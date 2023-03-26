جنرال أمريكي بارز: روسيا لن تحقق نصرا عسكريا في أوكرانيا

اعتبر رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي الخميس (25 أيار/مايو 2023) أن روسيا لن تحقق نصراً عسكرياً في أوكرانيا، مضيفاً أنه من غير المرجح أيضاً أن يتم دحر كلّ القوات الروسية في أي وقت قريب.

وتؤكد تصريحاته توقعات عن إطالة أمد الحرب في أوكرانيا حيث لا يبدو أي من الطرفين في موقع لتحقيق نصر حاسم وفي غياب مفاوضات في الوقت الحالي.

وقال ميلي للصحافيين في البنتاغون "لن تكسب روسيا عسكرياً هذه الحرب". وجاءت تصريحاته في ختام اجتماع افتراضي مع عشرات الدول الداعمة لأوكرانيا.

وأوضح ميلي أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية لروسيا، ومنها إطاحة الحكومة في كييف "لا يمكن تحقيقها عسكرياً ولن تتحقق".

وفي الوقت نفسه، فإن مئات آلاف الجنود الروس في أوكرانيا يجعلون مسعى كييف لاستعادة السيطرة على كامل أراضيها مستبعداً "في المدى القريب". أضاف "هذا يعني أن القتال سيتواصل وسيكون دموياً وصعباً. وفي مرحلة ما سيتفاوض الطرفان على تسوية أو يتوصلان إلى نتيجة عسكرية".

قادت الولايات المتحدة الضغط من أجل دعم دولي لأوكرانيا، وسارعت إلى تشكيل تحالف لدعم كييف بعد الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022 وتنسيق المساعدات من عشرات الدول.

في المجموع قدم داعمو أوكرانيا نحو 65 مليار دولار من المساعدات العسكرية على ما أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قبيل اجتماع الخميس.

قال ميخائيلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الهجوم الأوكراني المضاد "متواصل منذ أيام".

مستشار زيلينسكي: الهجوم الأوكراني المضاد متواصل منذ أيام

قال ميخائيلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الهجوم الأوكراني المضاد الذي طال انتظاره ضد القوات الروسية قيد التنفيذ حاليا. وذكر بودولياك خلال مقابلة مع التلفزيون الإيطالي: "إن الهجوم المضاد متواصل منذ أيام".

وأضاف بودولياك: "إن هذه حرب عنيفة على طول حدود ممتدة لـ 1500 كيلومتر. لقد بدأت عملياتنا بالفعل". وفي ذات الوقت، نفى شن كييف لهجمات في منطقة بلجورود الروسية.

وأكد مستشار زيلينسكي أن أوكرانيا لا ترغب في مهاجمة الأراضي الروسية. وقال للصحفي الإيطالي: "نحن نستخدم الأسلحة التي منحتموها لنا لتدمير المواقع الروسية في المناطق التي تحتلها موسكو، بما في ذلك دونباس والقرم".

وأوضح بودولياك أنه إذا تم إرسال طائرات مقاتلة من طراز إف- 16 يمكن "في نهاية المطاف" إغلاق المجال الجوي الأوكراني.

لوكاشنكو: روسيا باشرت نقل أسلحة نووية إلينا

وفي سياق ليس ببعيد، أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو الخميس أن روسيا باشرت نقل أسلحة نووية إلى بلاده، في ترجمة للانتشار الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين في آذار/مارس.

من جهتها، لم تدل موسكو بأي تعليق حتى الآن.

وقال لوكاشنكو رداً على سؤال لصحافي في مقطع مصور بث على قناة تلغرام غير الرسمية للرئاسة البيلاروسية، إن "نقل الأسلحة النووي بدأ".

ولوكاشنكو الذي زار موسكو الخميس لحضور قمة إقليمية لم يوضح ما إذا كانت الأسلحة المشار إليها قد وصلت فعلاً إلى بلاده.

وأضاف "ربما، سأعود وأرى". وأوضح أن بوتين أبلغه الاربعاء أنه وقع المرسوم الذي يتيح نقل الأسلحة.

وكان الرئيس الروسي أعلن في 25 آذار/مارس أن موسكو ستنشر أسلحة نووية "تكتيكية" في بيلاروسيا الواقعة على أبواب الاتحاد الأوروبي، ما أثار مخاوف من تصعيد للنزاع في أوكرانيا.

وأثار الإعلان انتقادات المجتمع الدولي، وخصوصاً الدول الغربية، علماً بأن الرئيس الروسي لوح منذ بدء هجومه على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022 بإمكانية استخدامه السلاح النووي.

خ.س/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)