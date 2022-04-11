 جنوب إفريقيا: من الشوارع الى مسارح العالم | العولمة 3000 | DW | 16.04.2022

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العولمة 3000

جنوب إفريقيا: من الشوارع الى مسارح العالم

سنتعرف هذا الأسبوع على فنان سيرك بدأ حياته مشرداً في الشارع ثم تمكن من الوصول الى كبرى المسارح في العالم. تجربة شخصية تنم عن قدرة على الصمود في وجه المشكلات الحياتية وتحقيق الأحلام.

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Urheberrecht: DW Ort: Accra Zeit: Jan 2022 Beschreibung: Die Landwirte in Ghana können ihre Bevölkerung nicht versorgen, ihre Betriebe sind zu klein, europäische Subventionen sorgen für den Import von billigen Lebensmitteln nach Afrika. Die NGO Agrihouse Foundation will das ändern: Sie unterstützt Privathaushalte beim Anbau von Gemüse und Frauen, die in der Landwirtschaft arbeiten wollen. Schlagworte: Global Ideas, Umwelt, Landwirtschaft, Ghana

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