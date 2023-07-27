جنوب أفريقيا تهزم إيطاليا وتصعد للدور التالي في مونديال السيدات

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جنوب أفريقيا تفوز على ايطاليا وتصعد إلى دور الستة عشر. المباراة مثيرة وحسمتها جنوب أفريقيا في لحظاتها الأخيرة. السويد متصدرة وجنوب أفريقيا بالمرتبة الثانية. خروج كل من إيطاليا والأرجنتين من البطولة.
انتخابات برلمانية مصيرية في إسبانيا، قد يخسر فيها اليسار ويعود اليمين المتطرف فيها إلى السلطة بعد أكثر من 50 عاما على نهاية ديكتاتورية فرانكو. استطلاعات الرأي ترجح خسارة الاشتراكي سانشيز، لكن اليمين لم يحسم أمرة بعد.
اتمت لاعبات منتخب ألمانيا لكرة القدم الاستعداد لمباريات بطولة كأس العالم للسيدات التي ستنطلق خلال أيام في استراليا ونيوزيلندا. وتطمح لاعبات المنتخب الألماني إلى تحقيق إنجاز كروي جديد.
حقق المنتخب الألماني للسيدات فوزا سهلا على نظيره المغربي، وصيف كأس إفريقيا، في مونديال السيدات في أستراليا ونيوزيلندا، ولكن المفاجأة كانت في العدد الكبير من الأهداف. مدرب المنتخب المغربي قال "ما يؤلمنا هو الهدف الثالث"!
مني المنتخب الألماني بخسارة على أرضه أمام منتخب المجر في الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية. هذه الجولة سجلت أيضا خسارة المنتخب الإنجليزي أمام إيطاليا لينزل للمستوى الثاني من هذه البطولة.
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