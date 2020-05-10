 ″جنود الخلافة″.. ومهنة البحث الدائم عن معارك وجبهات جديدة | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 07.06.2020

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سياسة واقتصاد

"جنود الخلافة".. ومهنة البحث الدائم عن معارك وجبهات جديدة

عودة آلاف من مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي من سوريا والعراق إلى أوروبا لا تعني كما يرى خبراء أنها تشكل خطورة فقط على أوطانهم، بل أن هناك من يتنقل منهم من معركة إلى أخرى ومن تنظيم إلى آخر ليصبح القتال له مهنة.

من نجا منهم من رحلته الأولى، سيتجه إلى جمع مصادره وتطوير قدراته لنقلها إلى معارك أخرى.

تخفيف الأثر والسيطرة على هؤلاء المقاتلين الأجانب هو  أمر مهم بالنسبة لخبراء مكافحة الأرهاب

منذ ظهور تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي، المعروف إعلاميا بـ"داعش"، عانت دول أوروبية عدة من مسألة عودة مواطنيها الذين انضموا إلى التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا وبلدان شرق أوسطية أخرى.

بعض هذه الدول، من بينها الدنمارك والمملكة المتحدة، جردت مواطنيها المنضمين للتنظيم الإرهابي من الجنسية، بينما استقبلت دول أخرى ومن بينها ألمانيا مواطنيها المقاتلين في صفوف التنظيم.

ورغم عودة أغلبهم إلى أوطانهم إلا أنهم جعلوا من القتال والتمرد مهنة لهم. ويشار إليهم دائما على أنهم مقاتلون أجانب محترفون يتنقلون من صراع إلى صراع بالخصوص في منطقة الشرق الأوسط. هذه المهنة تجعل منهم خبراء في القتال خلال المعارك يجلبون معهم فكراً خطيراً يكون له "تأثير قوي خلال المعارك"، حسبما تقول جانين دي روي فانتزجويدفين الباحثة في معهد الدراسات الأمنية بجامعة لايدن، مشيرة إلى أن "الكثير منهم هم جزء من شبكات دولية جهادية، يستعملون هذه الشبكات بمساعدة خبراتهم ومعرفتهم ومصادرهم لتحويل القتال إلى خطير جدا". كما أن "كثير من الأسماء المعروفة في قوائم المعهد أصبحوا قادة في التنظيمات".

مختارات

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بتهمة الإلتحاق بـ"داعش" والاتجار بالبشر والاستعباد وارتكاب جريمة ضد الإنسانية تمثل أمام القضاء الألماني التونسية الألمانية أميمة إيه، أرملة مغني راب سابق، الذي التحق بتنظيم "داعش" بسوريا وقتل هناك، حسب تقارير إعلامية. (04.05.2020)

بناء شبكات

في الشهر الماضي نشرت دراسة لجانين دي روي فانتزجويدفين ودايمون وديفيد مالت، من جامعة تشيلسي، تتحدث عن مسيرة هؤلاء المقاتلين الأجانب. تقول الدراسة إن من نجا منهم من رحلته الأولى، سيتجه إلى "جمع مصادره وتطوير قدراته لنقلها إلى معارك أخرى". كما تشير الدراسة إلى كيفية تنقل هؤلاء ليس من معارك إلى معارك، بل من جماعة إلى أخرى قريبة إيديولوجيا. "وبينما بنى الجيل الأول منهم شبكات علاقاته داخل معسكرات التدريب، لجأ الجيل الجديد منهم إلى فكرة الحفاظ على الحركة الجهادية العالمية". وأوضحت الدراسة "أنهم قد يقاتلون في صراعات وتمردات محلية، لكنهم غير مرتبطين بديناميكيتها. بل يسافرون للبحث عن فرص قتال في دول ضعيفة".

كما أشارت إلى أنهم يجذبون أفرادا آخرين في بلدانهم الأصلية. بل أن لهم سمعة بين السكان المحليين في البلدان التي يقاتلون فيها على أنهم "أكثر فعالية وموثوقية من المقاتلين المحليين". ويقول كولن  ب. كلارك الباحث في مركز سوفان إن "داعش كانت معروفة في كثير من الأشياء السيئة. لكن أبرز ما عرف فيه التنظيم هو توفر قادة يملكون كاريزما وقدرة على قيادة المعارك، بالإضافة إلى القدرة على تجنيد مقاتلين أجانب في تنظيم الخلافة".

تخفيف الأثر

تخفيف الأثر والسيطرة على هؤلاء المقاتلين الأجانب هو  أمر مهم بالنسبة لخبراء مكافحة الأرهاب، بسبب قدرتهم على أشعال النزاعات. ويقول كلارك في كتابه "مابعد الخلافة" إن البحث عن هؤلاء وتحديدهم وتحديد عمليات القتل أو القبض عليهم مهم جدا للقضاء على التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط".

 إلا أن إنهاء خطورتهم في الصراعات ليس الهدف الأول لحكومات بلدانهم التي تواجه قضية عودتهم إلى أوطانهم. إذ تشير دي روي فانتزجويدفين إلى أن دراسة كثير من المقاتلين الأجانب المحترفين أثبتت أن لهم النية في القيام بعمليات إرهابية في أوطانهم نفسها"، مشيرة إلى أن خطوة في التخفيف من خطورة هؤلاء هي من اهتمامات الحكومات الغربية في الحد من خطر الجهادية في المستقبل". وتختم بالقول "هذا يعني أنه لايجب التركيز على العائدين فقط".

لويس ساندرس/ ع.خ

  • USA Diensthund des Bagdadi Einsatzes in Syrien (picture-alliance/AP/White House)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    كلب البيت الأبيض "قام بعمل ممتاز"

    نشر الرئيس الأمريكي عبر حسابه على موقع تويتر صورة للكلب الذي تعرض للإصابة أثناء العملية، التي أعلنت الولايات المتحدة أنها أودت بحياة أبو بكر البغدادي. ولم يتم الإعلان عن اسم الكلب خوفا من أن يؤدي هذا للكشف عن اسم المسؤول عنه، وهو ما يمكن بدوره أن يكشف عن الوحدات المنفذة للهجوم. ووفقا لوكالة رويترز، فإن إصابة الكلب، الذي قال الرئيس الأمريكي إنه "قام بعمل ممتاز"، لم تكن خطيرة وعاد مرة أخرى للعمل.

  • BG Militärhunde | Die Abentuer von Rex und Rinty 1935 (picture-alliance/Everett Collection)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    بطل حرب ونجم سينما

    على مدار سنوات طويلة، تم استخدام الكلاب بساحات المعارك، مثل هذا الكلب الذي التحق بالخدمة في الجيش الألماني أثناء الحرب العالمية الأولى، ليُلقى جندي أمريكي القبض عليه ويتم إلحاقه فيما بعد بالقوات الأمريكية. وقضى الكلب المسمى بـ "رن تن تن" الجزء الاكبر من حياته بالولايات المتحدة، حيث حقق نجاحا في مجال السينما بهوليوود في عشرينات القرن الماضي.

  • BG Militärhunde | Jiggs Marines Corp Maskottchen (picture-alliance/ZUMAPRESS/BuyEnlarge)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    كلب برتبة رائد!

    لم تكن مسيرة جميع الكلاب المشاركة بساحات الحروب مشابهة لمسيرة "رن تن تن"، فهذا الكلب من فصيلة بولدوغ هو الأول من نوعه الذي ينضم لقوات البحرية الأمريكية عام 1922. وكان الكلب "جيجز" بمثابة تميمة الحظ للقوات الأمريكية، ونجح في صعود السلم الوظيفي بفترة قصيرة حتى وصل لرتبة رائد في سنوات معدودة، وهو ما يعد إنجازا كبيرا من نوعه. وحين فقد "جيجز" حياته عام 1972، تم دفنه مع ما حصل عليه من تكريمات عسكرية.

  • BG Militärhunde | Militärhundestaffel Bundesheer | Bundespräsident Alexander Van der Bellen (picture-alliance/picturedesk/H. Punz)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    التدريب منذ الولادة

    تبدأ غالبية الكلاب العسكرية تدريبها منذ ولادتها، ففي الجيش الألماني على سبيل المثال، تبقى الكلاب الصغيرة مع مدربين متخصصين حتى تصل للسن الذي يسمح لها بأداء الخدمة العسكرية. وهنا نرى الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين وهو يحمل جرو أثناء تدريبه بصفوف الجيش النمساوي.

  • BG Militärhunde | Spürhund in der US Armee in Afghanistan (Getty Images/AFP/D. Sarkar)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    الكلب الذي غير القانون

    في عام 2000، وقع الرئيس الامريكي بيل كلينتون على ما يسمى بـ "قانون روبي"، والذي يضمن عدم التخلي عن الكلاب العسكرية التابعة للقوات الأمريكية بأرض المعركة أو القيام بقتلها بعد أداء مهامها. فخلا الحرب الأمريكية في فيتنام، تم تسليم 2.700 كلب عسكري أمريكي للفيتناميين، كما تم قتل 1.600 كلب أخر. أما الآن، فيمكن تبني الكلاب العسكرية بعد خروجها من الخدمة.

  • BG Militärhunde | Diensthundeführer der Bundeswehr (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    الكلاب العسكرية الأمريكية تأتي من ألمانيا

    صحيح أنه ليست كل الكلاب العسكرية من فصيلة الجيرمان شيبرد، إلا أن حوالي 85% من الكلاب العسكرية بالولايات المتحدة يتم شرائها من ألمانيا وهولندا بعد حصولهم على التدريب المطلوب هناك. ولا يعد الجيرمان شيبرد هو الفصيلة الأشهر، وإنما الكلاب البلجيكية، مثل الكلب المشارك في عملية أبو بكر البغدادي، والذي يعتبر الأكثر شهرة بذلك المجال. اليوت دوغلاس/د.ا/ا.ف


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