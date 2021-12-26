جنوب إفريقيا تودع ديسموند توتو في جنازة متواضعة تنفيذا لرغبته

جنوب إفريقيا تفقد أحد رموز الكفاح ضدّ الفصل العنصري

أعلن صباح الأحد عن وفاة المونسينيور ديسموند توتو، رئيس أساقفة جنوب إفريقيا السابق عن عمر ناهز 90 عاما، لتنتهي مسيرة فريدة من الكفاح ضد نظام الأبارتايد ومن أجل حقوق الإنسان حول العالم.