشاقة بل الابتسامة.
الجري رياضة جيدة للتنحيف والتخلص من الوزن الزائد والحصول على قوام مثالي، ويقال بأنه يمكن حرق الكثير من السعرات الحرارية من خلال اتباع الجري كوسيلة تدريب، فهل هذا صحيح؟ وما هي الطريقة المثلى؟
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