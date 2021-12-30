جنوب إفريقيا: جيل العولمة

نفوق العشرات من البطاريق النادرة بسبب النحل!

وُجدت العشرات من البطاريق الإفريقية المهددة بالإنقراض، نافقة على شاطىء يقع جنوب كيب تاون بجنوب إفريقيا. وبعد عملية التشريح تبين أن جثث الطيور تعرضت إلى لدغات النحل ولم يتبين بعد سبب هجومه على البطاريق.