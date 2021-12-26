 جنوب إفريقيا تودع ديسموند توتو في جنازة متواضعة تنفيذا لرغبته | DW الأخبار | DW | 01.01.2022

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جنوب إفريقيا تودع ديسموند توتو في جنازة متواضعة تنفيذا لرغبته

ودّعت جنوب إفريقيا السبت آخر الأبطال الكبار في النضال ضدّ نظام الفصل العنصري

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