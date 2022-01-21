 جنوب إفريقيا: العودة إلى الحياة الطبيعية | مراسلون حول العالم | DW | 28.01.2022

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مراسلون حول العالم

جنوب إفريقيا: العودة إلى الحياة الطبيعية

في جنوب أفريقيا بدأت الموجة الرابعة من كورونا التي سببها متحور أوميكرون، بالانحسار ببطء. انخفضت أعداد مراجعي المستشفيات لأول مرة منذ تفشي الجائحة. وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها بالتدريج.

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