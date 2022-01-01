جنوب إفريقيا: إعادة تدوير النفايات

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تعاني جنوب إفريقيا من مشكلة النفايات. أكثر من 90 في المائة من النفايات الصالحة للتدوير ينتهي بها المطاف في مكب القمامة، وعدد قليل من سكان جنوب إفريقيا يعيد تدوير نفاياته. شركة ناشئة صغيرة تريد تغيير ذلك.
بحجة وجود مشكلات مرتبطة بـ "البيئة والصحة العامة"، تسعى بلدية إسطنبول إلى الانتهاء من ظاهرة جامعي القمامة المهاجرين، بيد أن هؤلاء يخشون من فقدانهم مصدر دخلهم، وسط أزمة اقتصادية وتدهور في قيمة العملة.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول