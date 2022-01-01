العولمة 3000

جنوب إفريقيا: إعادة تدوير النفايات

تعاني جنوب إفريقيا من مشكلة النفايات. أكثر من 90 في المائة من النفايات الصالحة للتدوير ينتهي بها المطاف في مكب القمامة، وعدد قليل من سكان جنوب إفريقيا يعيد تدوير نفاياته. شركة ناشئة صغيرة تريد تغيير ذلك.