جنوب إفريقيا: حفلات كورونا الموسيقية

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
لم تتم السيطرة بعد على كورونا في جنوب أفريقيا، لكن حان الوقت للتقدم بالشكر لموظفي المستشفيات الذين واجهوا الموت والمعاناة في زمن كورونا وحققوا إنجازات عظيمة.
بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة كورونا، عاد موسم الكرنفال لإقامة فعالياته في مدن ألمانية وفق قواعد صحية مشددة. يأتي ذلك والإصابات تعاود ارتفاعها بشكل قياسي بل إن "أمير" الكرنفال نفسه مصاب.
دخلت شركتان رائدتان في تصنيع اللقاحات في سباق نحو بناء مصانع للقاحات في إفريقيا. شركتا "موديرنا" و" بيونتيك" تعدان بالاستثمار في إنتاج اللقاحات في القارة السمراء، التي لا تزال بعيدة عن تحقيق عدالة التطعيم.
كشفت منظمة الصحة العالمية عن خطة جديدة لمكافحةكورونا في أفقر الدول، مطالبة بأكثر من 23 مليار دولار في الأشهر الـ12 المقبلة لتمويلها. ويتوقع أن تشمل الخطة استخدام حبوب تجريبية مضادة للفيروس تؤخذ عن طريق الفم.
بالتزامن مع معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، انطلقت مبادرة لاستخدام وسائل التواصل الإجتماعي الحديثة في تشجيع الشباب على القراءة. رف للكتب على "انستغرام"، ومقاطع فيديو للنقد الأدبي على "تيك توك". كيف يتم ذلك؟
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول