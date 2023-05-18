جنوب إفريقيا - الدراجات الهوائية تغزوا الشوارع؟

DW تتحقق: هل تهدف "مدن الـ 15 دقيقة" لعزل السكان؟

تقوم فكرة "مدن الـ15 دقيقة" على توافر الضروريات الحضرية على مسافة 15 دقيقة سيرا على الأقدام أو بالدراجة الهوائية بهدف تقليل الانبعاثات، لكن البعض يخشى من أن الهدف من وراء الفكرة يتمثل في تقييد تحركات البشر. فما صحة ذلك؟