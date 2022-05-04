 جنوب السودان.. معاناة السكان تتفاقم بسبب الفيضانات | DW الأخبار | DW | 05.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

جنوب السودان.. معاناة السكان تتفاقم بسبب الفيضانات

سيعاني أكثر من 70 بالمئة من سكان دولة جنوب السودان من الجوع الشديد هذا العام في وقت يعمق النزاع والكوارث المرتبطة بالمناخ ندرة المواد الغذائية، بحسب برنامج الأغذية العالمي التابع للامم المتحدة

مشاهدة الفيديو 01:54

المزيد من المركز الإعلامي

أفرجت السلطات السورية منذ الأحد عن أكثر من 60 معتقلاً من سجونها ضمن عفو عام رئاسي جديد يُعد الأشمل في جرائم الإرهاب.

سوريا .. إفراج عن معتقلين ضمن عفو رئاسي في سوريا 04.05.2022

قال حاكم منطقة دونيتسك إن قافلة من الحافلات غادرت ماريوبول اليوم في مسعى جديد لإجلاء المدنيين المحاصرين في ماريوبول.

جهود جديدة لإجلاء المدنيين المحاصرين في ماريوبول 04.05.2022

رفضت المجر الأربعاء مقترح الاتحاد الأوروبي حول فرض حظر تدريجي للنفط الروسي بشكله الحالي

الاتحاد الأوروبي يتجه لحظر استيراد النفط الروسي 04.05.2022

يعد مخزون الغاز في مدينة غرونينغن الهولندية إحدى بدائل الغاز الروسي. غير أن الحفر هناك له آثار سلبية مدمرة، لماذا؟

تراجع الإنتاج في أكبر حقل للغاز الطبيعي في أوروبا 03.05.2022

المزيد DW الأخبار

تعتبر محطة الفضاء الدولية مشروعاً دولياً تقوده الولايات المتحدة وروسيا. لكن هذا التعاون بات مهددا الآن بسبب الحرب

رائد الفضاء الألماني ماتياس مورر في طريق عودته من محطة الفضاء الدولية 05.05.2022

لم تسلم المتاحف والآثار الأوكرانية من القصف. ونظرا ًلأهميتها في إبراز الهوية الوطنية، يفتح متحف لفيف أبوابه أمام الزوار.

لفيف.. المتاحف كوسيلة لإبراز الهوية الأوكرانية 05.05.2022

منذ بداية الحرب وصل أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ من أوكرانيا إلى بولندا. العديد من العائلات البولندية فتحت أبواب بيوتها لهم

عائلات بولندية فتحت أبواب بيوتها للاجئين الأوكران 05.05.2022

المزارعون في سريلانكا يعانون من تراجع محاصيل الآرز بسبب حظر استخدام الأسمدة الكيماوية

المزارعون في سريلانكا يعانون من تراجع محاصيل الآرز بسبب حظر استخدام الأسمدة الكيماوية 04.05.2022

اقرأ أيضا

Workers prepare bread at a bakery in the war-torn Yemeni capital Sanaa, on February 28, 2022. - Russia's invasion of Ukraine could mean less bread on the table in Egypt, Lebanon, Yemen and elsewhere in the Arab world where millions already struggle to survive. The region is heavily dependent on wheat supplies from the two countries which are now at war, and any shortages of the staple food have potential to bring unrest. (Photo by MOHAMMED HUWAIS / AFP)

الاتحاد الأوروبي يتّهم روسيا باستخدام الجوع كسلاح في الحرب 11.04.2022

اتهم الاتحاد الأوروبي روسيا بمفاقمة أزمة الغذاء في العالم. وقال مسؤول السياسة الخارجية بوريل إن الروس "يتسببون بنقص الأغذية. يقصفون مدنا أوكرانية ويتسببون بجوع في العالم". كما اتهم روسيا بمنع السفن من نقل الحبوب للخارج.

Ethiopians queue to receive aid distributed under a European Union (EU) funded project, in the Shinile Zone of Ethiopia Friday, April 8, 2016, near the border with Somalia. According to the European Commission, the EU has announced 122.5 million euros in aid to address the immediate needs of people affected by a worsening humanitarian and drought situation in Ethiopia. (AP Photo/Mulugeta Ayene)

اتّهام روسيا بالتسبب في أزمة غذاء عالمية وقلق على سكان الدول النامية 30.03.2022

حذرت الأمم المتحدة من أن الحرب في أوكرانيا تهدد بتدمير جهود البرنامج لتوفير الغذاء لحوالي 125 مليون شخص على مستوى العالم لأن أوكرانيا انتقلت "من سلة خبز للعالم إلى بلد يقف مواطنوه في طوابير للحصول على الخبز".

خيبة أمل.. الأمم المتحدة تفشل في جمع مساعدات مطلوبة لليمن

"خيبة أمل".. الأمم المتحدة تفشل في جمع مساعدات مطلوبة لليمن 16.03.2022

قالت الأمم المتحدة إنها لم تجمع سوى 1.3 مليار دولار من أكثر من 4 مليارات مطلوبة لليمن هذا العام، وسط تحذيرات عالمية من أزمة غذاء في البلد الذي تمزقه الحرب و"تفشي الجوع الذي قد تليه مجاعة واسعة النطاق"!

Palestinians shop for sweets amidst preparations before the start of the Muslim holy fasting month of Ramadan in the old city of Jerusalem on March 28, 2022. (Photo by HAZEM BADER / AFP)

رمضان 2022 .. موسم جديد بطعم الغلاء والحرب 01.04.2022

يحل شهر رمضان هذا العام وقد ضربت أزمتا غذاء وطاقة أغلب الدول. وتعاني دول من ارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية الأساسية بجانب ارتفاع أسعار المحروقات، فيما تعاني دول أخرى من أزمة شح في الغذاء نفسه.