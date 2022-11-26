جنوب إفريقيا: تزايد عدد الأمهات القاصرات

تقرير أممي: نصف النساء في 57 دولة محرومات من الحريات الجسدية

أكد تقرير للأمم المتحدة أن واحدة من كل امرأتين تقريباً في 57 دولة محرومة من الحريات المتعلقة بجسدها، إن لجهة العلاقات الجنسية أو من حيث استخدام وسائل منع الحمل أو الحصول على رعاية صحية.