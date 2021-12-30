 جنوب إفريقيا: طبق من كيب تاون | العولمة 3000 | DW | 04.06.2022

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العولمة 3000

جنوب إفريقيا: طبق من كيب تاون

هذه المرة "كوسيستر" من كيب تاون، وجبة حلوة لها تقليد قديم في المنطقة. العمة كوبرى محمد من الحي الأسلامي تقدم أفضل طبق معجنات كوسيستر بنكهة شرقية.

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