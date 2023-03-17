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جنوب إفريقيا: مستشفى على السكة الحديدية

لا توجد عيادات ولا أطباء في العديد من المناطق في جنوب إفريقيا. قطار فيلوفيبا، وهو مستشفى على متن قطار، يجوب البلاد منذ ثلاثة عقود ويقدم الرعاية الطبية والأمل للسكان المحتاجين.