 جنوب أفريقيا تهزم إيطاليا وتصعد للدور التالي في مونديال السيدات | DW الأخبار | DW | 02.08.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

جنوب أفريقيا تهزم إيطاليا وتصعد للدور التالي في مونديال السيدات

جنوب أفريقيا تفوز على ايطاليا وتصعد إلى دور الستة عشر. المباراة مثيرة وحسمتها جنوب أفريقيا في لحظاتها الأخيرة. السويد متصدرة وجنوب أفريقيا بالمرتبة الثانية. خروج كل من إيطاليا والأرجنتين من البطولة.

المزيد من المركز الإعلامي

July 27, 2023, Wellington, Wellington, New Zealand: United States midfielder ROSE LAVELLE 16 tries to break through the Netherlands defense in the second half of the 2023 FIFA Womens World Cup Group E match against Netherlands at the Wellington Regional Stadium in Wellington, New Zealand. USA 1:1 Netherlands Wellington New Zealand - ZUMAb240 20230727_zsp_b240_011 Copyright: xIraxL.xBlackx

تعادل منتخبا هولندا وأمريكا بهدف لكل منهما 27.07.2023

Titel: New Ukraine recruits face dangerous mission Bildbeschreibung: New recruits practice storming trenches. Herkunft: DW Ort: Undisclosed location in Ukraine Sendedatum: 01.08.2023 Schlagwörter: Ukraine-Krieg, Ausbildung, Training, Rekruten,

وقت تدريب قليل للمجندين الأوكرانيين قبل الدفع بهم للقتال 01.08.2023

School shootings: Texas tries to boost security in schools Bildbeschreibung: Sami Baig, a Texas high-school student and member of the student-led March for Our Lives advocacy group fighting for better gun laws. Herkunft: DW Ort: Houston, Texas, USA Sendedatum: 01.08.2023 Schlagwörter: USA Waffen, Waffengesetze, Amoklauf, Schulsicherheit, Texas

عام مدرسي جديد في أمريكا وخشية من حوادث إطلاق نار عشوائية جديدة 01.08.2023

اليونسكو توصي بإضافة البندقية إلى قائمة التراث المهددة بالانقراض

اليونسكو توصي بوضع البندقية على قائمة التراث العالمي المهددة بالانقراض 01.08.2023

المزيد DW الأخبار

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) gibt während eines Besuchs des Karrierecenters der Bundeswehr Stuttgart ein Statement. Der Verteidigungsminister informierte sich über die Personalgewinnung der Bundeswehr +++ dpa-Bildfunk +++

ألمانيا تعيد النظر بعلاقاتها مع النيجر بعد الانقلاب هناك 02.08.2023

Aug 1, 2023; Washington, DC, USA; Former President Donald Trump was indicted on four charges in the United States District Court for the District of Columbia in relation to interference in 2020 election. The indictment charged Trump with Conspiracy to Defraud the United States, Conspiracy to Obstruct an Official Proceeding, Obstruction of and attempt to Obstruct an Official Proceeding, and Conspiracy Against Rights. Mandatory Credit: picture-alliance/Andrew P. Scott-USA TODAY

توجيه أربع تهم جنائية ضد دونالد ترامب بسبب جهوده لقلب نتائح انتخابات 2020 02.08.2023

With the headquarters of the ruling party burning in the back, supporters of mutinous soldiers demonstrate in Niamey, Niger, Thursday, July 27 2023. Governing bodies in Africa condemned what they characterized as a coup attempt Wednesday against Niger's President Mohamed Bazoum, after members of the presidential guard declared they had seized power in a coup over the West African country's deteriorating security situation. (AP Photo/Fatahoulaye Hassane Midou)

فرنسا تتولى تسيير رحلات جوية لإجلاء رعايا الاتحاد الأوروبي من النيجر 02.08.2023

تقول أوكرانيا إنها استعادت أكثر من 240 كيلومترًا مربعًا إجمالاً ، لكنها لم تحقق اختراق كبير.

