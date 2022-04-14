 جنود أوكرانيون يتأهبون لمعارك شرق البلاد | DW الأخبار | DW | 15.04.2022

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DW الأخبار

جنود أوكرانيون يتأهبون لمعارك شرق البلاد

يتأهب الجنود الأوكرانيون لمعارك حامية ضد الجنود الروس شرق البلاد. ورغم غياب أسلحة حديثة لديهم إلا أن عزيمة الأوكرانيين كبيرة للتصدي للروس.

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