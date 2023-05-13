 جنوب إفريقيا: سيدات أعمال المستقبل | العولمة 3000 | DW | 27.05.2023

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العولمة 3000

جنوب إفريقيا: سيدات أعمال المستقبل

تعاني المرأة في القارة السمراء من قلة فرص التطور خصوصاً في مجال المهن التقنية. اليوم سنتعرف على سيدة تعمل على تغيير هذا الواقع وتدعم الشابات منذ سنوات عدة من خلال منظمة تأهيل مهني خاصة لهذا الغرض.

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