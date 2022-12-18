 جنوب إفريقيا: إنجازات في مكافحة الإيدز | مراسلون حول العالم | DW | 25.12.2022

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مراسلون حول العالم

جنوب إفريقيا: إنجازات في مكافحة الإيدز

قد يكون الخوف من فيروس نقص المناعة قد قل خلال السنوات الماضية، لكن المرض لم يُعالج. وتأمل جنوب إفريقيا في تطوير لقاح قريباً لا يُعطى إلا مرتين في السنة لمنع لعدوى.

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