جنوب إفريقيا: العودة إلى الحياة الطبيعية

تسارع ارتفاع معدل الإصابة بكورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى حوالي سبعة ملايين ونصف بعد تسجيل أكثر من 55 ألف إصابة جديدة. ووزير الصحة يؤكد على أهمية التطيعم الإلزامي في مكافحة الجائحة.