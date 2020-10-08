جنس وكورونا.. الشرطة تطرد سائحين من فندق في كولونيا

طردت الشرطة الألمانية في مدينة كولونيا غربي البلاد قبل ظهر الاثنين (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) 22 نزيلا من أحد الفنادق المكتظة، وذلك لمخالفتهم حظر الإقامة لأغراض سياحية في كولونيا بسبب جائحة كورونا،

وهي إحدى القواعد المشددة لمكافحة الجائحة بعد الارتفاع الرهيب لأعداد الإصابات اليومية في ألمانيا بالفيروس المستجد.

وأعلنت سلطات مدينة كولونيا أن مشغل الفندق و22 فردا من نزلائه مهددون بالتعرض لغرامات مالية كبيرة. وأضافت سلطات المدينة أن الفندق كان يخصص غرفة لأعمال البغاء المحظورة في الوقت الراهن.

وتحفظت الشرطة على إحدى فتيات الليل وتم تحرير محضر ضدها، وذكرت أن الفندق دون في دفاتر التسجيل اسم النزيل واسم عائلته فقط. ومن الممكن فرض غرامة مالية على مشغل الفندق بقيمة تصل إلى 5000 يورو، فيما يمكن فرض غرامة بقيمة تصل إلى 250 يورو على كل سائح.

ص.ش/هـ. د (د ب أ)