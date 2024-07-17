جنوب لبنان ـ تصاعد القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله

أطلق حزب الله وابلاً من الصواريخ على شمال إسرائيل خلال الليلة الماضية، وسط تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بينما بحث وزير الدفاع الأمريكي هاتفياً الأوضاع في لبنان وغزة مع نظيره الإسرائيلي.

ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه قصف أهدافاً لحزب الله، الليلة الماضية، حيث ضرب بطائرات مقاتلة "بنية تحتية لمسلحين" في العديد من البلدات اللبنانية، بينما قامت المدفعية "بإزالة تهديد" في قرية أخرى.

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق 15 صاروخاً، الليلة الماضية من لبنان، بعضها اعترضتها الدفاعات الجوية والباقي سقط في مناطق مفتوحة، ولم يسفر ذلك عن سقوط إصابات ولا أضرار، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء (17 تموز/يوليو 2024).

وكان حزب الله قد أعلن أنه أطلق وابلا من الصواريخ على شمال إسرائيل خلال الليلة الماضية، وسط تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني او جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأغلبية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

وقال حزب الله إنه أطلق عشرات الصواريخ رداً على الهجمات الإسرائيلية بطائرات بدون طيار أمس الثلاثاء، والتي أسفرت عن مقتل خمسة سوريين، من بينهم ثلاثة أطفال، وفقاً لوسائل إعلام رسمية. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و10 سنوات قتلوا في بلدة أم التوت. وقالت الوكالة إن رجلين قتلا أيضاً في غارة إسرائيلية بطائرة بدون طيار على دراجة نارية في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن حزب الله أطلق أكثر من 50 قذيفة باتجاه إسرائيل.

مصادر فلسطينية: استمرار القصف الإسرائيلي في غزة وسقوط قتلى To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وفي سياق التوتر في الشرق الأوسط، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال محادثة هاتفية، جرت الليلة الماضية إن الرصيف المؤقت، الذي بنته الولايات المتحدة باستثمارات بملايين الدولارات لنقل معونات إنسانية إلى قطاع غزة سيتوقف عن العمل قريباً.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الوزيرين ناقشا "الهجمات المستمرة ضد إسرائيل من جانب حزب الله، بالإضافة إلى فرص زيادة التعاون العسكري بين الدولتين"، حسب الموقع الالكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت، واي نت، اليوم الأربعاء.

وأكد أوستن لغالانت على "أهمية زيادة تدفق المساعدات الإنسانية، عبر جميع المعابر البرية ودعم شحنات المساعدات إلى ميناء أشدود لتوزيعها في غزة".

كما ذكرت صحيفة "هاآرتس" أن الجانبين بحثا أيضاً "ضمان الهزيمة الدائمة لحماس، وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن بشكل آمن".

خ.س/ح.ز (د ب أ)