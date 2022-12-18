جنوب إفريقيا: إنجازات في مكافحة الإيدز

بلد أوروبي قد يقضي قريباً على الإيدز!

قد تكون الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية المسبب للإيدز غير موجودة في القريب العاجل في هذا البلد، كما الإصابات بالجدري أو شلل الأطفال. ومع ذلك، لا يتشجع علماء الأوبئة فيه على الإعلان عن القضاء على المرض.