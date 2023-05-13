جنوب إفريقيا: سيدات أعمال المستقبل

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تعاني المرأة في القارة السمراء من قلة فرص التطور خصوصاً في مجال المهن التقنية. اليوم سنتعرف على سيدة تعمل على تغيير هذا الواقع وتدعم الشابات منذ سنوات عدة من خلال منظمة تأهيل مهني خاصة لهذا الغرض.
فازت الجنوب إفريقية من أصل ألماني كيرستن نويشيفر بسباق غولدن غلوب للقوارب لتصبح بذلك أول سيدة تكمل رحلة إبحار حول العالم. خاصت نويشيفر رحلة محفوفة بالمخاطر أنقذت خلالها حياة أحد منافسيها بعد أن غرق قاربه خلال السباق.
اقتحم مسلحون موقع تصوير بجنوب إفريقيا واغتصبوا ثماني نساء كنّ يشاركن في التصوير، على ما أعلنت الشرطة، التي قالت إن إحدى النساء تعرضت للاغتصاب من 10 رجال فيما واجهت أخرى اغتصاباً من 8 رجال، وتم الاعتداء على رجال الفريق.
تريد ألمانيا توفير استراتيجيات تمكن للنساء والفتيات في جميع أنحاء العالم من نيل حقوقهن، لا سيما في أفريقيا، بيد أن الاحتياجات في القارة السمراء كبيرة، كما أن دعم هذه القضايا قد يكون مثيرا للجدل داخل المجتمع الأفريقي.
أودى العنف المستمر في جنوب إفريقيا منذ دخول الرئيس السابق جايكوب زوما الحبس، بحياة 45 شخصا على الأقل. رئيس البلاد علق بأن "القلب حزين" لافتاً إلى الطبيعة غير المسبوقة للعنف منذ التحول نحو الديموقراطية بعد الفصل العنصري.
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