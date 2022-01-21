جنوب إفريقيا: العودة إلى الحياة الطبيعية

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في جنوب أفريقيا بدأت الموجة الرابعة من كورونا التي سببها متحور أوميكرون، بالانحسار ببطء. انخفضت أعداد مراجعي المستشفيات لأول مرة منذ تفشي الجائحة. وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها بالتدريج.
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى حوالي سبعة ملايين ونصف بعد تسجيل أكثر من 55 ألف إصابة جديدة. ووزير الصحة يؤكد على أهمية التطيعم الإلزامي في مكافحة الجائحة.
مظاهرات حاشدة شهدتها مدن ألمانية عديدة مساء الاثنين ضد إجراءات مكافحة كورونا وأخرى مؤيدة للإجراءات. التقديرات تشير إلى خروج حوالي 70 ألف متظاهر. في الوقت ذاته سجل معدل انتشار الفيروس في البلاد ارتفاعا قياسيا جديدا.
سجلت ألمانيا 80430 إصابة جديدة بكوفيد-19 وهو أعلى عدد في يوم واحد منذ بدء الجائحة مع انتشار المتحور أوميكرون ومستشار البيت الأبيض بشأن الأزمة الصحية أنتوني فاوتشي يتحدث عن "التعايش مع الفيروس".
حذر وزير الصحة الألماني من زيادة الوفيات ومواجهة تقييدات هائلة في العلاج بالمستشفيات في ظل موجة تفشي فيروس كورونا المستجد بسبب سلالة أوميكرون شديدة العدوى. وعالم فيروسات بارز يرى أوميكرون فرصة للوصول إلى نهاية الجائحة.
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