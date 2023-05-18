جنوب إفريقيا - الدراجات الهوائية تغزوا الشوارع؟

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في مدينة جوهانسبرغ يريد راكبو الدراجات الهوائية اكتساح الشوارع - وحتى المناطق التي لا يجرؤ أحد على الذهاب إليها. تأمل مجموعة "Biking Bandits" بجعل المدينة سعيدة ونظيفة من خلال تشجيع الناس على ركوب الدراجات الهوائية. لكن هل هذا ممكن في جنوب إفريقيا؟
تقوم فكرة "مدن الـ15 دقيقة" على توافر الضروريات الحضرية على مسافة 15 دقيقة سيرا على الأقدام أو بالدراجة الهوائية بهدف تقليل الانبعاثات، لكن البعض يخشى من أن الهدف من وراء الفكرة يتمثل في تقييد تحركات البشر. فما صحة ذلك؟
تأمل متسابقة الدرجات الهوائية الأفغانية معصومة علي زادة أن يسلط السباق الذي ستشارك فيه مع أفغانيات أخريات في فرنسا الضوء على واقع المرأة الأفغانية. زادة تعتبر أن الرياضة ماتت بالنسبة للنساء مع عودة طالبان للحكم.
بعد رصد أربع إصابات بسرطان الخصية في الدوري الألماني (بوندسليغا)، أثيرت تساؤلات عما إذا كان هناك ارتباط بين احتراف كرة القدم والإصابة بهذا المرض الخطير أم أن الأمر مجرد صدفة؟ ولتوضيح الأمر، تحدثت DW مع أطباء متخصصين.
يتبع المحتجون على وفاة جينا (مهسا) أميني تكتيكات غير مسبوقة للحفاظ على استمرار حركة الاحتجاج بشكل "لم تشهده إيران في فترات الاحتجاج السابقة". فما هي؟ وهل تستمر الاحتجاجات لفترة طويلة وتشكل تحديًا غير مسبوق لطهران؟
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