 جنس وكورونا.. الشرطة تطرد سائحين من فندق في كولونيا | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 09.11.2020

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منوعات

جنس وكورونا.. الشرطة تطرد سائحين من فندق في كولونيا

لو لم تكن هناك جائحة كورونا، لكان الأمر عاديا، لكن في ظل القواعد الصارمة لمحاربة الجائحة، تدخلت الشرطة في كولونيا وطردت نزلاء فندق، خالفوا قواعد محاربة كورونا، علاوة على ذلك تحفظت الشرطة على فتاة ليل.

الشرطة في كولونيا، صورة من الأرشيف

الشرطة في كولونيا، صورة من الأرشيف

طردت الشرطة الألمانية في مدينة كولونيا غربي البلاد قبل ظهر الاثنين (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020)  22 نزيلا من أحد الفنادق المكتظة، وذلك لمخالفتهم حظر الإقامة لأغراض سياحية في كولونيا بسبب جائحة كورونا،

مختارات

تشير دراسة صينية حديثة إلى أن مقاومة الفيروس المتحور الجديد مرتبطة كذلك بجنس المصاب. ولكن ما هي العوامل الأخرى التي تلعب دوراً في انخفاض نسبة الوفيات في أحد الجنسين؟

الإصابة بفيروس كورونا تلحق الرجال والنساء والأطفال على حد سواء، لكن الانعكاسات مختلفة. والعامل الحاسم هو السن والجنس والأمراض السابقة.

وهي إحدى القواعد المشددة لمكافحة الجائحة بعد الارتفاع الرهيب لأعداد الإصابات اليومية في ألمانيا بالفيروس المستجد.

وأعلنت سلطات مدينة كولونيا أن مشغل الفندق و22 فردا من نزلائه مهددون بالتعرض لغرامات مالية كبيرة. وأضافت سلطات المدينة أن الفندق كان يخصص غرفة لأعمال البغاء المحظورة في الوقت الراهن.

وتحفظت الشرطة على إحدى فتيات الليل وتم تحرير محضر ضدها، وذكرت أن الفندق دون في دفاتر التسجيل اسم النزيل واسم عائلته فقط. ومن الممكن فرض غرامة مالية على مشغل الفندق بقيمة تصل إلى 5000 يورو، فيما يمكن فرض غرامة بقيمة تصل إلى 250 يورو على كل سائح.

ص.ش/هـ. د (د ب أ)

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ارتفاع كبير في اصابات كورونا بألمانيا

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