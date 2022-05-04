جنوب السودان.. معاناة السكان تتفاقم بسبب الفيضانات

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سيعاني أكثر من 70 بالمئة من سكان دولة جنوب السودان من الجوع الشديد هذا العام في وقت يعمق النزاع والكوارث المرتبطة بالمناخ ندرة المواد الغذائية، بحسب برنامج الأغذية العالمي التابع للامم المتحدة
اتهم الاتحاد الأوروبي روسيا بمفاقمة أزمة الغذاء في العالم. وقال مسؤول السياسة الخارجية بوريل إن الروس "يتسببون بنقص الأغذية. يقصفون مدنا أوكرانية ويتسببون بجوع في العالم". كما اتهم روسيا بمنع السفن من نقل الحبوب للخارج.
حذرت الأمم المتحدة من أن الحرب في أوكرانيا تهدد بتدمير جهود البرنامج لتوفير الغذاء لحوالي 125 مليون شخص على مستوى العالم لأن أوكرانيا انتقلت "من سلة خبز للعالم إلى بلد يقف مواطنوه في طوابير للحصول على الخبز".
قالت الأمم المتحدة إنها لم تجمع سوى 1.3 مليار دولار من أكثر من 4 مليارات مطلوبة لليمن هذا العام، وسط تحذيرات عالمية من أزمة غذاء في البلد الذي تمزقه الحرب و"تفشي الجوع الذي قد تليه مجاعة واسعة النطاق"!
يحل شهر رمضان هذا العام وقد ضربت أزمتا غذاء وطاقة أغلب الدول. وتعاني دول من ارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية الأساسية بجانب ارتفاع أسعار المحروقات، فيما تعاني دول أخرى من أزمة شح في الغذاء نفسه.
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