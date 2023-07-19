جندي أمريكي يعبر الحدود إلى كوريا الشمالية ويعتقد أنه اعتقل

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وفقًا لمصادر أمريكية ، فإن الجيش الأمريكي كان ينقل جنديًا محتجزًا في كوريا الجنوبية إلى المطار للعودة إلى الولايات المتحدة قبل أن يقرر العبور `` عن عمد ودون تصريح '' إلى كوريا الشمالية.
أعلن مسؤولون أن جنديا أمريكيا عبر الحدود إلى كوريا الشمالية "بملء إرادته وبدون إذن"، خلال جولة في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، ويعتقد أنه محتجز. ولا تزال دوافع الجندي غير معروفة.
أعادت الكوريتان خطوطهما الهاتفية الساخنة التي قطعتها كوريا الشمالية قبل أشهر، مع حث بيونغيانغ سول على تكثيف الجهود لتحسين العلاقات، إثر انتقاد ما وصفته بالكيل بمكيالين بشأن تطوير الأسلحة.
توصلت برلين وسول إلى اتفاقات تعاون للجانبين الاقتصادي والأمني وذلك ضمن زيارة قام بها أولاف شولتس الى كوريا الجنوبية. وبحث الجانبان مواضيع التغير المناخي وسياسة الأمن في منطقة المحيطين الهادي والهندي والغزو الروسي.
حذرت كوريا الشمالية من أن إطلاقها صواريخ بالستية في الآونة الأخيرة كان "محاكاة لحرب حقيقية"، موضحة أن التدريبات تضمنت محاكاة لضربات "نووية تكتيكية" ضد جارتها الجنوبية. وأكد كيم جون أونغ أنه لا يريد الحوار مع "العدو".
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