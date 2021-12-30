جنوب إفريقيا: جيل العولمة

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في فقرة جيل العولمة نتعرف على شابة من جنوب إفريقيا تحب التحدث باللغة الأفريقانية وتتمنى أن تصبح امرأة ناجحة ومستقلة.
قرر دار مزادات إرجاء تقديم مفتاح لزنزانة في جنوب إفريقيا سُجن فيها نيلسون مانديلا إلى المزاد العلني، بعد احتجاج جنوب أفريقيا على إقامته بسبب مزاعم "عدم الحصول على التراخيص اللازمة" لبيع المفتاح.
وُجدت العشرات من البطاريق الإفريقية المهددة بالإنقراض، نافقة على شاطىء يقع جنوب كيب تاون بجنوب إفريقيا. وبعد عملية التشريح تبين أن جثث الطيور تعرضت إلى لدغات النحل ولم يتبين بعد سبب هجومه على البطاريق.
بعد أن أعلنت جنوب إفريقيا عن اكتشاف المتحور الجديد من فيروس كورونا - والذي سمي لاحقا أوميكرون- انتاب العالم خوف شديد، خاصة مع تأكيد العلماء أنه أكثر نسخ كورونا تحوراً، ما قد يؤدي لاحتمال فشل اللقاحات الحالية في مواجهته.
رغم كونه يغني ويعزف الموسيقى منذ عقود، لكن الشهرة العالمية لم يصل إليها الفنان المالاوي العجوز جيديس شالاماندا إلا مؤخراً بفضل منصات التواصل الاجتماعي. فكيف حدث ذلك؟
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