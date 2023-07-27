جنوب أفريقيا تهزم إيطاليا وتصعد للدور التالي في مونديال السيدات

إسبانيا .. اليمين المتطرف قد يدخل حكومة رابع اقتصاد أوروبي!

انتخابات برلمانية مصيرية في إسبانيا، قد يخسر فيها اليسار ويعود اليمين المتطرف فيها إلى السلطة بعد أكثر من 50 عاما على نهاية ديكتاتورية فرانكو. استطلاعات الرأي ترجح خسارة الاشتراكي سانشيز، لكن اليمين لم يحسم أمرة بعد.