 جنوب إفريقيا - الدراجات الهوائية تغزوا الشوارع؟ | عالم السرعة | DW | 01.06.2023

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عالم السرعة

جنوب إفريقيا - الدراجات الهوائية تغزوا الشوارع؟

في مدينة جوهانسبرغ يريد راكبو الدراجات الهوائية اكتساح الشوارع - وحتى المناطق التي لا يجرؤ أحد على الذهاب إليها. تأمل مجموعة "Biking Bandits" بجعل المدينة سعيدة ونظيفة من خلال تشجيع الناس على ركوب الدراجات الهوائية. لكن هل هذا ممكن في جنوب إفريقيا؟

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