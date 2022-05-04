جنوب السودان.. معاناة السكان تتفاقم بسبب الفيضانات

"خيبة أمل".. الأمم المتحدة تفشل في جمع مساعدات مطلوبة لليمن

قالت الأمم المتحدة إنها لم تجمع سوى 1.3 مليار دولار من أكثر من 4 مليارات مطلوبة لليمن هذا العام، وسط تحذيرات عالمية من أزمة غذاء في البلد الذي تمزقه الحرب و"تفشي الجوع الذي قد تليه مجاعة واسعة النطاق"!