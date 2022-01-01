 جنوب إفريقيا: إعادة تدوير النفايات | العولمة 3000 | DW | 08.01.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

العولمة 3000

جنوب إفريقيا: إعادة تدوير النفايات

تعاني جنوب إفريقيا من مشكلة النفايات. أكثر من 90 في المائة من النفايات الصالحة للتدوير ينتهي بها المطاف في مكب القمامة، وعدد قليل من سكان جنوب إفريقيا يعيد تدوير نفاياته. شركة ناشئة صغيرة تريد تغيير ذلك.

مشاهدة الفيديو 05:58

المزيد من المركز الإعلامي

Kamerun Gorilla Forscher haben den „Klub der Gorilla-Freunde“ gegründet, um den Lebensraum der Gorillas zu sichern.

كاميرون: حماية الغوريلا في غابة إيبو 01.01.2022

Nachhaltige Ernährung Wir zeigen Unternehmen, die Hightech-Lebensmittel entwickeln, die nachhaltig sind und schmecken.

غذاء مُستدام: أجبان ونقانق بدون حيوانات 01.01.2022

China Baby Die Aufhebung der jahrzehntelangen Geburtenkontrolle beschert dem Land keinen Babyboom.

الصين: تراجع أعداد الأطفال رغم إلغاء تحديد النسل 01.01.2022

المجتمع الصيني يشيخ ومواضيع أخرى

العولمة 3000 - المجتمع الصيني يشيخ ومواضيع أخرى 01.01.2022

المزيد العولمة 3000

++++Nur zur abgesprochenen Berichterstattung++++ Japan / Senioren / WDR Mann beim Baum schneiden

اليابان: وظيفة جديدة بدلاً من التقاعد 08.01.2022

Global Snack Indonesien / DW Kerak Telor

وجبة من إندونيسيا 08.01.2022

++++Nur zur abgesprochenen Berichterstattung++++ Brasilien / Goldgräber / BR Häuptling Juarez Munduruku

البرازيل: البحث عن الذهب يهدد البيئة والشعوب الأصلية 08.01.2022

Mexiko Wohnzimmer In unserem Wohnzimmer sind wir diesmal zu Gast bei Pedro Calderón, auf einer Ranch in Chihuahua.

المكسيك: غرفة معيشة عالمية 01.01.2022

اقرأ أيضا

23/07/2020*** Müllsammler arbeiten auf einer Mülldeponie am Rande der mexikanischen Hauptstadt. Etwa 700 Müllsammler sind von sieben Uhr morgens bis neun Uhr abends auf der Mülldeponie im Einsatz. Ein Teil Abfälle stammt aus Krankenhäusern, in denen Covid-19-Patienten behandelt werden.

مهاجرون في اسطنبول يكسبون قوتهم من جمع القمامة .. وحتى هذه ستتوقف 11.12.2021

بحجة وجود مشكلات مرتبطة بـ "البيئة والصحة العامة"، تسعى بلدية إسطنبول إلى الانتهاء من ظاهرة جامعي القمامة المهاجرين، بيد أن هؤلاء يخشون من فقدانهم مصدر دخلهم، وسط أزمة اقتصادية وتدهور في قيمة العملة.