جنود أوكرانيون يتأهبون لمعارك شرق البلاد

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يتأهب الجنود الأوكرانيون لمعارك حامية ضد الجنود الروس شرق البلاد. ورغم غياب أسلحة حديثة لديهم إلا أن عزيمة الأوكرانيين كبيرة للتصدي للروس.
لا تزال أصداء إغراق الطراد الروسي موسكفا تتردد، وتتوقع كييف انتقاماً روسياً عنيفاً إثر ذلك. فيما توعدت روسيا بتكثيف الهجمات الصاروخية على العاصمة الأوكرانية بسبب ما قالت إنه اختراق جوي أوكراني لحدودها.
يلتقي المستشار النمساوي بالرئيس الروسي في موسكو بهدف فتح مجال للحوار، كما يعتزم التطرق لـ"جرائم الحرب" في بوتشا التي زارها. ميدانيا يستعد الجيش الأوكراني لمعارك ضخمة لمنع سيطرة روسيا بالكامل على إقليم دونباس شرقي البلاد.
رغم تأكيدها في البداية أنها احتوت الحريق، إلّا أن موسكو اعترفت نهاية بغرق طراد "موسكفا"، أكبر قطعة بحرية لها في البحر الأسود، وأعلنت كييف مسؤوليتها عن إغراق الطراد. وكييف تتعرض لأعنف قصف منذ انسحاب الجيش الروسي من محيطها
يعرف متتبعو الكرة الأوروبية فريق شاختار دونيستك الأوكراني الذي لعب في دوري الأبطال أمام فرق كبيرة. تحت وطأة الحرب في أوكرانيا، أُجبر الفريق على مغادرة ملعبه منذ 2014 والآن بات لزاما عليه اللجوء في الخارج.
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