جنود أوكرانيون يتأهبون لمعارك شرق البلاد

حرب أوكرانيا - روسيا تعترف بغرق أكبر سفينة حربية في البحر الأسود

رغم تأكيدها في البداية أنها احتوت الحريق، إلّا أن موسكو اعترفت نهاية بغرق طراد "موسكفا"، أكبر قطعة بحرية لها في البحر الأسود، وأعلنت كييف مسؤوليتها عن إغراق الطراد. وكييف تتعرض لأعنف قصف منذ انسحاب الجيش الروسي من محيطها