 جندي أمريكي يعبر الحدود إلى كوريا الشمالية ويعتقد أنه اعتقل | DW الأخبار | DW | 19.07.2023

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جندي أمريكي يعبر الحدود إلى كوريا الشمالية ويعتقد أنه اعتقل

وفقًا لمصادر أمريكية ، فإن الجيش الأمريكي كان ينقل جنديًا محتجزًا في كوريا الجنوبية إلى المطار للعودة إلى الولايات المتحدة قبل أن يقرر العبور `` عن عمد ودون تصريح '' إلى كوريا الشمالية.

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