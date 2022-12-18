جنوب إفريقيا: إنجازات في مكافحة الإيدز

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قد يكون الخوف من فيروس نقص المناعة قد قل خلال السنوات الماضية، لكن المرض لم يُعالج. وتأمل جنوب إفريقيا في تطوير لقاح قريباً لا يُعطى إلا مرتين في السنة لمنع لعدوى.
من الثابت حتى اليوم أن أعراض ومسار الإصابة بجدري القرود خفيفة. الجديد هو حالة رجل يبلغ من العمر 40 عاماً تم تشخيص إصابته في المستشفى الجامعي في مدينة بون الألمانية بالمرض وساءت حالته إلى حد تعفن الوجه.
قد تكون الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية المسبب للإيدز غير موجودة في القريب العاجل في هذا البلد، كما الإصابات بالجدري أو شلل الأطفال. ومع ذلك، لا يتشجع علماء الأوبئة فيه على الإعلان عن القضاء على المرض.
كشف باحثون أن لقاحاً مضاداً لمرض الإيدز يقوم على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال (إم آر إن إيه) التي استخدمت في عدد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أعطى نتائج أولية واعدة في التجارب التي أجريت له على بعض الحيوانات.
كشفت دراسة أن انخفاض فعالية المضادات الحيوية ومضادات الميكروبات عموما أصبحت أمراً يشكل تهديدًا كبيرًا للبشرية وأنها أصبحت سببًا رئيسيًا للوفاة في أنحاء العالم. فما تفاصيل الدراسة؟ وماهي الحلول المقترحة لمواجهة الأزمة؟
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