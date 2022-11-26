جنوب إفريقيا: تزايد عدد الأمهات القاصرات

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خلال الإغلاق كانت توجد صعوبة في الوصول إلى وسائل منع الحمل، وإمكانية إجراء عمليات إجهاض آمنة للقاصرات، مما زاد عدد القاصرات الحوامل في المناطق الفقيرة في جنوب إفريقيا.
أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرًا وثقت فيه ما يصل إلى 11 حادثة عنف جنسي بين عامي 2016 و 2022 ضد النساء والفتيات اللاجئات وطالبات اللجوء في مصر. وبحسب هيومان رايتس ووتش، أدت ثلاث حالات اغتصاب إلى الحمل.
يعاقب القانون المغربي على الإنهاء الطوعي للحمل، وعليه تقع مئات من عمليات الإجهاض السرية، بحسب نشطاء، تتم في ظروف كارثية أحيانا. وبعد مأساة وفاة مراهقة إثر إجهاض سري، خرجت مظاهرة أمام البرلمان تطالب بإلغاء تجريم الإجهاض.
تسريبات نشرتها شبكة بوليتيكو الإخبارية لمسودة قانون الإجهاض من 98 صفحة، بينت بوضوح أن المحكمة العليا الأمريكية تتجه نحو وقف حق الإجهاض وهو ما اعتبر "تراجعا مريرا" في مجال الحريات، كما يقول الناشطون والحقوقيون.
أكد تقرير للأمم المتحدة أن واحدة من كل امرأتين تقريباً في 57 دولة محرومة من الحريات المتعلقة بجسدها، إن لجهة العلاقات الجنسية أو من حيث استخدام وسائل منع الحمل أو الحصول على رعاية صحية.
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