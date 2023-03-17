جنوب إفريقيا: مستشفى على السكة الحديدية

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لا توجد عيادات ولا أطباء في العديد من المناطق في جنوب إفريقيا. قطار فيلوفيبا، وهو مستشفى على متن قطار، يجوب البلاد منذ ثلاثة عقود ويقدم الرعاية الطبية والأمل للسكان المحتاجين.
قال أطباء إن تغير لون العين إلى اللون الوردي خصوصاً لدى الأطفال أصبح من علامات الإصابة بأحد متحورات فيروس كورونا. لكن الخبراء أكدوا أن المتحور Arcturus قابل للمواجهة باستخدم لقاحات فيروس كورونا.
قال أطباء في بلدان عديدة بمنطقة الشرق الأوسط إنهم تعرضوا لأعمال عنف متزايدة خلال عملهم في المستشفيات وذلك بالتزامن مع تزايد هجرة الأطباء من المنطقة بأعداد مخيفة، لكن هل العنف لوحده وراء هذه الهجرة؟
تقدم العديد من الشركات حديثة العهد في إفريقيا رعاية صحية رقمية، والعدد في ارتفاع مستمر. وفقا للخبراء، تعد إفريقيا رائدة في هذه الخدمة ولكن عقبات مثل التعليم والتمويل تقف عائقا أمام مثل هذه المشاريع الرائدة.
يربط كثيرون بين ارتفاع حرارة الأذنين وتحول لونهما إلى اللون الأحمر وبين الإصابة بالزكام. لكنهما تعملان مثل "جهاز إنذار" بجسمك يحذرك من مشاكل صحية عديدة قد تصيبك مع التقدم في السن.
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