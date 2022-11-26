 جنوب إفريقيا: تزايد عدد الأمهات القاصرات | العولمة 3000 | DW | 03.12.2022

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العولمة 3000

جنوب إفريقيا: تزايد عدد الأمهات القاصرات

خلال الإغلاق كانت توجد صعوبة في الوصول إلى وسائل منع الحمل، وإمكانية إجراء عمليات إجهاض آمنة للقاصرات، مما زاد عدد القاصرات الحوامل في المناطق الفقيرة في جنوب إفريقيا.

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