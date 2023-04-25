جندي ألماني: مهمة الإجلاء من السودان "مأساة إنسانية"

طلبت عملية الإجلاء من السودان، في ظل الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، مشاركة العديد من الجنود الألمان في المهمة. وقال الليفتنانت كونستانتين برابشه، الذي كان مسؤولا مع الشرطة العسكرية الألمانية عن بوابات الأمن في المطار القريب من العاصمة السودانية الخرطوم، بعد عودته إلى ألمانيا مساء أمس الجمعة (28 أبريل/ نيسان 2023)، إنه كان على القوات العمل بطريقة معقدة للغاية، وسريعة، في ظل ظروف مرتجلة وحرارة مرتفعة.
وذكر برابشه أن الاندفاع إلى الطائرات كان هائلا في البداية، وقال: "بالطبع كانت الأزمة كبيرة في اليوم الأول"، موضحا في المقابل أنه مع مرور الوقت أصبح الوضع أكثر قابلية للإدارة، بحيث أصبح الجيش الألماني قادرا على "التحكم في تدفق الفارين إلى حد ما". وأشار برابشه إلى أن الإجراءات تمثلت في فحص جوازات سفر من أرادوا الخروج من السودان وتفتيشهم. كما لفت إلى أنه كان هناك ترتيب واضح لمن يجب نقله جوا أولا خارج البلاد، وقال: "لدينا قائمة أولويات: الألمان أولا، ثم مواطنو الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي"، موضحا أن هذا أدى إلى الاضطرار لرفض نقل أفراد.
وأوضح: "بالطبع، شكل الوضع في معظمه مأساة إنسانية. كان علينا دائما أن نضع جيراننا في الاعتبار. بالطبع هذا مرير بالنسبة للأفراد، لكننا نعلم أيضا أنه وراء كل شخص مرفوض عشرة مستحقين". وإجمالا نقل الجيش الألماني أكثر من 700 شخص من أكثر من 40 دولة خارج السودان. وأكد برابشه (40 عاما) أنهم حاولوا إيجاد طائرات تابعة لدول أخرى للأشخاص الذين لم يتمكنوا من ركوب الطائرات الألمانية.
ولم يدرك الليفتنانت خطورة الوضع في السودان إلا على نحو محدود، حيث قال: "لاحظنا القليل نسبيا لأننا لم نكن قريبين للغاية من العاصمة (...) سمعت ضوضاء مكتومة، لكن هذا لم يكن من شأنه أن يعيق عملنا اليومي". من ناحية أخرى، تسبب الحر الشديد في السودان في إنهاك برابشه، حيث قال: "كان التواجد هناك في الواقع تحديا شخصيا ... في ظل ارتداء المعدات كانت درجة الحرارة تزيد عن 50 درجة"، موضحا في المقابل أنه اعتاد الأمر خلال الأيام الأربعة التي قضاها هناك.
كما ساعد الممثل الدائم للسفارة الألمانية في السودان، ميشائيل زونتاغ، في تنظيم عملية الإجلاء من الخرطوم. وقال زونتاغ في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت: "كانت المعارك أسوأ سيناريو. منذ اللحظة الأولى كنا مشغولين بتنظيم الأمن، ثم مغادرة المواطنين الألمان في هذا الوضع المأساوي - بدون توقف"، موضحا أنه أنشأ في منزله مكتبا لإدارة الأزمة مع زملائه في السفارة، وأشار إلى أن خطر التعرض لإطلاق النار كان قائما بشكل دائم، مضيفا أن إحدى المقذوفات سقطت في حديقة منزله، وتم تدمير خزان المياه على سطح منزله.
ع.ش/ ع.ج.م (د ب أ)
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الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية
صادقت الحكومة الألمانية في الثاني من نيسان/أبريل 1993 على قرار مشاركة جنود ألمان في مهمات لحلف الناتو في يوغوسلافيا. السابقة وكانت تلك أول عملية عسكرية للجيش الألماني خارج حدوده منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
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الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية
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الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية
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الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية
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الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية
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الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية
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الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية
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الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية
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الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية
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الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية
يساهم 320 جنديا من القوات البحرية الألمانية منذ شهر نيسان/أبريل 2015 في إنقاذ اللاجئين في البحر المتوسط. سيتم توسيع نطاق عمل المهمة لمطاردة سفن عصابات تهريب المهاجرين في السواحل الليبية والإيطالية. ويحق للبوارج الألمانية احتجاز سفن المهربين وتدميرها في حالات خاصة.
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الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية
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الكاتب: سفن بوهله/آرنه ليشتنبارغ/س.ع