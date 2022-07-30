جنوب أفريقيا ـ مسلحون يقتحمون موقع تصوير ويغتصبون ثماني نساء

أعلنت شرطة جنوب إفريقيا اليوم الجمعة (29 يوليو/تموز 2022) أن مسلحين اقتحموا موقع تصوير أغنية قرب بلدة صغيرة في جنوب البلاد واغتصبوا ثماني شابات كنّ يشاركن في التصوير.

وقال وزير شرطة جنوب إفريقيا بيكي سيلي للصحافيين إنّ العصابة هاجمت فريق العمل أثناء تجهيز أفراده المعدات وتحضير الديكور للمباشرة بالتصوير.

وأشار إلى أنّ الشابات اللواتي تعرّضن للاعتداء تتراوح أعمارهنّ بين 18 و35 سنة، لافتاً إلى أنّ إحداهنّ تعرضت للاغتصاب من عشرة رجال، فيما واجهت أخرى اغتصاباً من ثمانية رجال. كذلك، تعرض رجال فريق العمل للاعتداء إذ جُرّدوا من ملابسهم ومقتنياتهم.

وأوضح الوزير أنّ ثلاثة من نحو 20 مشتبه بهم اعتُقلوا حتى الآن في أعقاب الاعتداء الذي وقع أمس الخميس في ضواحي كروغرسدورب غرب جوهانسبرغ.

وقال سيلي للصحافيين على هامش مؤتمر سياسي كان يعقده في جوهانسبرغ حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم "يبدو أن المشتبه بهم أجانب، وتحديداً من عمال المناجم غير الشرعيين".

وأعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في المؤتمر نفسه أنّه أمر وزير الشرطة بـ"ضمان اعتقال مرتكبي هذه الجريمة".

وتتلقى شرطة جنوب أفريقيا كل 12 دقيقة بلاغاً في المعدل مرتبطاً بحالة اغتصاب . ورغم هذا الرقم المرتفع إلا أن حالات اغتصاب كثيرة في البلاد لا يتم الإبلاغ عنها.

ع.ج.م/ع.ج (أ ف ب)