كيف يتقدم الهجوم المضاد في أوكرانيا؟ 01.08.2023

اقرأ أيضا

July 20, 2023, Madrid, Spain: Alberto NÃºÃ±ez Feijoo, leader of the Popular Party (PP) and candidate for the presidency of Spain delivers a speech during the closing political act of the Popular Party (PP) in Madrid for the general elections in Spain. The general elections for the presidency of Spain will take place on July 23, 2023. (Credit Image: © Luis Soto/SOPA Images via ZUMA Press Wire +++ The Secretary General of the PSOE and President of the Government and candidate for re-election, Pedro SÃ¡nchez, participates in a campaign rally for the 23J, at the Gustavo Freire Auditorium, on July 20, 2023, in Lugo, Galicia, Spain. This is one of the last electoral rallies of the socialist party that are part of the electoral campaign that is taking the President of the Government and leader of the party to visit several Spanish cities in the run-up to the general elections on July 23rd. Photo by Carlos Castro/Europa Press/ABACAPRESS.COM

إسبانيا .. اليمين المتطرف قد يدخل حكومة رابع اقتصاد أوروبي! 23.07.2023

انتخابات برلمانية مصيرية في إسبانيا، قد يخسر فيها اليسار ويعود اليمين المتطرف فيها إلى السلطة بعد أكثر من 50 عاما على نهاية ديكتاتورية فرانكو. استطلاعات الرأي ترجح خسارة الاشتراكي سانشيز، لكن اليمين لم يحسم أمرة بعد.

Lea Schueller Deutschland, 07, Sydney Lohmann Deutschland, 08, Jule Brand Deutschland, 22 machen Selfies mit Fans, AUS, Oeffentliches Training und Welcome Event DFB Frauen Nationalmannschaft Deutschland, FIFA Frauen Fussball Weltmeisterschaft Australien 2023, 16.07.2023 AUS, Oeffentliches Training und Welcome Event DFB Frauen Nationalmannschaft, FIFA Frauen Fussball Weltmeisterschaft 2023, 16.07.2023 Tuggerah *** Lea Schueller Germany, 07 , Sydney Lohmann Germany, 08 , Jule Brand Germany, 22 taking selfies with fans, AUS, Public Training and Welcome Event DFB Womens National Team Germany, FIFA Womens World Cup Australia 2023, 16 07 2023 AUS, Public Training and Welcome Event DFB Womens National Team, FIFA Womens World Cup 2023, 16 07 2023 Tuggerah Copyright: xEibner-Pressefoto/Memmlerx EP_MMR

لاعبات المنتخب الألماني وطموح كتابة فصل كروي جديد 17.07.2023

اتمت لاعبات منتخب ألمانيا لكرة القدم الاستعداد لمباريات بطولة كأس العالم للسيدات التي ستنطلق خلال أيام في استراليا ونيوزيلندا. وتطمح لاعبات المنتخب الألماني إلى تحقيق إنجاز كروي جديد.

Germany's forward #19 Klara Buhl (L) and Morocco's forward #19 Sakina Ouzraoui Diki (R) during the Australia and New Zealand 2023 Women's World Cup Group H football match between Germany and Morocco at Melbourne Rectangular Stadium, also known as AAMI Park, in Melbourne on July 24, 2023. (Photo by WILLIAM WEST / AFP) (Photo by WILLIAM WEST/AFP via Getty Images)

مونديال السيدات ـ منتخب ألمانيا يقسو على نظيره المغربي بسداسية نظيفة 24.07.2023

حقق المنتخب الألماني للسيدات فوزا سهلا على نظيره المغربي، وصيف كأس إفريقيا، في مونديال السيدات في أستراليا ونيوزيلندا، ولكن المفاجأة كانت في العدد الكبير من الأهداف. مدرب المنتخب المغربي قال "ما يؤلمنا هو الهدف الثالث"!

23.09.2022 Fußball: Nations League A, Deutschland - Ungarn, Gruppenphase, Gruppe 3, 5. Spieltag in der Red Bull Arena, Deutschlands Timo Werner (M) und Ungarns Adam Lang kämpfen um den Ball. Links Deutschlands Serge Gnabry.

دوري الأمم: المجر تصعق ألمانيا على أرضها وتواصل تصدر مجموعتها 23.09.2022

مني المنتخب الألماني بخسارة على أرضه أمام منتخب المجر في الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية. هذه الجولة سجلت أيضا خسارة المنتخب الإنجليزي أمام إيطاليا لينزل للمستوى الثاني من هذه البطولة.