 جنوب إفريقيا: جيل العولمة | العولمة 3000 | DW | 22.01.2022

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العولمة 3000

جنوب إفريقيا: جيل العولمة

في فقرة جيل العولمة نتعرف على شابة من جنوب إفريقيا تحب التحدث باللغة الأفريقانية وتتمنى أن تصبح امرأة ناجحة ومستقلة.

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