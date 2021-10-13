 جنوب إفريقيا: حفلات كورونا الموسيقية | DW الأخبار | DW | 14.10.2021

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جنوب إفريقيا: حفلات كورونا الموسيقية

لم تتم السيطرة بعد على كورونا في جنوب أفريقيا، لكن حان الوقت للتقدم بالشكر لموظفي المستشفيات الذين واجهوا الموت والمعاناة في زمن كورونا وحققوا إنجازات عظيمة.

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