 جنوب إفريقيا: مستشفى على السكة الحديدية | العولمة 3000 | DW | 13.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

العولمة 3000

جنوب إفريقيا: مستشفى على السكة الحديدية

لا توجد عيادات ولا أطباء في العديد من المناطق في جنوب إفريقيا. قطار فيلوفيبا، وهو مستشفى على متن قطار، يجوب البلاد منذ ثلاثة عقود ويقدم الرعاية الطبية والأمل للسكان المحتاجين.

المزيد من المركز الإعلامي

الوضع الامني الهش والتدهور الاقتصادي في ليبيا أدت إلى هجرة المزيد من الكفاءات الى خارج البلاد

أزمة القطاع الصحي في ليبيا وهجرة الأطباء إلى الخارج 17.03.2023

Faith Raduva lebt auf den Fidschi-Inseln. Sie möchte sich für die Natur einsetzen. Rechte: sind gegeben Copy: DW

جيل العولمة 06.05.2023

Der Ruf des Goldes treibt zehntausende Glückssucher in die Sahara. Dort hat die mauretanische Regierung Gebiete für die Goldsuche freigegeben Rechte: sind gegeben Copy: DW

المنقبون عن الذهب في صحراء موريتانيا 06.05.2023

حمى البحث عن الذهب في الصحراء ومواضيع أخرى

حمى البحث عن الذهب في الصحراء ومواضيع أخرى 06.05.2023

المزيد العولمة 3000

Schwarzer Degenfisch ist auf der Atlantikinsel Madeira eine Delikatesse.

ماديرا: وجبة سمك الغمد الأسود بالموز 13.05.2023

In Paraguay gibt es ein Müll-Orchester, Musiker spielen auf Instrumenten, die aus Abfällen gebaut wurden. ***nur für diesen Beitrag erlaubt!***

باراغواي: آلات موسيقية من النفايات 13.05.2023

Climate Villain Australia, MADE Quelle: DW

أستراليا: هل تتخلى عن الفحم الأحفوري؟ 13.05.2023

جنوب إفريقيا - مستشفى متنقل على السكة الحديدية.

العولمة 3000 - جنوب إفريقيا - مستشفى متنقل على السكة الحديدية. 13.05.2023

اقرأ أيضا

HOUSTON, TEXAS - AUGUST 13: Laboratory Technician David Salazar analyzes COVID-19 samples, during the polymerase chain reaction (PCR) preparation process, at the Genview Diagnosis lab on August 13, 2021 in Houston, Texas. Across the Houston metropolitan area, testing has significantly increased as the Delta variant overwhelms hospitals, and schools and business's continue to reopen. Houston has seen an upward increase of Delta infections, and research is showing the Delta variant to be 60% more contagious than its predecessor the Alpha variant, also known as COVID-19. Brandon Bell/Getty Images/AFP (Photo by Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

"العين الوردية".. عرض جديد للإصابة بكوفيد - 19 30.04.2023

قال أطباء إن تغير لون العين إلى اللون الوردي خصوصاً لدى الأطفال أصبح من علامات الإصابة بأحد متحورات فيروس كورونا. لكن الخبراء أكدوا أن المتحور Arcturus قابل للمواجهة باستخدم لقاحات فيروس كورونا.

2015, Kairo****Ambulances carrying the bodies of victims of the A321 Russian airliner, that crashed in Wadi al-Zolomat, a mountainous area in Egypt's Sinai Peninsula, leave the Zeinhom morgue to Cairo airport on November 1, 2015. International investigators began probing why the Russian airliner carrying 224 people crashed in the Sinai Peninsula, killing everyone on board, as rescue workers widened their search for missing victims. AFP PHOTO / MOHAMED EL-SHAHED (Photo credit should read MOHAMED EL-SHAHED/AFP via Getty Images)

هل العنف وحده وراء هجرة أطباء الشرق الأوسط؟ 29.01.2023

قال أطباء في بلدان عديدة بمنطقة الشرق الأوسط إنهم تعرضوا لأعمال عنف متزايدة خلال عملهم في المستشفيات وذلك بالتزامن مع تزايد هجرة الأطباء من المنطقة بأعداد مخيفة، لكن هل العنف لوحده وراء هذه الهجرة؟

A woman is seen going through her WhatsApp account on her phone in Kampala on July 5, 2018. - Politicians, clerics, feminists and others have formed a broad coalition of Ugandans calling for an end to a social media tax the government hopes will raise revenue and silence gossip. On July 1, 2018, Uganda's communications regulator blocked access to social media including WhatsApp, Facebook and Twitter, as well as dating sites Tinder and Grindr, unless users pay a 200-shilling (USD 0.05, 0.04 euro) daily tax. The outcry was immediate. (Photo by Isaac Kasamani / AFP) (Photo credit should read ISAAC KASAMANI/AFP via Getty Images)

نموذج أفريقي رقمي واعد لتقريب المواطن من الخدمة الطبية 12.01.2023

تقدم العديد من الشركات حديثة العهد في إفريقيا رعاية صحية رقمية، والعدد في ارتفاع مستمر. وفقا للخبراء، تعد إفريقيا رائدة في هذه الخدمة ولكن عقبات مثل التعليم والتمويل تقف عائقا أمام مثل هذه المشاريع الرائدة.

Frau verwendet Wattestäbchen - woman uses cotton bud

جهاز إنذار بجسمك.. مشاكلك الصحية قد تبدأ من أذنيك! 18.02.2023

يربط كثيرون بين ارتفاع حرارة الأذنين وتحول لونهما إلى اللون الأحمر وبين الإصابة بالزكام. لكنهما تعملان مثل "جهاز إنذار" بجسمك يحذرك من مشاكل صحية عديدة قد تصيبك مع التقدم في السن.