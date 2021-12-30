جنوب إفريقيا: طبق من كيب تاون

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هذه المرة "كوسيستر" من كيب تاون، وجبة حلوة لها تقليد قديم في المنطقة. العمة كوبرى محمد من الحي الأسلامي تقدم أفضل طبق معجنات كوسيستر بنكهة شرقية.
وُجدت العشرات من البطاريق الإفريقية المهددة بالإنقراض، نافقة على شاطىء يقع جنوب كيب تاون بجنوب إفريقيا. وبعد عملية التشريح تبين أن جثث الطيور تعرضت إلى لدغات النحل ولم يتبين بعد سبب هجومه على البطاريق.
قرر دار مزادات إرجاء تقديم مفتاح لزنزانة في جنوب إفريقيا سُجن فيها نيلسون مانديلا إلى المزاد العلني، بعد احتجاج جنوب أفريقيا على إقامته بسبب مزاعم "عدم الحصول على التراخيص اللازمة" لبيع المفتاح.
كشف باحث ألماني الأصل شارك في اكتشاف سلالة أوميكرون من فيروس كورونا المستجد أن سلائف المتحور قد تكون موجودة منذ فترة طويلة جداً، فيما سجلت السلطات الصحية الألمانية تراجعاً طفيفاً في عدد الإصابات داخل البلاد.
لم يزل شبح متحور "أوميكرون" بعد، حتى ظهر متحور جديد من فيروس كورونا في فرنسا. خلال اليومين الماضيين تحدثت تقارير عن المتحور الجديد، غير أن الغموض لازال يلفه. فما هي آخر المعلومات عن المتحور ذي التركيبة المعقدة؟
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