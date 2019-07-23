 جنوب اليمن ـ عشرات الضحايا في قصف معسكر تبناه الحوثيون | أخبار | DW | 01.08.2019

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أخبار

جنوب اليمن ـ عشرات الضحايا في قصف معسكر تبناه الحوثيون

أعلنت مصادر طبية وأمنية مقتل وجرح العشرات في هجوم تبناه الحوثيون واستهدف ثكنة عسكرية بعدن بجنوب اليمن. فيما استهدف تفجير انتحاري مركزا للشرطة في وسط عدن أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

Jemen Anschlag auf Polizeikräfte in Aden (Reuters/F. Salman)

قال الحوثيون، الذين يسيطرون على صنعاء، إنهم شنوا هجوما بواسطة طائرة مسيّرة وصاروخ بالستي على ثكنة الجلاء العسكرية الواقعة على بعد نحو 20 كلم غرب العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عدن.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية وطبية أن 32 شخصا على الأقل قتلوا في هجوم على عرض عسكري في مدينة عدن الساحلية اليمنية اليوم الخميس (الأول من أغسطس/آب). فيما كانت وكالة الأنباء الفرنسية قد نقلت في وقت سابق عن مصدر طبي أن 17 شرطيا على الأقل قتلوا وجُرح العشرات في الهجوم الذي استهدف ثكنة عسكرية قرب عدن.

مختارات

اتهم الحوثيون السعودية بقصف سوق شعبي بشمال اليمن ردا على استهدافهم لقاعدة عسكرية سعودية. كما تحدث أطباء عن مقتل 13 مدنيا بينهم طفلان جراء القصف السعودي. بيد أن السعودية لم تعلق على هذه الاتهامات. (29.07.2019)

أصبح الحصول على اسطوانة غاز للمنازل مهمة صعبة في اليمن. وانتشرت اسطوانات تالفة "بالملايين"، فأصبحت مصدرا للموت. وتتكرر الحوادث القاتلة وسط مطالب بمحاكمة مسؤولي شركة الغاز. DW عربية تتناول مأساة أخرى يعيشها اليمنيون. (28.07.2019)

وقال مصدر عسكري موال للحكومة المعترف بها دوليا إن من بين القتلى قائدا عسكريا. وأكد مصدر أمني يمني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، مقتل العميد منير اليافعي المكنى بـ "أبو اليمامة"، قائد اللواء الأول دعم وإسناد بالحزام الأمني، المدعومة من الإمارات.

ورأي شاهد من رويترز تسع جثث على الأرض بعد أن ضرب انفجار معسكرا تابعا للقوات اليمنية المدعومة من الإمارات وهي عضو في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين. وذكر الشاهد "وقع الانفجار خلف المنصة التي أقيم فيها الاحتفال في معسكر الجلاء العسكري في منطقة البريقة في عدن... مجموعة ممن الجنود كانت تبكي عند جثة يعتقد أنها للقائد".

وذكر تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين أن الحركة استهدفت العرض العسكري بطائرة مسيرة مسلحة وصاروخ باليستي متوسط المدى. وأضاف نقلا عن متحدث عسكري باسم الحوثيين أن "العرض العسكري الذى تم استهدافه في عدن كان يتم التحضير من خلاله للزحف والتصعيد باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظتي الضالع وتعز". والمحافظتان تحت سيطرة الحوثيين.

وقال مصدر أمني إنه في هجوم منفصل في منطقة أخرى بعدن اليوم الخميس انفجرت سيارة ملغومة في مركز للشرطة مما أدى لمقتل ثلاثة جنود.

ع.ج.م (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    غياب أدنى مقومات العيش

    منذ ثلاث سنوات والحرب مستعرة في اليمن. ومنذ بداية الحرب نزح أكثر من ثلاثة ملايين شخص. يعيش هؤلاء النازحون داخل مخيمات ميدانية، مثل تلك القريبة من مدينة عبس في مقاطعة حجة الواقعة في الساحل الشمالي الغربي. يفتقر الناس هناك إلى مقومات العيش االكريم من ماء وغذاء و أدوية.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم!

    هناك 24 مليون شخص، أي حوالي 80 في المائة من اليمنيين، في حاجة ماسة للمساعدة. ووفقاً لليونيسف، يموت طفل واحد على الأقل كل عشر دقائق نتيجة للجوع وسوء التغذية. وتحتاج الأمم المتحدة مبلغ 4.2 مليار دولار لتمويل حاجات اليمنيين من المساعدات هذا العام. وتتطلع المنظمة الدولية في ذلك إلى دعم الدول الأعضاء في مؤتمر المانحين في جنيف.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    الأطفال الأكثر عرضة للخطر

    تفر العديد من العائلات من المناطق المحاصرة في البلاد باتجاه محافظة حجة، التي تضم خُمس جميع النازحين اليمنيين. المدينة ليست الأكثر أماناً. ووفقاً لمركز رصد النزوح الداخلي الدولي (IDMC)، يتعرض الأطفال للمخاطر بشكل خاص. إذ يتم استغلال الأطفال عن طريق الزواج أو تدريبهم على القتال.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    حياة النزوح..

    دخل اليمن عمليا في أزمة سياسية وإنسانية قبل عام 2015، إذ يعيش 50 في المائة من السكان تحت خط الفقر، ولا يحصل 70 في المائة من سكان البوادي على المياه الصالحة للشرب أو الرعاية الطبية. كما أدى العنف من قبل الجماعات الإرهابية إلى نزوح السكان، خاصة في جنوب اليمن. ومع بداية الحرب، ارتفعت أعداد النازحين بشكل كبير.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    وباء الكوليرا

    قبل تصاعد الأزمة في اليمن، كانت البلاد تستورد 80 إلى 90 في المائة من احتياجاتها الغذائية. الآن وبعد إغلاق المطار في صنعاء وحصار الموانئ، لا تصل المساعدات للبلاد بشكل كافي. أكثر من 13 مليون شخص لا يحصلون على مياه شرب، كما تنتشر الأمراض المعدية في معظم أنحاء البلاد. وبحلول نهاية عام 2017، كان حوالي مليون شخص من اليمنيين مصاب بوباء الكوليرا.إعداد: يوليا فرجين/ ترجمة: إيمان ملوك


مختارات

النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

خلال رحلة فرارهم من الحرب وأشكال العنف الدائر في مناطقهم، يواجه النازحون اليمنيون ظروفا قاسية تفتقد لأدنى مقومات العيش. ويعد الأطفال، الفئة الأكثر تضرراً بسبب سوء التغذية وتفشي الأوبئة، فضلاً عن كافة أشكال الاستغلال. (28.02.2019)  

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