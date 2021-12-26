جنوب إفريقيا تودع ديسموند توتو في جنازة متواضعة تنفيذا لرغبته

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ودّعت جنوب إفريقيا السبت آخر الأبطال الكبار في النضال ضدّ نظام الفصل العنصري
أعلن صباح الأحد عن وفاة المونسينيور ديسموند توتو، رئيس أساقفة جنوب إفريقيا السابق عن عمر ناهز 90 عاما، لتنتهي مسيرة فريدة من الكفاح ضد نظام الأبارتايد ومن أجل حقوق الإنسان حول العالم.
نعى الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير والفاتيكان وقادة ورؤساء دول، رئيس أساقفة جنوب افريقيا السابق الحائز على جائزة نوبل للسلام ديزموند توتو الذي فارق الحياة عن عمر ناهز 90 عاماً.
أعلنت إسرائيل كما دول عربية تشديد إجراءات دخول الأجانب إليها لمواجهة انتشار المتحورة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون". وذهبت دول في المنطقة كالعراق والسعودية والسلطة الفلسطينية في نفس اتجاه تشديد الإجراءات الصحية.
توفي آخر الرؤساء البيض في جنوب أفريقيا فريدريك دي كليرك عن 85 عاما بعد صراع مع السرطان. واشتهر دي كليرك بالتفاوض على الانتقال السلمي للسلطة إلى نيلسون مانديلا، وفاز معه بجائزة نوبل للسلام عام 1993.
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