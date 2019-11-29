جندي ألماني يلجأ للمحكمة للطعن في قرار تسريحه لرفضه مصافحة زميلته

لجأ جندي ألماني للمحكمة الدستورية العليا للطعن ضد قرار تسريحه بسبب رفضه مصافحة زميلاته. وأكدت المتحدثة باسم المحكمة بمدينة كارلسروه الألمانية، اليوم الجمعة (29 نوفمبر/تشرين الثاني) على تسلم شكوى دستورية. ويرى الجندي في قرار تسريحه "انتهاكا لحريته الدينية".

وكانت المحكمة الإقليمية في مدينة كوبلنس أكدت قانونية قرار التسريح في شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي، إذ رأت المحكمة أن فكر الجندي يتعارض مع مبدأ المساواة بين الجنسين المنصوص عليه في الدستور الألماني.

وكما جاء في قرار المحكمة، فإن تسريح الجندي من الجيش لا يستند إلى "حكم مسبق عن أشخاص يعتنقون الديانة الإسلامية"، مثلما دفع المدعي.

كما أوضحت المحكمة حينها أنه بالرغم من عدم وجود لوائح تنص على حصر التحية في المصافحة، فإن تصرف المدعي يدل على أنه لا يبدي الاحترام الكافي لزميلاته.

واعتبرت المحكمة أن عدم مصافحة الزميلات "يعرض بدوره التضامن العسكري وقدرة الجيش على الأداء للخطر"، ورفضت طلبا بالسماح بالطعن على حكمها.

د.ب. (د ب أ)