جنوب إفريقيا: من الشوارع الى مسارح العالم

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سنتعرف هذا الأسبوع على فنان سيرك بدأ حياته مشرداً في الشارع ثم تمكن من الوصول الى كبرى المسارح في العالم. تجربة شخصية تنم عن قدرة على الصمود في وجه المشكلات الحياتية وتحقيق الأحلام.
بين إلغاء الحفلات وتشديد القيود على التجمّعات ومنع الموسيقى وحصر التجمّعات بالعائلة الضيّقة، طغت جائحة كوفيد-19 للسنة الثانية على التوالي، على الاحتفالات بحلول العام الجديد. رغم ذلك كانت هناك احتفالات كبيرة في عدة مدن.
بأغلبية ساحقة تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدين الغزو الروسي لأوكرانيا. ولم يكتف القرار بذلك بل طالب روسيا بإنهاء "عدوانها" فورا. قرار "غير ملزم"، رغم أنه وصف بالتاريخي. فماذا كان موقف الدول، خصوصا العربية؟
بيرتولت بريشت، المعروف أيضاً في العالم العربي بـ "بريخت"، هو أحد أكثر الشخصيات تأثيراً في المسرح العالمي، فلقد تعدت شهرته حدود بلده ألمانيا، حتى يمكن القول إن معظم الحركات المسرحية الحديثة خرجت من تحت عباءته.
منافسات قوية تخوضها المنتخبات الإفريقية في إطار سعيها نحو اللقب القاري الكبير الذي تنطلق منافساته يوم الأحد في الكاميرون. ورغم الجدل والشكوك في الأسابيع الأخيرة حيال تأجيل جديد أو إلغاء، وصلت الفرق الـ 24 إلى الكاميرون.
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